Der Oberste Gerichtshof blockiert vorübergehend die Vorladung des Komitees vom 6. Januar für Telefonaufzeichnungen von Kelli Ward

Das Gremium sieht Ward als integralen Bestandteil von Donald Trumps Bemühungen, falsche Wählerlisten zusammenzustellen und sie als Teil eines umfassenderen Plans zu verwenden, um die Übertragung der Präsidentschaftsmacht an Joe Biden zu stören.

Kagan gab dem ausgewählten Gremium bis Freitag um 17 Uhr Zeit, um zu antworten.

Das Gremium hat T-Mobile im Februar wegen der Aufzeichnungen von Ward vorgeladen, und Ward klagte schnell, um T-Mobile daran zu hindern, sich daran zu halten. Ein Richter am Bundesbezirksgericht in Arizona lehnte Wards Bemühungen ab um die Vorladung Anfang dieses Monats zu blockieren. Am Samstag, ein 2:1-Panel des 9. US-Bundesberufungsgerichts lehnte Wards Antrag auf Aufhebung des Urteils des Bezirksgerichts ab.

Die Berufung von Ward ist die jüngste Angelegenheit im Zusammenhang mit den Wahlen 2020, die in den letzten Tagen vor dem Obersten Gerichtshof landete. Sen. Lindsey Graham (RS.C.) appellierte in ähnlicher Weise an den Obersten Gerichtshof, eine Vorladung zur Aussage eines Staatsanwalts aus der Region Atlanta zu blockieren, der Trumps Bemühungen untersucht, die Wahlen in Georgia zu kippen. Eine Antwort der örtlichen Staatsanwaltschaft ist für Donnerstag fällig.

Ward behauptet, dass die Vorladung des Sonderausschusses vom 6. Januar ihre First Amendment-Rechte untergraben und dem Gremium als Hintertür dienen würde, um ihre politischen Kontakte als Leiterin der GOP von Arizona zu untersuchen. Ward, ein Arzt, äußerte auch Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre der Patienten.

Die unteren Gerichte lehnten diese Positionen ab und stellten fest, dass der Sonderausschuss ihre Aussage in einer Angelegenheit von großer Bedeutung für das Land für notwendig erachtet und nur eine begrenzte Anzahl ihrer Telefonaufzeichnungen angefordert hatte – die den Zeitraum vom Wahltag 2020 bis zum Ende abdeckten von Trumps Amtszeit. Die Telefonaufzeichnungen enthalten auch nicht den Inhalt von Texten oder andere Details über den Inhalt von Anrufen, stellten die Richter fest.

Ward war einer der Pro-Trump-Wahlmänner, die trotz Bidens Sieg in ihren Bundesstaaten Zertifikate unterzeichneten, in denen sie behaupteten, qualifizierte Wähler zu sein. Sie und andere auf der Pro-Trump-Liste gehörten zu denen, die Vorladungen der Bundesanwaltschaft zur Grand Jury erhielten, die die Bemühungen von Trump und seinen Verbündeten untersuchten, die Wahlen von 2020 zu kippen. Ward wies in einer kürzlich eingereichten Gerichtsakte darauf hin, dass das Justizministerium in den letzten Monaten keine Schritte unternommen hat, um diese Vorladungen durchzusetzen.