Der Oklahoma City Zoo bittet um Hilfe bei der Benennung von 4 entzückenden Löwenbabys

CNN

Der Zoo von Oklahoma City bittet die Öffentlichkeit, bei der Namensfindung für seinen neuen Wurf afrikanischer Löwenbabys mitzuhelfen.

Löwin Dunia, Swahili für die Erde, brachte am 26. September im Lion Overlook-Habitat des Zoos drei Weibchen und ein Männchen zur Welt. „Mama und ihre Jungen sind bei guter Gesundheit und werden hinter den Kulissen in ihren Höhlen im Lion Overlook bleiben, während sie Zeit miteinander verbringen, um sich zu verbünden“, sagte der Zoo in einer Erklärung auf seiner Website.

Die Jungen sind der erste Wurf afrikanischer Löwen der Einrichtung seit 15 Jahren, sagte ein Zoovertreter gegenüber CNN. Bevor die Jungen alt genug sind, um öffentlich ausgestellt zu werden, brauchen sie Namen.

„Tiergeburten sind sehr aufregende und oft bedeutsame Anlässe wie die Geburt unserer afrikanischen Löwenbabys … und wir möchten unseren Gästen und Wildtierfans auf der ganzen Welt die Möglichkeit bieten, sich zu engagieren und bei der Namensgebung dieser Tiere zu helfen“, sagte der Vertreter.

Der Zoo stellte drei Namensgruppen zur Abstimmung zur Verfügung:

Gruppe 1 ist von afrikanischen Namen inspiriert: Neema (Gnade), Zahara (Blume), Makena (Glück) und Mshango (Überraschung).

Gruppe 2 umfasst Optionen, die den Namen ihrer Mutter ehren: Nyasi (Gras), Mlima (Berg oder Hügel), Mti (Baum oder Wald) und Mwamba (Fels).

Gruppe 3 sind von Oklahoma inspirierte Namen: Ada, Alva, Talimena und Shawnee.

Die Öffentlichkeit kann bis Montag, den 7. November, auf der Website des OKC Zoo abstimmen. Zoobeamte werden die Gewinnernamen am 9. November bekannt geben.

„Wir sind begeistert von den Reaktionen und Stimmen, die wir bisher erhalten haben, und ermutigen alle, weiterhin täglich abzustimmen, um unseren Löwenjungen einen Namen zu geben und Teil dieses bedeutenden Ereignisses zu sein“, sagte der Zoovertreter.

Afrikanische Löwen gelten laut der International Union for Conservation of Nature als „gefährdet“, da die Wildpopulationen aufgrund illegaler Jagd und des Verlusts von Lebensräumen abnehmen.