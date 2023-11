Der Park in Meriden wurde geschlossen, nachdem das Auto von der Ausfahrt in ein Waldgebiet am Fußballplatz gerollt war

MERIDEN, Connecticut (WFSB) – Mindestens eine Person wird schwer verletzt, nachdem ein Auto von der Straße in das Waldgebiet neben einem Fußballfeld gerollt ist. Alle Aktivitäten im Kronenberger Park wurden abgesagt und der Park geschlossen. Die Polizei von Meriden teilte mit, dass die Staatspolizei ihre Ermittlungen nun abgeschlossen habe und der Park am Morgen für normale Aktivitäten geöffnet werde. Der stellvertretende Feuerwehrchef von Meriden, Ryan Dunn, sagte, der Unfall ereignete sich gegen 14:57 Uhr auf der Ausfahrt der I-691 in östlicher Richtung an der Preston Avenue, in der Nähe der Kreuzung der I-691 in die Route 66 Eyewitness News sprach mit einigen Menschen, die in der Nachbarschaft wohnen. Sie sagten, dass zum Zeitpunkt des Unfalls gerade ein Fußballspiel stattfand. Zum Glück war es auf der gegenüberliegenden Seite des Feldes und niemand sonst wurde verletzt. Während der Ermittlungen der Polizei war die Ausfahrt stundenlang gesperrt. Es ist derzeit nicht klar, was genau den Absturz verursacht hat. Es wurden schwere Verletzungen gemeldet. Diese Geschichte ist aktuell, bleiben Sie für Updates bei Channel 3. Copyright 2023 WFSB. Alle Rechte vorbehalten.

Der Park in Meriden wurde geschlossen, nachdem das Auto von der Ausfahrt in ein Waldgebiet am Fußballplatz gerollt war



Gn En Head