Oldenburg. Der Oldenburger SV trennte sich am Samstag auf dem Kunstrasen am Schauenburger Platz vom TSB Flensburg mit 2:2. Durch den Punktgewinn springen die Fördekicker zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze. Auf Seiten der Oldenburger machte Trainer Kevin Wölk seiner Mannschaft nach dem Schlusspfiff ein großes Kompliment und meinte: „Alles in allem ist der Punktgewinn heute eine gute Sache für den TSB.“

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Die Hausherren überließen Flensburg in der ersten Halbzeit das Spielfeld, verhinderten aber konsequent die Offensivvorstöße des Gegners, bevor diese gefährlich wurden. Cheftrainer Wölk ordnete das Spiel auf der Sechserposition persönlich an, beging aber vor Nicholas Holtze für das 0:1 (28.) einen entscheidenden Fehler: „Ich habe den Jungs in der Pause gesagt, dass ich es auf mich nehmen werde. „Meiner Meinung nach hätte die Situation wegen eines Fouls abgebrochen werden können“, sagte „Kewo“ später.

Oldenburg heizt nach der Pause ein

Nach Vorarbeit des starken Iber Osdautaj glich Daniel Junge noch vor der Pause per Volleyschuss aus (41.). Nach der Pause übernahmen die Hausherren die Kontrolle über das Spiel und gingen durch Osdautaj (55.), der den Youngster erneut inspirierte, mit 2:1 in Führung. Odautaj, der im Sommer von Eutin 08 nach Oldenburg kam, hatte unter der Woche bereits drei Tore im Kreispokal (11:1 beim SV Hansühn) erzielt und erhielt nach der Partie am Samstag ein Sonderlob von seinem Trainer.

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Lesen Sie mehr nach der Anzeige

Wölks einziger Kritikpunkt war später, dass der OSV nach dem 2:1-Sieg weder mit 3:1 noch mit 4:1 gewonnen habe: „Mein heutiges Fazit ist überaus positiv. Wir haben eine überragende zweite Halbzeit gezeigt, ständig Druck gemacht und hätten mit Jungen an den Pfosten, Kaps, Osdautaj oder Jano Göllner noch höher in Führung gehen können. Vor dem Spiel hätten wir gegen TSB den Punkt geholt, jetzt muss ich sagen, dass wir es heute knapp verpasst haben, uns mit drei Punkten zu belohnen.“

Nach einem missglückten Schuss von OSV-Torhüter Yurii Skybinskyi konnte die kurzzeitig ungeordnete Abwehrreihe der Hausherren den daraus resultierenden Brand nicht mehr löschen und Timo Carstensen erhöhte auf 2:2 (71.). Obwohl Wölk in der Schlussphase den Kreisligisten Knipser und den ehemaligen Torhüter Thor Arne Höfs einwechselte, blieb die Partie unentschieden.

Oldenburg: Skybinskyi – Müller (70. Sarau), Freund, Schröder, Irmler – Wölk, Petersen (71. Schmidt) – Göllner (87. Höfs), Junge, Osdautaj – Kaps

LN