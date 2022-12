Der „perfekte Schlag“ von Juan Manuel Marquez, der die Rivalität zwischen Manny Pacquiao beendete

Der verheerendste Boxschlag, den Juan Manuel Marquez jemals austeilen würde, war auch der Schlag, der seine Rivalität mit Manny Pacquiao beendete.

Und es beendete ihre Fehde auf so überzeugende Weise, dass Pacquiao einfach nie wieder derselbe war.

Getty Nach 42 Runden im Ring über vier Kämpfe beendete Marquez seine Rivalität mit Pacquiao

Als der Filipino leblos mit dem Gesicht nach unten auf der Leinwand in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas zurückgelassen wurde, gab es kurzzeitig weitaus größere Sorgen als die Tatsache, dass er zum ersten Mal in seiner gefeierten Karriere mehrere Niederlagen hintereinander erlitten hatte.

Der Kampf, der teilweise ausgewählt worden war, um das Interesse an dem überfälligen Superkampf mit Floyd Mayweather wiederzubeleben, war zu dem geworden, der ihn einem weitaus größeren Risiko ausgesetzt hatte. Nachdem Pacquiao auch kontrovers per Split Decision gegen Timothy Bradley verloren hatte, konnte er realistischerweise nicht mehr behaupten, dass er mit Mayweather gleichziehen würde, und die Illusion, dass sie sich als der fesselndste und wettbewerbsfähigste aller Kämpfe erweisen würden, wurde fast so überzeugend zerstört, wie Marquez den explosiven Schlag ausgeführt hatte das landete auf Pacquiaos Kiefer.

Auf seinem bemerkenswerten Höhepunkt hatte Pacquiao, der vor allem für seinen Erfolg gegen Kämpfer mexikanischer Abstammung bekannt war, zwei Siege über Marco Antonio Barrera, zwei über Erik Morales, einen über Oscar De La Hoya, einen über Antonio Margarito und zwei Siege verbucht zunehmend umstritten über Marquez – vielleicht bis dahin sein stärkster Gegner überhaupt.

In der ersten, im Mai 2004 am selben Ort im Federgewicht nach seiner ersten Niederlage gegen Barrera, erholte sich Marquez so beeindruckend von drei Niederschlägen in der Eröffnungsrunde, dass er zurückschlug, um die drei Richter am Ring zu einem geteilten Unentschieden zu zwingen. Der kultivierteste, intelligenteste und aggressivste aller Konterboxer hatte gelernt, seinen damals unorthodoxen Gegner zu lesen und schließlich zu negieren, und zwar in dem Maße, dass es sogar Beobachter gab, die der Meinung waren, dass er den Sieg verdient hatte.

Als sie im März 2008 im Superfedergewicht in Mandalay Bay in Vegas zum zweiten Mal kämpften, war Pacquiao erneut der Favorit, nachdem er sich als Kämpfer entwickelt hatte – nachdem er Barrera zum zweiten Mal und zweimal Morales besiegt hatte – auch wenn er noch starten sollte seinen Sport zu transzendieren. Ein weiterer schädlicher Start für Marquez, bei dem er in der dritten Runde einen Niederschlag und einen deutlichen Schnitt erlitt, wurde von einer weiteren brillanten Konterleistung gefolgt, bei der er erneut anfing, den verbesserten Pacquiao zu lesen, und er verdiente letztendlich mehr als seine knappe Spaltung. Entscheidung Niederlage.

Der einst rohe Pacquiao hatte sich unter der Führung von Freddie Roach, der damals weithin als der weltbeste Trainer anerkannt war, zwischen diesen beiden Kämpfen als Kämpfer wiederholt verbessert – körperlich und technisch. Nach dem zweiten ging er auf einen Lauf, der so beeindruckend war wie jeder andere Kämpfer in der Geschichte – als der natürlich kleinere Kämpfer, der zum Leichtgewicht aufstieg, um David Diaz zu stoppen, zum Superleichtgewicht, um Ricky Hatton zu stoppen, zum Weltergewicht, um De La Hoya und Miguel Cotto zu stoppen, bevor er Joshua Clottey herausstellte und Shane Mosley und schließlich im Halbmittelgewicht, um Margarito über 12 Runden überzeugend zu schlagen.

Nachdem er mit 130 Pfund gegen Marquez gekämpft hatte, hatte er wiederholt Weltklasse- und in einigen Fällen Elite-Gegner in einer so schweren Gewichtsklasse wie 154 Pfund geschlagen. Dabei war der Sieg über De La Hoya das, was ihn einem breiteren Publikum vorstellte; Das, was über Hatton folgte, war sein zerstörerischster und der über Cotto sein beeindruckendster von allen – er hatte sich auch als Rivale erwiesen und für einige Beobachter Mayweather als den besten Kämpfer der Welt übertroffen.

Fan-Favorit Ebanie Bridges neckt den Account von OnlyFans während des Wiegens, während sie in Dessous gekleidet ist

DEBATTE Bellew setzt sich für Benn ein, nachdem ein Bild seines Körpers in den sozialen Medien verbreitet wurde

GRÖSSE Fury verteidigt Usyk und sagt, er sei „größer als Ali und Tyson“

MEISTER Usyk postet ein Selfie mit Fury und beschriftet es mit einer lustigen ukrainischen Beleidigung

ÜBERALL John Fury schwört, Tommy Fury vom Boxen zurückzuziehen, wenn er es nicht schafft, Jake Paul zu KO

KOMISCH Froch reagiert auf Hall of Fame in klassischer Froch-Manier und wird von Groves beglückwünscht







Getty Das Paar kämpfte erstmals 2004, wobei Marquez zwei von ihnen verlor

Als er nach dem Sieg über Mosley im November 2011 erneut mit Marquez zusammengebracht wurde, galt er nicht nur als technisch so weit verbessert, dass selbst dekorierte, natürlich größere Gegner ihn nicht halten konnten, sondern auch körperlich so sehr gereift dass ihr dritter Kampf im Weltergewicht mit einem Gewicht stattfand, bei dem Marquez bereits gezeigt hatte, dass er nicht kämpfen sollte. Es war September 2009, als Marquez zum ersten Mal ins Weltergewicht aufstieg, um gegen Mayweather zu kämpfen, und als er im Prozess einer einseitigen Niederlage träge und für seine Verhältnisse langsam aussah.

Was sich stattdessen im MGM Grand gegen den wesentlich ausgefeilteren Pacquiao abspielte, war taktisch gesehen sein direktester Kampf von den vier, die sie haben sollten. Roach hatte den Filipino so verfeinert, dass er gegen Gegner mit den Qualitäten von Hatton und Cotto effektiver geworden war, als man sich das je vorgestellt hatte, und doch war er im Zusammenhang mit dem nahezu konkurrenzlosen Box-IQ von Marquez deutlich berechenbarer geworden. und insofern, als Pacquiao eine Mehrheitsentscheidung zugesprochen wurde, wurde dies allgemein als die ungerechteste Scorecard der drei angesehen.

Trotz des breiten Gefühls der Ungerechtigkeit bei diesen Scorecards und der darauf folgenden ähnlich umstrittenen Niederlage gegen Bradley diktierte eine ähnliche Logik, dass Pacquiao zu Recht erneut der Favorit für ihren vierten von vier Kämpfen war und dass der damals 33-jährige Filipino es tun würde kontrovers gewinnen, um seinen größten Rivalen endgültig zum Schweigen zu bringen.

Jeder ihrer Kämpfe war von höchster Qualität und Unterhaltung, und selbst nachdem Marquez in der ersten Runde drei Niederlagen überlebt hatte, war ihr dramatischster Kampf auch der letzte der vier.

Getty Von der sechsten Runde war noch eine Sekunde übrig, als Marquez zuschlug

Getty Jeder ihrer vorherigen drei Kämpfe hatte ein kontroverses Ende, aber unter den Lichtern von Vegas im Jahr 2012 war das Ende schlüssig

Pacquiao kämpfte mit einer Intensität, die seit dem Sieg über Cotto im Jahr 2009 nicht mehr zu sehen war, und erzwang ein Tempo und zwang Pacquiao, der von dem Gefühl der Ungerechtigkeit nach der Niederlage gegen Bradley ebenso getroffen wurde wie von den Andeutungen, dass er gegen Marquez Glück gehabt hatte, und von den anschließenden Verspottungen des Mexikaners Bestrafung des Kampfes, der zum ersten Mal seit dem Niederschlag, den Marquez in ihrem zweiten Kampf erlitten hatte, den Mexikaner in Gefahr gebracht zu haben, gestoppt zu werden.

Stattdessen, als Pacquiao gegen Ende der sechsten Runde eine gewisse Schwachstelle des 39-jährigen Marquez entdeckte und darauf reagierte, indem er sich weiter vorwärts bewegte, konterte Marquez ihn mit einer ebenso makellosen wie genauen rechten Hand und ließ Pacquiao so endgültig fallen Marquez hatte sich sofort seinen krönenden Sieg gesichert und dafür gesorgt, dass er am Abend des 8. Dezember 2012 wahrhaftige Schockwellen durch ihren Sport schickte.

„Ich wusste, dass ich jederzeit KO gehen könnte, als er in den letzten drei Runden auf mich zukam“, sagte Marquez, der im Weltergewicht inzwischen deutlich überzeugender war und Pacquiao in der dritten Runde niedergeschlagen und sich von einem erholt hatte Niederschlag im fünften.

„Aber ich habe den perfekten Schlag geworfen.“