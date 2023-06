„Die Beseitigung der Rassendiskriminierung bedeutet, sie ganz zu beseitigen“, schrieb Roberts.

Die Entscheidung untergräbt langjährige Zulassungsrichtlinien an Elite-Colleges und -Universitäten, die die Rasse als einen von vielen Faktoren bei der Bewertung von Bewerbern heranziehen. Diese Richtlinien stützten sich auf frühere Fälle des Obersten Gerichtshofs, die den Einsatz von Rasse als Teil eines „ganzheitlichen“ Prozesses zur Förderung einer vielfältigen Studentenschaft erlaubten. Doch das Urteil vom Donnerstag schien die meisten dieser Programme für rechtswidrig zu erklären.

Bildungs- und Bürgerrechtsgruppen sagen, dass die Beendigung der rassenbewussten Zulassungspolitik die Ungleichheit in den kommenden Jahren verschärfen wird. Viele verwiesen auf die öffentlichen Einrichtungen, die in neun Bundesstaaten, die diese Praxis bereits verboten haben, Schwierigkeiten haben, verschiedene Studienanfängerklassen einzuschreiben.

In Entscheidungen, die mehr als 40 Jahre zurückliegen, hatte der Oberste Gerichtshof den begrenzten Einsatz positiver Maßnahmen zur Förderung der Vielfalt bestätigt. Während Roberts es am Donnerstag nicht schaffte, diese Präzedenzfälle ausdrücklich aufzuheben, schien seine Mehrheitsmeinung sie in der Praxis zu toten Buchstaben zu machen. Tatsächlich schrieben Richter Clarence Thomas (der sich der Meinung von Roberts anschloss) und Richterin Sonia Sotomayor (die anderer Meinung war) beide in getrennten Stellungnahmen, dass die Entscheidung vom Donnerstag die vorherigen Fälle aufgehoben habe, ohne dies offiziell zu sagen.

Roberts wiederum schrieb, dass die Universitäten rechtswidrige Diskriminierung begangen hätten, indem sie Studenten nach Rasse kategorisierten und schwarzen und hispanischen Bewerbern den Vorzug gaben.

„Die Zulassungsprogramme von Harvard und UNC können nicht mit den Garantien der Gleichbehandlungsklausel in Einklang gebracht werden“, schrieb Roberts und bezog sich dabei auf die Bestimmung des 14. Verfassungszusatzes, die es der Regierung verbietet, aufgrund der Rasse zu diskriminieren. „Beiden Programmen mangelt es an ausreichend fokussierten und messbaren Zielen, die den Einsatz von Rasse rechtfertigen, sie setzen Rasse unvermeidlich in negativer Weise ein, beinhalten Rassenstereotypen und es fehlen sinnvolle Endpunkte.“ Wir haben nie zugelassen, dass Zulassungsprogramme auf diese Weise funktionieren, und das werden wir auch heute nicht tun.“

Der Oberste Richter betonte in seinem Urteil jedoch, dass das Gericht den Schulen nicht gänzlich verbiete, die Erfahrungen der Bewerber im Zusammenhang mit der Rasse zu berücksichtigen, solange solche Faktoren kein Vorwand für die ausdrückliche Berücksichtigung der Rasse seien.

„Nichts in dieser Stellungnahme sollte so ausgelegt werden, dass es den Universitäten verbietet, die Diskussion eines Bewerbers darüber zu berücksichtigen, wie sich die Rasse auf sein Leben ausgewirkt hat, sei es durch Diskriminierung, Inspiration oder auf andere Weise“, schrieb Roberts. „Aber trotz der gegenteiligen Behauptung der Meinungsverweigerer dürfen Universitäten nicht einfach durch Bewerbungsaufsätze oder andere Mittel das Regime etablieren, das wir heute für rechtswidrig halten.“

Die Richter Sonia Sotomayor und Ketanji Brown Jackson verfassten jeweils separate Dissidenten, denen sich die andere demokratische Kandidatin des Gerichts, Elena Kagan, anschloss. (Jackson, Präsident Joe Bidens einzige Ernennung zum Obersten Gerichtshof und dessen neuestes Mitglied, hat sich aus dem Harvard-Fall zurückgezogen, weil sie jahrelang in einem der Verwaltungsräte von Harvard tätig war, aber sie war am North Carolina-Fall beteiligt.)

„Heute steht dieses Gericht im Weg und macht jahrzehntelange Präzedenzfälle und bedeutsame Fortschritte rückgängig“, schrieb Sotomayor in ihrem 69-seitigen Dissens. „Es gilt, dass Rassenzugehörigkeit nicht länger in begrenztem Umfang bei der Hochschulzulassung genutzt werden kann, um solch entscheidende Vorteile zu erzielen. Mit dieser Feststellung zementiert das Gericht eine oberflächliche Regel der Farbenblindheit als Verfassungsgrundsatz in einer endemisch segregierten Gesellschaft, in der Rasse schon immer wichtig war und auch weiterhin wichtig ist.“

Während Roberts nie ausdrücklich schrieb, dass das Gericht die Verwendung der Rassenzugehörigkeit bei Zulassungen ausschloss, behauptete Sotomayor, dass ihre Kollegen in der Mehrheit genau das getan hätten.

„Indem dieses Gericht rassenbewusste College-Zulassungen abschafft, verschließt es die Tür zu Chancen, die durch die Präzedenzfälle des Gerichts jungen Studenten aller Rassen eröffnet wurden“, schrieb sie.

Sotomayor las Teile ihrer Meinungsverschiedenheit laut von der Bank aus vor – ein ungewöhnlicher Schritt, der leidenschaftlichen Widerstand signalisiert. CSie bezeichnete die Entscheidung als „zutiefst falsch“ und sagte von der Richterbank aus, das Gericht habe „eine Anforderung angekündigt, die sicherstellen soll, dass alle rassenbewussten Pläne scheitern“.

„Trotz des Gerichts werden wir bestehen“, sagte sie zum Abschluss ihrer Ausführungen.

Thomas, der neben Sotomayor auf der Bank sitzt und seit Jahrzehnten vehement gegen Affirmative Action ist, lehnte sich in seinem Stuhl zurück und blickte an die Decke, während Sotomayor sprach. Währenddessen blickte Jackson am anderen Ende der Bank streng nach vorne zur Zuschauertribüne, ohne den Blick auf die anderen Richter zu richten.

Jackson las ihren Dissens nicht von der Bank aus. Aber in ihrer schriftlichen Stellungnahme verteidigte sie rassenbewusste Praktiken bei der Hochschulzulassung voll und ganz als Möglichkeit, frühere und anhaltende Diskriminierung zu beseitigen.

„Unser Land war nie farbenblind“, schrieb Jackson, die erste schwarze Frau, die am Obersten Gerichtshof diente. „Das Beste, was man über die Perspektive der Mehrheit sagen kann, ist, dass sie (wie ein Strauß) von der Hoffnung ausgeht, dass die Verhinderung der Berücksichtigung der Rasse den Rassismus beenden wird. Aber wenn das ihre Motivation ist, geht die Mehrheit vergebens vor.“

„Wenn von den Hochschulen dieses Landes verlangt wird, etwas Wichtiges zu ignorieren, wird es nicht einfach verschwinden. Es wird länger dauern, bis der Rassismus von uns verschwindet. Und letztendlich macht es nur noch wichtiger, wenn man die Rasse ignoriert“, fügte Jackson hinzu.

Thomas, der dienstälteste Richter und der zweite schwarze Amerikaner, der am Obersten Gerichtshof saß, verfasste eine alleinige übereinstimmende Stellungnahme, die 18 Seiten länger war als Roberts‘ 40 Seiten umfassende Mehrheitsmeinung. Thomas unternahm auch den ungewöhnlichen Schritt, Teile seiner Zustimmung vorzulesen.

Thomas sagte, dass die Mehrheitsmeinung, der er sich anschloss, die Entscheidung des Gerichts aus dem Jahr 2003 praktisch außer Kraft gesetzt habe Grutter gegen Bollingerdas die positiven Maßnahmen bestätigte, aber sagte, dass sie innerhalb von 25 Jahren eingestellt werden sollten.

„Die Stellungnahme des Gerichts macht dies zu Recht deutlich Grutter wird in jeder Hinsicht außer Kraft gesetzt“, schrieb Thomas. „Sie betrachtet die Zulassungsrichtlinien der Universitäten als das, was sie sind: steuerlose, rassenbasierte Präferenzen, die darauf abzielen, eine bestimmte Rassenmischung in den eintretenden Klassen sicherzustellen. Diese Politik steht im Widerspruch zu unserer farbenblinden Verfassung und dem Gleichheitsideal unserer Nation. Kurz gesagt, sie sind eindeutig – und kühn – verfassungswidrig.“

Die Gruppe, die die Richtlinien von Harvard und UNC in Frage stellte, ist als Students for Fair Admissions bekannt. Die Gruppe unter der Leitung des langjährigen Affirmative-Action-Gegners Edward Blum lobte die Entscheidung und sagte, dass sie „den Beginn der Wiederherstellung des farbenblinden Rechtsbundes markiert, der unsere multirassische, multiethnische Nation zusammenhält.“

Blum fügte hinzu, dass die Anwälte seiner Gruppe „mögliche Änderungen in den Zulassungsverfahren genau beobachtet“ und gedroht hätten, „einen Rechtsstreit einzuleiten, falls Universitäten sich trotzig über diese klare Entscheidung und die Vorschriften von Titel VI und der Gleichbehandlungsklausel hinwegsetzen“.

Er forderte die Eliteuniversitäten außerdem auf, ihre Präferenzen für die Aufnahme von Kindern von Alumni, Lehrkräften und Mitarbeitern, Sportlern und Spendern abzuschaffen.

Harvard erklärte am Donnerstag, man werde der Entscheidung des Gerichts „sicherlich“ nachkommen und bekräftigte gleichzeitig sein Engagement für den Aufbau einer „Studentenschaft, deren Mitglieder vielfältige Facetten menschlicher Erfahrung widerspiegeln und gelebt haben“.

„In den kommenden Wochen und Monaten werden wir mithilfe des Talents und der Expertise unserer Harvard-Gemeinschaft entscheiden, wie wir unsere wesentlichen Werte im Einklang mit dem neuen Präzedenzfall des Gerichtshofs bewahren können“, sagte die Universität.