Der Oberste Gerichtshof befasst sich mit NRA-Zwangsklage gegen ehemaligen New Yorker Beamten

WASHINGTON – Der Oberste Gerichtshof stimmte am Freitag der Anhörung der Behauptung der National Rifle Association zu, dass die angebliche Rolle eines New Yorker Staatsbeamten, der Unternehmen dazu drängte, ihre Beziehungen zur Waffenrechtsgruppe zu beenden, eine rechtswidrige Nötigung darstelle.

Die Richter griffen eine Berufung der NRA auf, in der die Gruppe behauptet, dass ihre Rechte auf freie Meinungsäußerung gemäß dem ersten Verfassungszusatz durch die Handlungen von Maria Vullo, der damaligen Superintendentin des Finanzministeriums des Staates New York, verletzt wurden.

Die NRA legte Berufung gegen ein Urteil des New Yorker 2nd US Circuit Court of Appeals aus dem Jahr 2022 ein, wonach Vullos Handlungen kein rechtswidriges Verhalten darstellten.

Das Urteil des Berufungsgerichts „gibt Staatsbeamten freie Hand, ihre politischen Gegner finanziell auf die schwarze Liste zu setzen“, sagten die Anwälte der NRA in Gerichtsakten.

Die Behauptungen der Waffengruppe, die in einer Klage aus dem Jahr 2018 erhoben wurden, konzentrieren sich zum Teil auf eine Untersuchung von Vullos Büro gegen Versicherungsunternehmen, mit denen die NRA, die ihren Sitz in Virginia hat, aber in New York eingetragen ist, zusammengearbeitet hat, um den Mitgliedern Versicherungsschutz zu bieten.

Vullo äußerte sich nach der Schießerei in einer Schule in Parkland, Florida, im Jahr 2018, bei der 17 Menschen getötet wurden, und forderte Versicherungsunternehmen und Banken außerdem auf, ihre Beziehungen zu Waffenrechtsgruppen zu überdenken.

Sie „drohe Institutionen mit kostspieligen Ermittlungen, verstärkter behördlicher Kontrolle und Strafen, falls sie ihre Vereinbarungen mit der NRA nicht kündigen“, sagten die Anwälte der Waffengruppe in Gerichtsakten.

Bei Treffen mit Versicherungsgesellschaften habe Vullo „im Hintergrund damit gedroht, dass sie ihre Dienstleistungen für die NRA einstellen würden“, fügten die Anwälte hinzu.

Das Berufungsgericht stellte fest, dass Vullos Maßnahmen, Unternehmen vor den „Reputationsrisiken“ von Geschäften mit der NRA zu warnen, nicht gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen, und selbst wenn dies der Fall wäre, wäre sie durch den Schutzschild, der den sogenannten Regierungsbeamten gewährt wird, vor Haftung geschützt qualifizierte Immunität.

Vullos Anwälte sagten in Gerichtsakten, dass es allgemein anerkannt sei, dass eine Regierungsbeamtin in ihrer Position Unternehmen dazu ermutigen könne, Reputationsrisiken in Betracht zu ziehen.

In der Klage, so sagten sie, sei nicht plausibel behauptet worden, dass Vullos Verhalten „die Grenze zwischen zulässiger Überredung und verfassungswidriger Nötigung überschritten habe“.

Die NRA hatte auch den ehemaligen New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo verklagt, die aktuelle Berufung betrifft jedoch nur Vullo. Ein Bundesrichter entschied zunächst teilweise zugunsten der NRA und ließ die Klage weiterlaufen, bevor Vullo Berufung einlegte.

Die Klage ereignete sich inmitten einer Flut von Rechtsstreitigkeiten in New York, wo die von den Demokraten geführte Führung des Staates sowohl den Waffenrechten im Allgemeinen als auch der NRA im Besonderen feindlich gegenübersteht.

In einem anderen Fall verklagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James im August 2020 die NRA sowie aktuelle und ehemalige hochrangige Beamte wegen Betrug und Missmanagement und versuchte, die ursprünglich im Bundesstaat eingetragene Organisation aufzulösen.

Die Waffengruppe erhob Gegenklage und behauptete, das Vorgehen des Staates stelle eine politische Vergeltung dar, doch ein Richter wies die Klage im Jahr 2022 ab.

Die NRA meldete 2021 Insolvenz an und versuchte, sich in Texas statt in New York zu gründen, aber auch dieser Schritt wurde angefochten und von einem Richter auf Eis gelegt.

Der Streit ist einer von zwei Fällen im Zusammenhang mit Waffen, mit denen sich der Oberste Gerichtshof am Freitag befasst hat. Im anderen Fall wird das Gericht prüfen, ob ein aus der Trump-Ära stammendes Verbot sogenannter Bump Stocks, die es halbautomatischen Gewehren ermöglichen, schneller zu schießen, rechtmäßig ist.