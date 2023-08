Berlin. Verteidigungsminister Boris Pistorius zeigte sich am Donnerstag entspannt. Bei einem Truppenbesuch im bayerischen Bad Reichenhall sagte der SPD-Politiker mit Blick auf die Lage im zentralafrikanischen Niger nach dem dortigen Militärputsch, dass es seines Wissens nach ruhig sei. Derzeit sieht es auch danach aus, dass die Bundeswehr ihre im benachbarten Mali stationierten Truppen weiterhin über die nigerianische Hauptstadt Niamey zurückverlegen kann. Dort bedient sie ein Drehkreuz.

Allerdings räumte Pistorius ein, dass die Entwicklung „noch etwas unklar“ sei. Dies gilt sowohl für Niger im Allgemeinen als auch für die Auswirkungen auf die deutschen Streitkräfte.

Ampel will offizielle Beziehungen zum neuen Regime vermeiden

In Niger verhafteten Beamte der Präsidentengarde letzte Woche den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum und erklärten ihn für abgesetzt. Der Kommandeur der Eliteeinheit, General Abdourahamane Tiani, erklärte sich daraufhin selbst zum neuen Herrscher. Nach Angaben der Bundesregierung haben die Putschisten bisher 200 Menschen festgenommen, aber niemanden getötet.

Die Lage gelte als instabil, der Putsch könne noch scheitern, heißt es. Beispielsweise könnten Sanktionen gegen die Putschisten dazu führen, dass dem Land innerhalb weniger Tage die Grundnahrungsmittel ausgehen – und so die Bevölkerung gegen die Putschisten aufbringen. Auf offizielle Beziehungen zum neuen Regime will die Ampel-Koalition jedenfalls vorerst verzichten. Es gibt nur „Arbeitskontakte“.

Tatsächlich ist die Situation kompliziert. Westliche Staaten und die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas übten Druck auf die neuen Machthaber aus; Ecowas drohte sogar mit einer militärischen Intervention. Mali und Burkina Faso sind dagegen. Zumindest steht Mali unter russischem Einfluss. Und der stellvertretende Chef der nigerianischen Militärjunta, General Salifou Modi, hat Mali gerade gute Zusammenarbeit versprochen.

Wagner war mit rund 5000 Mann in Afrika präsent

In deutschen Regierungskreisen gibt es keine Hinweise darauf, dass Russland an dem Putsch in Niamey beteiligt gewesen wäre. Natürlich besteht Konsens darüber, dass Präsident Wladimir Putin den neuen Status quo für sich nutzen könnte. Die russischen Wagner-Söldner sind mit rund 5.000 Mann in Afrika präsent. Niger wird zu einem weiteren Feld auf dem geopolitischen Schachbrett.

Abhängig davon, wie sich die Lage in Niger entwickelt, wird dies Konsequenzen für die Bundeswehr in Mali haben, die das Land bis Ende des Jahres verlassen will und nach Angaben der dortigen Militärjunta auch muss. Die Suche nach Alternativen zum bisherigen Hub in Niamey hat daher längst begonnen. Zuletzt flogen drei Frachtflugzeuge mit Zwischenstopp in Algerien von Mali nach Hause. Nach „Spiegel“-Informationen laufen Verhandlungen über Landegenehmigungen mit Ghana, Senegal und Tunesien. Ein neuer Hub ähnlich dem in Niger würde frühestens im September einsatzbereit sein.

Was letztlich aus der deutschen Beteiligung an einer neuen EU-Mission zur Beratung der nigerianischen Streitkräfte wird, die erst Anfang des Jahres begonnen hat, wird vom weiteren Verlauf in Niger abhängen. Die vom Bundestag festgelegte Mandatsobergrenze liegt bei 60 Soldaten, drei sind bereits vor Ort. Wenn die Putschisten erfolgreich wären, würde aus der Operation nichts werden. Mit Ausnahme kleinerer Einsätze in der Westsahara und im Südsudan mit einem Maximalaufgebot von rund 300 Soldaten wäre die Bundeswehr dann vollständig aus Afrika verschwunden.