Washington

CNN

—



In einer jüngsten Aussage vor dem Kongress unter Ausschluss der Öffentlichkeit wies der hochrangige Staatsanwalt des Justizministeriums in Washington, D.C. die Behauptungen zweier Whistleblower des Internal Reven Service zurück, er habe Bundesermittler daran gehindert, Hunter Biden wegen Steuerverbrechen in D.C. anzuklagen, heißt es in einer Abschrift von ihm Aussage von CNN.

Matthew Graves, der US-Anwalt in Washington, sagte letzte Woche in seiner privaten Aussage, dass er David Weiss, dem Bundesanwalt, der die Ermittlungen gegen Hunter Biden leitete, logistische Unterstützung angeboten habe, obwohl sein Büro sich geweigert habe, sich offiziell an dem Fall zu beteiligen. Graves bekräftigte in seiner Aussage, dass er nie etwas unternommen habe, um Weiss davon abzuhalten, auf eigene Faust Anklage in Washington zu erheben.

Diese neue Aussage diskreditiert die Behauptungen zweier IRS-Whistleblower, die die Republikaner des Repräsentantenhauses genutzt hätten, um eine Amtsenthebungsuntersuchung gegen Präsident Joe Biden voranzutreiben.

Graves ist der jüngste Bundesbeamte, dessen Aussage vor dem Kongress konkrete Behauptungen von Gary Shapley und Joseph Ziegler widerlegt, zwei IRS-Agenten, die Anfang des Jahres Vorwürfe erhoben hatten, sie seien Zeuge politischer Einmischung in die bundesstaatlichen strafrechtlichen Ermittlungen zu Hunter Bidens Steuern geworden.

Letzten Monat ließen Aussagen einer Reihe von FBI- und IRS-Beamten Zweifel an den zentralen Behauptungen von Shapley und Ziegler aufkommen, darunter, dass Weiss behauptet hatte, es fehle ihm an der Befugnis, Anklage gegen den Sohn des Präsidenten zu erheben, und ihm sei ein Antrag auf Sonderermittlerstatus verweigert worden von Beamten des Justizministeriums. Weiss hat beide Vorwürfe zurückgewiesen.

Laut einer Abschrift von Graves‘ Aussage rief Weiss Graves Anfang 2022 an und sagte, er wolle in DC Anklage gegen Hunter Biden erheben. Graves bot Weiss eine „hochrangige Zusage an, dass wir jede logistische Unterstützung leisten würden, die er brauchte“ und sagte, sein Team werde prüfen, ob er sich dem Fall anschließen werde.

„Es wurde einfach davon ausgegangen, dass er von dem Moment an, als ich den Anruf erhielt, in der Lage sein würde, alles zu tun, was in unserem Zuständigkeitsbereich erforderlich wäre, um den Fall anzustrengen, sofern dies sein Vorrecht wäre“, sagte Graves und wies die Behauptungen zurück, dass er behinderte Weiss‘ Fähigkeit, Anklage zu erheben.

Anschließend berieten sich Berufsankläger aus dem Büro Graves mit Weiss‘ Team und prüften, ob man Weiss mit einer in Washington ansässigen Bundesjury zusammenbringen könnte, wo er seiner Aussage zufolge eine Anklage gegen den Sohn des Präsidenten einreichen könnte.

Graves‘ Team entschied später, dass sie den Fall nicht gemeinsam in DC verfolgen wollten, sondern dass sie weiterhin „jede erforderliche Unterstützung leisten würden, damit (Weiss) in unserem Zuständigkeitsbereich alles tun konnte, was sie tun wollten“, sagte Graves dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses.

Graves sagte, es sei „äußerst selten“, dass ein US-Anwalt als Partner einer laufenden Untersuchung in der Endphase beitrete. Trotzdem teilte Graves dem Ausschuss mit, dass es seine Idee sei, zunächst die Idee einer Partnerschaft mit Weiss zur Sprache zu bringen.

Die Whistleblower und andere Zeugen des Justizministeriums haben ausgesagt, dass sie glaubten, Graves‘ Weigerung, mit Weiss zusammenzuarbeiten, habe ihn im Wesentlichen daran gehindert, Hunter Biden in DC anzuklagen. Die Whistleblower des IRS – und damit auch die Republikaner im Repräsentantenhaus – haben diese Aussage genutzt, um darauf hinzuweisen, dass Weiss nicht die ultimative Autorität über die strafrechtliche Untersuchung hatte und dass die Führung des Justizministeriums die Bidens unangemessen schützte.

Die Republikaner stellten dieses Narrativ letzten Monat bei ihrer ersten Amtsenthebungsanhörung in den Mittelpunkt.

Aus der Sicht von Graves hatte seine Entscheidung, nicht mit Weiss zusammenzuarbeiten, jedoch keinen Einfluss darauf, ob Weiss, wenn er wollte, eine Anklage in der Gerichtsbarkeit von DC einreichen könnte. Andere wichtige Zeugen des FBI und des IRS haben in ihren eigenen privaten Aussagen ebenfalls einige der diesbezüglichen Behauptungen der Whistleblower bestritten.

„Basierend auf dem, was sich damals in Bezug auf das, was wir unterstützt haben, abspielte, besteht für mich kein Zweifel daran, dass sie verstanden haben, dass sie im District (of Columbia) jede Anklage erheben konnten, die sie wollten“, sagte Graves aus.

Die Steuerermittlungen gegen Hunter Biden dauern an und Weiss hat erklärt, dass er eine Anklageerhebung in DC oder Kalifornien in Betracht zieht. Weiss hat Hunter Biden in Delaware separat wegen dreier Waffenverbrechen im Zusammenhang mit einem Revolver angeklagt, den er 2018 gekauft hatte. Er bekannte sich nicht schuldig.

CNN hat Weiss und Graves um einen Kommentar gebeten.

Shapley und Ziegler – die IRS-Whistleblower, die an der Durchführung der Ermittlungen gegen Hunter Biden mitgewirkt haben – gingen vor Monaten mit Behauptungen an die Öffentlichkeit, dass Weiss daran gehindert worden sei, Hunter Biden in DC und Kalifornien anzuklagen, obwohl sie und die Staatsanwälte des Justizministeriums empfohlen hatten, ihn wegen mehrerer Straftaten zu besteuern Verbrechen.

Weiss, Graves und der US-Anwalt in Los Angeles, Martin Estrada, wiesen diese Behauptung in öffentlichen Stellungnahmen umgehend zurück. Graves ist der erste, der dies unter Eid vor dem Kongress dementiert, obwohl die Republikaner im Repräsentantenhaus Gespräche mit den anderen beiden hochrangigen Beamten führen.

Zusätzlich zu Graves‘ neuen Enthüllungen haben frühere Aussagen einer Reihe von FBI- und IRS-Beamten bereits Zweifel an einigen der wichtigsten Behauptungen der Whistleblower aufkommen lassen, dass es politische Einmischung, unter anderem durch Biden-Beauftragte, in die bundesstrafrechtliche Untersuchung der Steuern von Hunter Biden gegeben habe .

Sowohl Graves als auch Estrada wurden von Biden in ihre Ämter berufen und vom Senat mit Unterstützung beider Parteien bestätigt. Weiss wurde vom ehemaligen Präsidenten Donald Trump zum US-Anwalt für Delaware ernannt und eröffnete 2018 die Untersuchung gegen Hunter Biden. Generalstaatsanwalt Merrick Garland verlieh Weiss im August den Status eines Sonderberaters.

Die Republikaner wiesen auf Graves‘ politische Zugehörigkeit zu den Demokraten und die Tatsache, dass er Geld für die Biden-Kampagne gespendet hatte, hin, was darauf hindeutete, dass er sich im Kriminalfall Hunter Biden in einem Interessenkonflikt befände. In seiner Aussage behauptete Graves: „Ich sehe das nicht so“ und argumentierte, dass er sich nicht zurückziehen müsse.

Er bestritt außerdem die Version der IRS-Whistleblower über die Ereignisse und sagte, es stelle sich nicht die Frage, ob Weiss Hunter Biden in DC anklagen könne, sondern „die einzige Frage sei, ob wir versuchen würden, uns ihren Ermittlungen anzuschließen oder nicht.“ laut Transkript.

Graves sagte, dass er die Whistleblower zwar nur durch Presseberichte kenne, ihre Anschuldigungen jedoch so formuliert habe, dass sie auf „Informationen aus zweiter oder dritter Hand“ beruhten, und argumentierte, dass es in einer großen Institution wie dem DOJ „zu Verstümmelungen kommen kann, wenn es Kommunikation gibt“. über verschiedene Komponenten hinweg und die Leute reden nicht direkt miteinander.

Bei den Steuerermittlungen gegen Hunter Biden geht es um fast zwei Millionen US-Dollar an Steuern, die er laut Gerichtsakten nicht rechtzeitig gezahlt hat, obwohl er über die Mittel verfügte und von seinen Buchhaltern gewarnt worden war. Er schuldete die Steuern, nachdem er im Ausland, unter anderem in China und der Ukraine, Millionen von Dollar verdient hatte – Geschäfte, die jetzt im Mittelpunkt der Amtsenthebungsuntersuchung der Republikaner stehen.

Laut Gerichtsakten und CNN-Berichten zahlte Hunter Biden schließlich mit Hilfe eines wohlhabenden Freundes die Steuerschuld vollständig zuzüglich Strafen und Zinsen. Die Tatsache, dass die Schulden verspätet beglichen wurden, hindert Weiss nicht daran, Anklage zu erheben, wenn er der Meinung ist, dass Beweise für Steuerhinterziehung vorliegen oder weil er wissentlich nicht rechtzeitig bezahlt hat – aber es könnte Hunter Bidens Verteidigung helfen, wenn er angeklagt wird.