Der Optimismus für chinesische Aktien steigt auf ein Fünfjahreshoch

Lastwagen und Personenwagen fahren am 27. Januar 2023 während der Neujahrsfeiertage über die Sutong-Brücke in der Stadt Suzhou in der Nähe von Shanghai. Zukünftiges Veröffentlichen | Zukünftiges Veröffentlichen | Getty Images

PEKING – Laut dem Forschungsunternehmen EPFR Global fließt Geld in Aktien von Festlandchina und Hongkong, wie es seit 2018 nicht mehr zu sehen war. Aktive ausländische Fondsmanager investierten in den vier Wochen bis zum 25. Januar 1,39 Milliarden US-Dollar in festlandchinesische Aktien, wie EPFR-Daten zeigten. Die aktiven Mittelzuflüsse in Hongkonger Aktien waren in dieser Zeit mit 2,16 Milliarden US-Dollar sogar noch größer. „Aktive Manager waren in den letzten fünf Jahren noch nie so positiv gegenüber den chinesischen Märkten“, sagte Steven Shen, Manager für quantitative Strategien bei EPFR. „Sehr kurzfristig sollten wir mit mehr Zuflüssen von den aktiven Managern rechnen“, sagte er und verwies auf Faktoren wie Chinas Wiedereröffnung von Null-Covid. EPFR sagt, dass es die Geldflüsse über 46 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten weltweit verfolgt. Aktive Vermögensverwalter sind eher an der Auswahl von Portfolioinvestitionen beteiligt, während passive Vermögensverwalter dazu neigen, Aktienindizes zu folgen.

Laut Wind Information legte der Shanghai-Composite im Januar um mehr als 5 % zu, der höchste Wert seit einem Anstieg von fast 9 % im November. Der Hang-Seng-Index stieg im Januar um mehr als 10 %, ein dritter Monat in Folge mit Gewinnen. Das Geld komme schneller herein als Anfang 2022, sagte Shen. Damals hatten einige institutionelle Anleger gesagt, es sei an der Zeit, chinesische Aktien zu kaufen, da Peking in einem politisch wichtigen Jahr Wert auf Stabilität legt. Damals waren lokale Investoren vorsichtiger gewesen. Die hochgradig übertragbare Omicron-Variante und Chinas Null-Covid-Politik sperrten daraufhin die Stadt Shanghai für zwei Monate und schränkten gleichzeitig die Geschäftstätigkeit in weiten Teilen des Landes ein. Im Jahr 2022 wuchs das BIP um 3 %, eines der langsamsten Tempos seit Jahrzehnten. China beendete im Dezember abrupt seine immer strengeren Covid-Kontrollen. Der Tourismus, einschließlich Auslandsreisen, erholte sich während des Mondneujahrs Ende Januar. In diesem Jahr erholt sich auch die Stimmung der lokalen Investoren. „Angesichts des makroökonomischen Umfelds in China denke ich, dass wir 2023 viel mehr sehen werden [mainland China] Kundengelder werden zurück in den Markt, in die Sekundärmarktfonds, verschoben“, sagte Lawrence Lok, Chief Financial Officer der Vermögensverwaltungsfirma Hywin, Anfang Januar. Der Sekundärmarkt bezieht sich auf den öffentlichen Aktienmarkt. Lok sagte, dass diese Kunden es letztes Jahr aufgrund der Marktturbulenzen vermieden hätten, Risiken einzugehen. Die Aktienindizes von Shanghai und Hongkong stürzten im vergangenen Jahr um mehr als 15 % ab. Für Hywins Kunden mit Fonds außerhalb Chinas, sagte Lok, suchen sie nach Möglichkeiten, neben anderen Offshore-Fonds in in den USA notierte chinesische Unternehmen oder Hongkonger Aktien zu investieren. Hywin hatte im Juni 2022 mehr als 40.000 aktive Kunden und ein verwaltetes Vermögen von 4,5 Milliarden Yuan (642,9 Millionen US-Dollar).

Während Immobilien- und erneuerbare Energiesektoren Interesse sehen, sei es im Technologiebereich relativ ruhig gewesen, sagte Shen von der EPFR. Er sagte, die Zuflüsse seien auch weniger aggressiv, wenn es um in den USA notierte chinesische Aktien ging. Für passive Geldverwalter belaufen sich laut EPFR die kumulierten Nettozuflüsse in festlandchinesische, in Hongkong und in den USA notierte Aktien in den vier Wochen bis zum 25. Januar auf 7,05 Milliarden US-Dollar. In den USA ansässige Vermögensverwalter, die längerfristig investieren, kauften letzten Monat per 25. Januar netto 1,3 Milliarden US-Dollar an in den USA notierten chinesischen Aktien – laut Morgan Stanley der zweite Monat in Folge mit solchen Zuflüssen. „In den USA ansässige Long-Only-Manager teilten mit, dass sie gerade begonnen hätten, ihre Untergewichtungen in China zu reduzieren, oder dass sie mit Anlegern Gespräche führten, um Mandatsbeschränkungen für das Engagement in China aufzuheben“, sagten die Analysten von Morgan Stanley. „Sie erwarten, dass sich die Zuflüsse von Vermögenseigentümern im zweiten Quartal 23 beschleunigen werden.“ Pinduo , Baidu Und Bilibili gehörten zu den in den USA notierten chinesischen Aktien, die die größten Zuflüsse verzeichneten, wie der Bericht zeigte.

Tiefere Sorgen

Die Analysten von Bernstein warnten jedoch davor, dass die chinesischen Aktiengewinne nicht mehr viel weiter gehen könnten, wenn aktive US-Investoren – die die Rallye aussitzen – und lokale Investoren nicht einsteigen. Die „extremen“ Zuflüsse der letzten drei Monate bedrohen, ob die Marktrallye die nächsten drei Monate fortsetzen kann, sagten Bernstein-Analysten in einem Bericht vom 27. Januar. „Wir glauben, dass Anleger kurzfristig selektiver vorgehen müssen, wenn sie sich für ein Engagement in China entscheiden.“ Die jüngste Begeisterung für chinesische Aktien folgt auch auf zwei schwierige Jahre, in denen die abrupte Aussetzung des Börsengangs der Ant Group, ein hartes Durchgreifen gegen Technologie- und Immobilienunternehmen und strenge Covid-Kontrollen die Stimmung belasteten. Bruce Liu, CEO von Esoterica Capital, sagte im Januar, dass er zwar seit 2019 mit einigen wohlhabenden Chinesen über globale Diversifizierung gesprochen habe, diese aber erst in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres wirklich begonnen hätten zu handeln. Seine Firma verwaltet ein Vermögen von weniger als 50 Millionen US-Dollar. „Was in den letzten zwei Jahren passiert ist, hat eine Narbe in ihrem Gedächtnis hinterlassen“, sagte Liu. „Es ist eine Frage des Vertrauens. Ich sehe noch nicht, dass dieses Vertrauen zurückkommt. Zumindest die Leute, mit denen ich gesprochen habe.“ „Aus ihrer Sicht ist dies eine strategische Entscheidung“, sagte er. „Vielleicht haben sie genug chinesische Vermögenswerte. Es ist ihnen wichtiger, sich zu diversifizieren [globally] anstatt dieses aktuelle, andauernde Zurückkommen auszunutzen.“

