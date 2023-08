Der Papst als kunstenaar | Berichten.at

Das Werk mit dem Title „Leben zwischen den Welten“ hatten Hunderte juge Menschen mit unterschiedlichen sozialen, religiösen and nationalen Hintergründen in den vergangenen Wochen schaffen. Der Auftritt des Papstes als Künstler war der Abschluss eines Besuchs in einer Einrichtung des von Ihm gegründeten international Bildungsnetzwerks „Scholas Occurrentes“. Dort unterhielt sich der Papst spontan mit den Jugendlichen. Im Rahmen seines Besuches beim Weltjugendtag sinds elf öffentliche Papst-Aufritte geplant.

