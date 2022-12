Der pakistanische Auftaktspieler Imam-ul-Haq will England in der Geburtsstadt Multan | Cricket-Nachrichten

Der pakistanische Auftaktspieler Imam-ul-Haq sucht nach seiner Mannschaft, um England zu „dominieren“, während er sich darauf vorbereitet, seinen ersten Test in seiner Geburtsstadt Multan zu bestreiten.

England sicherte sich einen berühmten Sieg am fünften Tag beim Auftakt der Serie in Rawalpindi – nur ihr dritter Testsieg in Pakistan – in einem Spiel, in dem sie 921 Runs in nur 136,5 Overs über ihre beiden Innings rauchten, darunter 506 aus 75 Overs am Eröffnungstag .

Imam, der im ersten Schlag Pakistans ein Jahrhundert schlug, glaubt, dass die Gastgeber in ihren zweiten Innings aggressiver hätten sein können, als sie für 268 gegen 343 vom Platz gestellt wurden, als England auf dem flachsten aller Plätze 74 Siege gewann.

Volle Höhepunkte vom fünften Tag der ersten Tests in Rawalpindi, als England einen berühmten 74-Run-Sieg sicherte



Pakistan muss nun diese Woche in Multan triumphieren, um die Hoffnungen auf einen Seriensieg am Leben zu erhalten.

Imam erzählt Sky Sports Cricket: „Es gab Chancen [in Rawalpindi] die wir nicht gesammelt haben. Wir haben in der letzten Session nicht gut geschlagen. Ich glaube, wir hätten dieses Testspiel gewinnen können, aber Hut ab vor den Jungs aus England. Der Kapitän von Ben Stokes war brillant.

„Wenn man 657 jagt, ist man immer hinten, also müssen wir überleben und auch dominieren. Wir haben die zweiten Innings nicht so gut gespielt. Es gab Zeiten, in denen wir angreifen und das Testspiel gewinnen könnten.

Bild:

Imam-ul-Haq freut sich auf einen „Heim“-Auftritt im zweiten Test





„Pakistan ist berühmt für Comebacks und wir hoffen, dass wir stärker zurückkommen werden.

„Die Art und Weise, wie England seine Testspiele spielt, ist aufregend. Wir sind aufgeregt, aber wir werden kontrollieren, was unter unserer Kontrolle steht. Wir müssen mental stark sein und neue Pläne haben, und hoffentlich wird es unser Tag.“

Darauf waren wir vorbereitet – aber nicht 500 am ersten Tag. Sie spielten einige brillante, riskante Schläge. Rückwärts-Sweeps können überall hingehen, aber zu diesem Zeitpunkt gingen sie an die Grenze.

Der 18. Test des Imams für Pakistan wird sein erster in Multan sein. Der 26-Jährige spielte im Juni drei eintägige Länderspiele am Austragungsort gegen Westindien und traf in jedem Spiel ein halbes Jahrhundert, sagt aber, dass sein erster Testauftritt dort „ein Gefühl ist, das ich nicht mit Worten beschreiben kann“.

Er fügte hinzu: „Ich wollte hundert Punkte erzielen [in the ODIs] aber wegen dieser Aufregung raus. Ich war sehr nervös.

„Das Testspiel wird sehr aufregend für mich. Eine große Mannschaft wie England spielt gegen uns, also wird es etwas ganz Besonderes.“

„In früher Kindheit sah ich meinen Onkel [Inazmam-ul-Haq] hier spielen. Er hat uns einen Test gegen Bangladesch gewonnen, also bleiben viele Erinnerungen.“

Imam hat auch gute Erinnerungen an Pakistans letzten Testsieg gegen England auf heimischem Boden im Jahr 2005 in Lahore, den er besuchte, nachdem er von seiner nahe gelegenen Schule aus auf dem Sprung war.

„Ich musste die Schule schwänzen [to see the game] aber meine Mutter hat es mir nicht erlaubt“, fügte der Batter hinzu, der bisher jede seiner drei Test-Tonnen in Rawalpindi erzielt hat.

„Meine Schule lag ganz in der Nähe des Gaddafi-Stadions in Lahore. Mein Bruder kam zu mir – ich erinnere mich an die Worte – und er sagte: ‚Pakistan gewinnt, also müssen wir uns beeilen‘.

„Er sagte, Shoaib Akhtar habe einige sehr gute Reverse Swings und Yorker gebowlt. Ich erinnere mich, dass er einige gute langsamere Lieferungen gebowlt hat.“

