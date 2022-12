Der peruanische Präsident bittet das Kabinett, eine Verpflichtung zur Korruptionsbekämpfung einzugehen

LIMA, Peru (AP) – Perus neueste Präsidentin, Dina Boluarte, hat am Samstag, nur drei Tage nachdem sie das erste weibliche Staatsoberhaupt des Landes geworden war, in ihrem Kabinett einen Eid vereidigt und jeden Minister gebeten, sich zu verpflichten, während seiner Amtszeit nicht korrupt zu sein.

Die 17 Minister, die von Boluarte ausgewählt wurden, der am Mittwoch vom Vizepräsidenten ernannt wurde, um den gestürzten Pedro Castillo als Führer des Landes zu ersetzen, werden der Schlüssel sein, um ein südamerikanisches Land, das eine scheinbar endemische politische Krise erlebt, weiter aufzuheizen oder zu beruhigen.

Boluarte präsentierte ihre zentristische Regierung inmitten von Demonstrationen in ganz Peru, die ihren Rücktritt und die Planung von Parlamentswahlen forderten, um sie und den Kongress zu ersetzen.

Sie forderte jeden der neun Männer und acht Frauen auf, zu schwören oder zu versprechen, ihre Pflichten „loyal und gewissenhaft zu erfüllen, ohne korrupte Handlungen zu begehen“. Alle Kabinettsmitglieder knieten vor ihr und trugen rot-weiße Schärpen um die Taille gebunden. Ein großes Kruzifix wurde vor den meisten Kabinettsmitgliedern aufgestellt, als sie auf Boluartes Frage antworteten.

Boluarte, der fließend Spanisch und Quechua spricht, wurde auf der Präsidentschaftsliste, die den Mitte-Links-Partei Castillo letztes Jahr an die Macht brachte, zum Vizepräsidenten gewählt. Sie war Ministerin für Entwicklung und soziale Eingliederung während der 17-monatigen Amtszeit von Castillo, einer Landschullehrerin ohne vorherige politische Erfahrung.

Boluarte, 60, ersetzte Castillo, nachdem er das Land fassungslos gemacht hatte, indem er die Auflösung des Kongresses anordnete, der ihn seinerseits wegen „dauerhafter moralischer Unfähigkeit“ entließ. Er wurde wegen Rebellion verhaftet. Sein gescheiterter Schritt gegen den von der Opposition geführten Kongress erfolgte Stunden, bevor der Gesetzgeber einen dritten Amtsenthebungsversuch gegen ihn einleiten wollte.

Sie wandte sich nach der Zeremonie am Samstag an die Nation und versprach den Peruanern eine dialogbereite Regierung. Sie sagte, ihr Team werde sich für die wirtschaftliche Reaktivierung und soziale Gerechtigkeit des Landes einsetzen und „den Weg des Fortschritts“ gehen.

„Ich möchte Ihnen versichern, dass ich hart daran gearbeitet habe, ein Ministerkabinett für Einheit und demokratische Konsolidierung zu bilden (und) das dem entspricht, was das Land benötigt“, sagte Boluarte. „… Die Regierung der nationalen Einheit wird für alle Peruaner sein.“

Castillo hat während seiner Amtszeit mehr als 70 Kabinettsmitglieder durchlaufen. Einige von ihnen wurden des Fehlverhaltens beschuldigt.

Boluarte hat gesagt, dass sie das Amt für die verbleibenden 3 1/2 Jahre seiner Amtszeit ausüben darf. Doch die Demonstranten fordern Neuwahlen. Einige von denen, die für Castillo demonstrieren, haben sie eine „Verräterin“ genannt.

Zu Boluartes Kabinett gehören die Anwälte Pedro Angulo, ein Staatsanwalt für Korruptionsbekämpfung, der zum Premierminister ernannt wurde, und Alberto Otárola, der als Verteidigungsminister fungieren wird, eine Position, die er vor einem Jahrzehnt innehatte. Sie vereidigte auch Alex Contreras und Ana Gervasi als Wirtschafts- und Außenminister. Beide waren zuvor stellvertretende Minister in diesen Behörden.

Sie muss noch Arbeits- und Verkehrsminister ernennen.

Am Samstag zerbrachen Menschen, die gegen Castillos Inhaftierung protestierten, die Fenster einer Polizeistation in einer Gemeinde in den Anden, als sie versuchten, in das Gebäude zu stürmen, so staatliche Medien, die Aufnahmen aus dem Inneren der Einrichtung zeigten. Ein staatlicher Nachrichtensender berichtete, dass Demonstranten zwei Polizisten kurzzeitig festgenommen hätten.

Einige Menschen wurden bei der Demonstration von etwa 3.000 Menschen in Andahuaylas verletzt. Anthony Gutiérrez, Direktor eines örtlichen Krankenhauses, sagte gegenüber The Associated Press, dass 16 Personen wegen Gehirnerschütterungen behandelt würden, einer von ihnen in ernstem Zustand.

Andahuaylas ist eine abgelegene Stadt in den Anden, in der 2005 eine Rebellion gegen den damaligen Präsidenten Alejandro Toledo stattfand.

Währenddessen wurden mehrere Autobahnen immer noch von Demonstranten blockiert, die die Schließung des Kongresses, den Rücktritt von Boluarte und Neuwahlen forderten.

„Der Kongress hat uns einen Tritt versetzt und sich über die Volksabstimmung lustig gemacht“, sagte der Demonstrant Mauro Sánchez in Lima, wo die Polizei Tränengas eingesetzt hat, um die am Mittwoch begonnenen Demonstrationen zu beenden. „Gehen wir auf die Straße, lassen wir uns nicht von diesem mafiaartigen Kongress regieren.“

Peru hatte in den letzten sechs Jahren sechs Präsidenten, darunter drei in einer einzigen Woche im Jahr 2020, als der Kongress seine Amtsenthebungsbefugnisse ausübte.

Der Machtkampf im Land geht weiter, während die Anden und ihre Tausenden kleiner Farmen darum kämpfen, die schlimmste Dürre seit einem halben Jahrhundert zu überleben. Ohne Regen können die Bauern keine Kartoffeln pflanzen und das sterbende Gras kann keine Herden von Schafen, Alpakas, Vicuñas und Lamas mehr ernähren.

Die Regierung bestätigte auch, dass Peru in der vergangenen Woche eine fünfte Welle von COVID-19-Infektionen erlebt hat. Das Land hat seit Beginn der Pandemie etwa 4,3 Millionen Infektionen und 217.000 Todesfälle verzeichnet.

Boluarte fehlt die Unterstützung im Kongress. Wie Castillo wurde sie im Januar aus der linksextremen Partei geschmissen, mit der das Paar zur Präsidentin und Vizepräsidentin gewählt wurde.

Omar Coronel, Politikwissenschaftsprofessor an der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru, sagte, eine wichtige Variable für Boluartes Regierung werde ihre Fähigkeit sein, die Wellen der Unzufriedenheit zu bewältigen und eine Koalition im Kongress zu bilden, die sie stützen könne, aber gleichzeitig „nicht ist aberrational für die Linke.“

___

Der assoziierte Presseautor Franklin Briceño hat zu diesem Bericht beigetragen.

Regina Garcia Cano, The Associated Press