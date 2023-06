Zum zweiten Mal in sechs Monaten bereitet sich die Bezirksrätin von Amsterdam, Vayhishta Miskin, auf ein historisches Ereignis vor, das vielen Menschen surinamischen Ursprungs wie ihr lange Zeit undenkbar erschien.

Nachdem sich der niederländische Premierminister Mark Rutte im Dezember für die Sklavenhandelsvergangenheit des kleinen Landes entschuldigte und 200 Millionen Euro für Bildungsinitiativen zusagte, wird laut lokalen Medien allgemein damit gerechnet, dass König Willem-Alexander diesem Beispiel am Samstag, dem 1. Juli, folgen wird.

„Die Leute sagten mir, dass sie die Entschuldigung des Premierministers emotional berührt hätten, weil die Menschen seit 1863 auf diese Worte gewartet hätten“, sagte Miskin diese Woche gegenüber Christine Mhundwa der DW in der niederländischen Hauptstadt und bezog sich dabei auf das Datum, an dem die Niederlande die Sklaverei abschafften Gesetz. „Es ist ein erster Schritt, damit wir als Gesellschaft vorankommen und heilen können.“

Am 1. Juli jährt sich zum 150. Mal das faktische Ende und zum 160. Mal seit der offiziellen Abschaffung der von den Niederlanden organisierten Sklaverei in der Karibik. Der Anlass ist in der ehemaligen Kolonie Suriname als Keti Koti oder Tag der gebrochenen Ketten bekannt.

Willem-Alexander hat keine genauen Angaben dazu gemacht, was er sagen wird. Aber in Miskins Viertel im Südosten von Amsterdam, wo viele Einheimische ihre Wurzeln in ehemaligen Kolonien wie Surinam und den Niederländischen Antillen haben, ist für viele die größere Frage, was danach kommt.

Tatsächlich hat die Community Treffen abgehalten, um genau diese Frage zu diskutieren. „Was uns die Leute gesagt haben, ist, dass sie das Unrecht und die Ungerechtigkeit, die sie in der Vergangenheit erlebt haben und noch heute erleben, aufheben müssen“, sagte Miskin.

„Selbst wenn wir eine Entschuldigung vom König erhalten, was bedeutet das?“ Sie hat hinzugefügt. „Was die Menschen wirklich brauchen, ist, dass ihre Kinder eine Berufsausbildung haben und dass ihre Kinder einen Job bekommen“, sagte sie und verwies auf die anhaltende Ungleichheit in einem der reichsten Länder der Welt.

Ein dunkles Kapitel erinnert sich

Auf dem Höhepunkt ihrer Kolonialzeit verfügten die Niederlande als eine der größten Reichsmächte der Welt über ein riesiges globales Handelsnetzwerk. Im Laufe der Jahrhunderte waren die Niederländer für etwa 5 % des gesamten transatlantischen Sklavenhandels verantwortlich und kauften und verschifften fast 600.000 versklavte Menschen von Afrika in karibische Kolonien sowie in andere europäische Kolonien in ganz Amerika.

Versklavte Afrikaner wurden auch gewaltsam in niederländische Kolonien im Indischen Ozean, wie das heutige Indonesien, umgesiedelt, und versklavte Balinesen oder Javaner wurden in das heutige Südafrika transportiert.

Insgesamt überlebten 15 % derjenigen, die im transatlantischen Handel von Afrika nach Amerika gebracht wurden, die miserablen Schiffsbedingungen der Überfahrt nicht, ganz zu schweigen von den vielen, vielen weiteren Menschen, die starben, bevor sie Afrika überhaupt verlassen hatten.

Den Überlebenden und ihren Nachkommen drohte ein brutales Leben auf der Plantage mit harter Arbeit und oft gewaltsamer Bestrafung wegen vermeintlicher Ungehorsamsverweigerung. Die Niederländer waren eine der letzten europäischen Nationen, die die Sklaverei in Kolonialgebieten beendeten.

Zum Gedenken an dieses dunkle Kapitel ist im Amsterdamer Oosterpark eine Zeremonie unter Beteiligung des Königs geplant, die den Beginn eines Gedenkjahres markiert. Das Keti Koti-Festival zur Feier der surinamischen Emanzipation, das dieses Jahr voraussichtlich größer als üblich sein wird, findet auf dem Amsterdamer Museumplein statt.

Entschuldigung scheint das schwierigste Wort zu sein

Eine Person, die den genauen Wortlaut von Willem-Alexanders Rede genau beobachten wird, ist Wouter Veraart, Professor für Rechtsphilosophie an der Freien Universität Amsterdam.

„(Premierminister) Ruttes Rede wurde gut aufgenommen, aber wenn man genauer hinschaut … scheint er nur zu sagen, dass es im Licht der gegenwärtigen Werte ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit war“, sagte der Akademiker gegenüber der DW.

Das sei etwas anderes als damals zu sagen, es sei ein Verbrechen gewesen, betonte er. „Es gibt diese Vorstellung vom Kolonialraum als einem Ort, an dem die zivilisierten Gesetze nicht wirklich gelten.“

Während der Druck auf die ehemaligen Kolonialmächte Europas, für vergangenes Unrecht Buße zu tun, in den letzten Jahren zugenommen hat, haben Willem-Alexanders königliche Amtskollegen in Belgien und im Vereinigten Königreich bei der Auseinandersetzung mit ähnlichen Hinterlassenschaften keine offenen Entschuldigungen ausgesprochen.

Im vergangenen Jahr brachte Belgiens König Philippe sein „tiefes Bedauern“ über die in der Demokratischen Republik Kongo begangenen Gräueltaten zum Ausdruck. Im April sprach der Brite Karl III. von seiner „persönlichen Trauer“ über die Sklaverei.

Führungskräfte scheinen solche Aussagen sorgfältig zu formulieren, um das Risiko potenzieller Auswirkungen zu minimieren, sagte Veraart. „In der Entschuldigung gibt es dieses ganze Sprachspiel darüber, was genau gesagt wird (und) welche rechtliche Bedeutung die Aussagen haben, was Konsequenzen für die Haftung haben kann oder auch nicht.“

Tatsächlich seien die Chancen auf Entschädigungsansprüche für Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor niederländischen oder internationalen Gerichten äußerst gering, so der Wissenschaftler. „Sie können vor Gericht gehen, aber die Chance zu gewinnen ist immer noch sehr, sehr gering.“

„Sie müssen vor Gericht nachweisen, dass Sie ein direktes Interesse am Unrecht der Vergangenheit haben. Es gibt Verjährungsfristen“, führte er aus. „Dann gibt es noch dieses Problem der Kausalität. Gibt es Beweise für einen direkten Zusammenhang zwischen der Geschichte der Kolonialsklaverei und den Problemen, die Sie derzeit haben?“

Von der Entschuldigung zur Wiedergutmachung?

Was Willem-Alexander sagt, wird auf politischer Ebene genau beobachtet werden, nicht nur für Nachkommengemeinschaften in den Niederlanden, sondern in der Karibik und weit darüber hinaus.

Für Mia McMorris, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Reparations Research der University of the West Indies, ist es sehr klar, wie eine angemessene Entschuldigung für die Sklaverei aussehen sollte und wohin sie führen sollte.

„Eine Entschuldigung sollte drei Dimensionen haben. Die erste besteht darin, Verantwortung zu übernehmen, was hoffentlich bedeutet, dass man versteht, was man falsch gemacht hat, und Fehler eingesteht“, sagte der Forscher. An zweiter Stelle steht die Auseinandersetzung mit dem heutigen Erbe – „Fortsetzung kolonialer Narrative, Racial Profiling, alles, was Rassenungleichheit fördert“, betonte McMorris – und drittens und letztens die Wiedergutmachung.

„In Jamaika wurde die größte Zahl an Menschen nach Jamaika gebracht. Etwa eine Million. Und am Ende der Sklaverei gab es nur etwa 300.000 versklavte Menschen auf der Insel“, betonte sie. „Wenn man diese Zahlen und die historischen Implikationen versteht, wie kann man dann leugnen, dass eine Entschuldigung notwendig ist, dass eine Wiedergutmachung notwendig ist?“

Die 2013 von karibischen Regierungschefs gegründete Caricom Reparations Commission erarbeitete einen 10-Punkte-Plan. Der erste Schritt ist eine Entschuldigung. Weitere Forderungen umfassen die Finanzierung der öffentlichen Geschichte und die Bewältigung massiver Gesundheits- und Bildungsprobleme sowie das Recht auf Entwicklung durch Wissenstransfer und Schuldenerlass. Bisher hätten nur die Niederländer teilweise auf die Reparationsforderungen reagiert, sagte McMorris.

Kaum ein Präzedenzfall für eine Entschädigung

Wie Veraart betont, gibt es nur sehr wenige reale Beispiele für Wiedergutmachungen. Ein zentraler Punkt wären die Verhandlungen zwischen dem westdeutschen Post-Nazi-Staat Israel und der Claims Conference (einem Dachverband der jüdischen Diaspora) im Jahr 1952 nach dem Holocaust. „Die zwischen Westdeutschland und Israel angebotenen und ausgehandelten Reparationen basierten nicht auf der Berechnung der erzielten Gewinne oder aller Verluste, sondern auf dem, was in Israel zu diesem Zeitpunkt benötigt wurde“, erklärte er.

Im vergangenen Jahr erkannte Deutschland offiziell den Völkermord in Namibia zu Beginn des 20. Jahrhunderts an und versprach als Wiedergutmachung Entwicklungshilfe in Höhe von rund einer Milliarde Euro.

„Wenn man sich dieser Geschichte wirklich stellen und sie nicht länger ignorieren will, warum sollte man dann nicht beispielsweise mit Suriname in einen Dialog darüber eintreten, was Reparationen bedeuten könnten?“ sagte Veraart.

Willem-Alexanders erwartete Rede am Samstag könnte durchaus relativ ehrgeizig sein, zumindest im Vergleich zu Belgiens Philippe, und könnte sogar andere anspornen, sagte der Wissenschaftler.

Forscher McMorris sieht noch viel Handlungsbedarf, aber auch Anlass zum Optimismus. „Wir befinden uns gerade in einer sich verändernden Welt“, sagte sie und verwies auf eine Reihe jüngster Versuche nichtstaatlicher Institutionen, ihre eigenen Verbindungen zur Sklaverei zu untersuchen, wie etwa die britische Zeitung The Guardian.

„Die Leute rebellieren“, sagte sie. „Sie sagen, dass das nicht richtig ist. Und das ist der Kern der Wiedergutmachungsbewegung: Sie versteht, dass diese Dinge nicht richtig sind und wir diese Ungerechtigkeit wiedergutmachen müssen.“

Herausgegeben von: Emily Schultheis