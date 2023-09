Das Land hat seine Produktionsmenge reduziert und damit das Angebot auf den Weltmärkten verringert. (Foto: dpa) Ölförderung in Russland

Singapur Die Ölpreise nähern sich der 100-Dollar-Marke. Am Dienstagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November bis zu 95,15 US-Dollar. Ein Barrel US-Sorte WTI zur Lieferung im Oktober wurde mit bis zu 92,55 $ gehandelt.

Das waren die höchsten Werte seit November. Brent stieg im Vergleich zum Vortag um rund einen halben Dollar. WTI war fast einen Dollar teurer.

Seit Anfang Juli steigen die Preise. Seitdem sind sie um gut 35 Prozent gestiegen. Der Hauptgrund ist das knappe Angebot aus großen Produktionsländern wie Saudi-Arabien und Russland. Darüber hinaus wird nach Angaben der US-Energieagentur (EIA) erwartet, dass die US-Ölproduktion im Oktober auf 9,393 Millionen Barrel pro Tag (bpd) sinken wird.

Nachfrageseitig hat sich die Wirtschaftslage in China zumindest etwas verbessert, während die von vielen Experten erwartete Rezession in den USA ausgeblieben ist. Ein knappes Angebot trifft also auf eine robuste Nachfrage.