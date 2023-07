CNN

—



Der Oberste Gerichtshof von Georgia wies am Montag einen langwierigen Rechtsantrag des ehemaligen Präsidenten Donald Trump ab, die strafrechtliche Untersuchung von Fulton County wegen seiner Versuche, seine Wahlniederlage in Georgia im Jahr 2020 rückgängig zu machen, praktisch einzustellen.

Das Gericht erklärte in einer fünfseitigen Stellungnahme, dass Trump zum jetzigen Zeitpunkt keine „außergewöhnlichen Umstände“ dargelegt habe, die ihr Eingreifen erfordern würden. Trump hatte die Richter in Georgia aufgefordert, die zahlreichen Beweise, die bisher im Rahmen der Ermittlungen im Fulton County gesammelt wurden, zu verwerfen und die Staatsanwälte daran zu hindern, dieses Material jemals in künftigen Straf- oder Zivilverfahren zu verwenden.

„(Trump) hat nicht nachgewiesen, dass dieser Fall einen der äußerst seltenen Umstände darstellt, unter denen die ursprüngliche Zuständigkeit dieses Gerichts geltend gemacht werden sollte, und daher wird die Petition abgewiesen“, heißt es in dem Urteil.

Die Entscheidung fiel einstimmig. Acht der neun Mitglieder des Obersten Gerichtshofs von Georgia wurden von republikanischen Gouverneuren ernannt.

Trump hat weitere rechtliche Anfechtungen im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Ermittlungen im Fulton County, die noch anhängig sind. Er hat ein Fehlverhalten bestritten und behauptet, dass die Staatsanwälte nur gegen ihn ermitteln, weil sie seinen Präsidentschaftswahlkampf 2024 untergraben wollen.

In den Ermittlungen, die von der Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, Fani Willis, geleitet werden, werden in Kürze Gebührenentscheidungen erwartet. Die Untersuchung konzentrierte sich auf die Versuche von Trump und seinen Verbündeten, georgische Wahlbeamte, staatliche Gesetzgeber, den Gouverneur und verwandte Bundesanwälte unter Druck zu setzen, ihm dabei zu helfen, die Ergebnisse in Georgia zu kippen, wo er bei 5 Millionen abgegebenen Stimmen weniger als 12.000 Stimmen verlor gießen.

Trumps Klage zielte auch auf eine gerichtliche Anordnung ab, die Willis, einen gewählten Demokraten, von der Teilnahme an weiteren Verfahren im Zusammenhang mit den strafrechtlichen Ermittlungen ausschließt. Der Oberste Gerichtshof von Georgia sagte am Montag, dass Trumps Petition an das Oberste Gericht „weder die Fakten noch das Gesetz vorgelegt hat, die erforderlich sind, um Willis‘ Disqualifikation durch dieses Gericht zu diesem Zeitpunkt in dieser Akte anzuordnen.“

Willis‘ Büro lehnte eine Stellungnahme zu dem Urteil ab. CNN hat Trumps Anwälte um einen Kommentar gebeten.

Die Ermittlungen haben letzte Woche einen wichtigen Meilenstein erreicht, als eine neue Grand Jury vereidigt wurde, die befugt ist, mögliche Anklagen zu genehmigen. Willis hat angedeutet, dass dies bereits im nächsten Monat geschehen könnte. Eine spezielle Grand Jury im Fulton County hörte zuvor Beweise von 75 Zeugen, darunter Beamte des Weißen Hauses von Trump, ehemalige Anwälte und Berater von Trump, Beamte aus Georgia und Wahlexperten.

Staatsanwälte untersuchen außerdem Trumps Versuche, das Wahlkollegium mit einer Reihe von „falschen Wählern“ in Georgia zu untergraben, sowie die Versuche einiger Trump-Verbündeter, die Wahlsysteme im Staat zu durchbrechen, während sie erfolglos versuchten, massiven Betrug nachzuweisen.