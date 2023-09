Der Papst akzeptiert de Rücktritt des Erzbischofs

Na het oordeel van Wolfgang Haas is het Erzbistum Vaduz een interim-oplossing: een apostolische administrateur.

Bisschop Wolfgang Haas. Ennio Leanza / Keystone

Het advies over de opvolging voor de omwonenden van Wolfgang Haas is een solide basis geweest. Der Erzbischof hatte mit dem Erreichen des 75. Altersjahres Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Omdat we nu niet bij onze nieuwe vervolghulpverleners zijn, volgen we ook onze apostolisch administrateur voor deze periode en zijn we nu definitief.