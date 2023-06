Eine 13-jährige Haftstrafe, die ein kanadisches Gericht in einem berüchtigten Fall mit Amanda Todd gegen einen niederländischen Cybertyrann verhängte, sollte in den Niederlanden auf viereinhalb Jahre verkürzt werden, sagte ein Staatsanwalt in Amsterdam am Donnerstag.

Aydin Coban wurde letztes Jahr wegen Erpressung, Belästigung und anderer Verbrechen in einem Fall verurteilt, an dem die Teenagerin aus British Columbia beteiligt war, die erpresst wurde, sich vor einer Webcam bloßzustellen. Die 15-jährige Todd nahm sich 2012 das Leben, nachdem sie zuvor in einem YouTube-Video, das Millionen Menschen auf der ganzen Welt sahen, ihr Martyrium schilderte.

Coban verbüßte in den Niederlanden bereits eine elfjährige Haftstrafe wegen ähnlicher Verbrechen gegen 33 weitere Opfer, als er nach Kanada ausgeliefert wurde, um sich im Todd-Fall vor Gericht zu verantworten.

Die Mutter von Todd, Carol, sagte am Donnerstag gegenüber CBC News, dass ihr bewusst sei, dass seine Strafe vom Obersten Gerichtshof von British Columbia im Oktober in den Niederlanden herabgesetzt werden könnte.

„Letztendlich hätte ich gerne alle 13 Personen gesehen, aber es ist jederzeit eine gute Sache, dass er weiterhin inhaftiert bleibt“, sagte sie. „Ich denke, dass es viele verärgerte und enttäuschte Menschen da draußen geben wird, denn wie wir wissen, hat Amandas Geschichte weltweite Verbreitung gefunden.“

HÖREN | Carol Todd erzählt Stephen Quinn von CBC, dass sie über die Entwicklung verärgert ist: Die frühe Ausgabe6:43Amanda Todds Mutter spricht, nachdem der niederländische Staatsanwalt eine Herabsetzung der Strafe für den Erpresser empfohlen hat Eine 13-jährige Haftstrafe, die der Oberste Gerichtshof von British Columbia im Fall Amanda Todd gegen einen niederländischen Cybertyrann verhängt hatte, sollte in den Niederlanden auf viereinhalb Jahre verkürzt werden, sagte ein Staatsanwalt in Amsterdam. Amandas Mutter, Carol Todd, sprach in der Sendung am Donnerstagmorgen mit Stephen.

Cobans kanadische Strafe soll in den Niederlanden verbüßt ​​werden, nachdem er im August nächsten Jahres seine ursprüngliche Haftstrafe abgesessen hat. Es muss zunächst in eine Strafe nach niederländischem Recht umgewandelt werden.

Coban war am Donnerstag zu einer Anhörung vor dem Amsterdamer Bezirksgericht zur Umwandlung des kanadischen Urteils nicht anwesend.

Amanda Todd, 15, ist auf diesem undatierten Handout-Foto von einer der vielen Facebook-Gedenkstätten zu sehen, die nach ihrem Tod eingerichtet wurden. (Die kanadische Presse)

Staatsanwalt Kasper van der Schaft teilte den Richtern mit, dass ein niederländisches Gericht Coban normalerweise für die Verbrechen, für die er in Kanada verurteilt wurde, zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilen würde. Er forderte die Richter jedoch auf, eine Verlängerung um sechs Monate zu verhängen.

Van der Schaft räumte ein, dass Kanadier, die mit dem Fall Amanda Todd vertraut sind, „schockiert“ wären, wenn eine in Kanada verhängte 13-jährige Haftstrafe auf etwa ein Drittel der in den Niederlanden verhängten Strafe reduziert würde.

Urteil „exorbitant hoch“: Coban-Anwalt

Cobans niederländischer Anwalt Robert Malewicz bezeichnete das kanadische Urteil als „exorbitant hoch, selbst für kanadische Verhältnisse“.

Er sagte, dass Coban keine zusätzliche Gefängnisstrafe bekommen sollte, aber wenn doch, dann solle es nicht mehr als ein Jahr mit sechs Monaten Bewährung dauern. Das würde bedeuten, dass Coban nur weitere sechs Monate verbüßen müsste, wenn er eine weitere Straftat begeht.

Malewicz kritisierte die kanadischen Behörden für die Offenlegung von Cobans persönlichen Daten und sagte, er werde für immer mit dem Fall Amanda Todd verbunden bleiben. Die niederländischen Behörden geben keine vollständigen Namen oder andere identifizierende Details zu Verdächtigen in Strafsachen heraus.

„Er wird immer anerkannt werden“, sagte Malewicz. „Das fühlt sich für ihn wie eine lebenslange Haftstrafe an.“

ANSEHEN | Amanda Todds Mutter sagt, Coban müsse für seine Verbrechen büßen: Amanda Todds Mutter reagiert auf eine mögliche Reduzierung der Strafe für einen Niederländer, der wegen Erpressung und Belästigung verurteilt wurde Carol Todd meint, Aydin Coban solle seine 13-jährige Haftstrafe verbüßen und empfindet keine Reue wegen seiner weltweiten Bekanntheit aufgrund seines kanadischen Prozesses.

Carol Todd sagte, es sei für Cobans Gerichtsverfahren in Kanada wichtig, seinen Namen zu nennen und sein Bild bereitzustellen, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Fall zu lenken.

„Ich habe keine Reue oder Trauer für diese Person“, sagte sie. „Es tut mir leid, dass du getan hast, was du getan hast. Du zahlst die Konsequenzen für deine Taten und so sei es.“

Das Gericht gab bekannt, dass es am 13. Juli eine Entscheidung treffen werde. Gegen das Urteil kann beim Obersten Gerichtshof der Niederlande Berufung eingelegt werden.

Die Notlage von Todd machte das Problem des Cybermobbings in Kanada allgemein bekannt.

Als sie letztes Jahr Coban verurteilte, sagte die kanadische Richterin Martha Devlin, dass „die schwerwiegenden Auswirkungen der Straftaten auf Amanda für Herrn Coban offensichtlich waren und zu diesem Zeitpunkt auch für jeden offensichtlich gewesen wären.“

Sie fügte hinzu, dass „Mr. Cobans ausdrücklich erklärtes Ziel war, Amandas Leben zu ruinieren. Leider hat er es erreicht.“