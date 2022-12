Der Oberste Gerichtshof setzt sich in einem Blockbuster-Fall mit der Theorie der „unabhängigen staatlichen Gesetzgebung“ auseinander

Im Mittelpunkt der mündlichen Verhandlungen am Mittwoch stehen drei der sechs konservativen Richter des High Court: Chief Justice John Roberts und die Associate Justices Amy Coney Barrett und Brett Kavanaugh.

Diese drei Richter werden wahrscheinlich als entscheidender Faktor bei jeder Entscheidung dienen. Die drei Liberalen des Gerichts werden sich die Theorie höchstwahrscheinlich nicht zu eigen machen, während die drei anderen konservativen Juristen bereits in früheren Schriften vor Gericht Sympathie für eine muskulöse Version der Theorie signalisiert haben.

Damit bleiben Roberts, Barrett und Kavanaugh die Richter, die wahrscheinlich das Rückgrat jeder kontrollierenden Meinung außerhalb des Gerichts darstellen würden, und es den Gerichtsbeobachtern überlassen, ihre Befragung am Mittwoch genau zu prüfen.

Frühe Befragungen von Roberts an David Thompson, der die republikanischen Gesetzgeber vertrat, zeigten Feindseligkeit gegenüber der Theorie.

„Die Ausübung der Befugnis, ein Veto gegen die Handlungen des Gesetzgebers einzulegen, untergräbt erheblich das Argument, dass er tun kann, was er will“, sagte Roberts und zitierte einen Fall des Obersten Gerichtshofs aus den 1930er Jahren, in dem festgestellt wurde, dass die US-Verfassung den Gouverneuren nicht untersagte, ein Veto gegen eine vom Kongress verabschiedete Karte einzulegen durch Gesetzgeber.

Die mündlichen Verhandlungen am Mittwoch werden Auswirkungen haben, die weit über die Kongresslinien von North Carolina hinausgehen, die im Laufe des letzten Jahrzehnts mehrmals neu gezogen wurden.

Eine konsequente Annahme der Theorie der unabhängigen staatlichen Gesetzgebung durch das Gericht könnte den staatlichen Gesetzgebern erheblich mehr Macht bei der Festlegung der Straßenregeln für Wahlen verleihen. Eine besonders muskulöse Version der Theorie würde staatliche Gerichte daran hindern, Streitigkeiten über alles mögliche abzuwägen, von der Wähleridentifikation bis hin zu Anpassungen der Wahllokale in letzter Minute, und könnte sogar von den Wählern verabschiedete Referenden über Dinge wie unabhängige Neuverteilungskommissionen gefährden.

Es gibt auch wichtige Fragen darüber, wie sich der Fall vom Mittwoch, wenn überhaupt, auf die Regeln für die Auswahl der Präsidentschaftswahlen auswirken könnte. Einige der schärfsten Befürworter der Theorie haben Verbindungen zu Präsidentschaftswahlen in Schriftsätzen angesprochen, aber viele Rechtsexperten – einschließlich derjenigen, die gegen die Theorie der unabhängigen staatlichen Gesetzgebung sind – glauben nicht, dass dieser Fall große Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen haben wird.

Das Moore Der Fall ist der zweite bedeutende Wahlrechtsfall, den der Oberste Gerichtshof in dieser Amtszeit angehört hat. Anfang Oktober hörte der Oberste Gerichtshof Argumente in einem weiteren Fall zur Neuwahl der Bezirke, in dem Alabama für eine „rassenneutrale“ Lesart des Bundeswahlrechtsgesetzes plädierte, dem wegweisenden Bürgerrechtsgesetz, das zu einer stärkeren Vertretung von Minderheiten in der Politik geführt hat. Es schien unwahrscheinlich, dass das Gericht diese Auslegung übernehmen würde, aber es schien wahrscheinlich, dass es den rechtlichen Test überarbeiten würde, der verwendet wird, um festzustellen, ob das Stimmrecht von Minderheitengemeinschaften verwässert wird, was es wahrscheinlich schwieriger macht, Anfechtungen vorzubringen.