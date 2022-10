Der New Yorker Abgeordnete Lee Zeldin sagt, zwei Menschen seien vor seinem Haus erschossen worden

Er sagte, Polizisten seien am Sonntagabend in seinem Haus gewesen, um Nachforschungen anzustellen, und hätten die Überwachungskameras des Hauses durchgesehen. Die beiden angeschossenen Personen seien in örtliche Krankenhäuser gebracht worden, sagte er.

Die Polizeibehörde von Suffolk County gab eine kurze Erklärung ab, in der sie sagte, sie untersuche die Schießerei, die anscheinend keine Verbindung zu Zeldins Familie habe. Die Polizei hatte keine Informationen darüber, wer die Schüsse abgegeben hatte oder wer die beiden erschossenen Personen zuerst gefunden hatte, sagte eine Sprecherin.

Zeldin, der gegen die demokratische Gouverneurin Kathy Hochul antritt, hat steigende Kriminalitätsraten und Gewaltverbrechen zu einem Schwerpunkt seiner Kampagne gemacht. Er hat unter anderem eine Verschärfung der Kautionsgesetze des Staates gefordert.

„Wie so viele New Yorker hat das Verbrechen buchstäblich seinen Weg bis zu unserer Haustür gefunden“, sagte Zeldin am Sonntag.

Später sagte er in einem Beitrag auf Twitter, dass seine Töchter am Küchentisch saßen, als die Schießerei stattfand, und dass eine der Kugeln 30 Fuß von ihnen entfernt gefunden wurde.

Es ist die zweite Angst, die er seit mehreren Monaten hat. Im Juli wurde er während eines Wahlkampfs im Bundesstaat New York angegriffen, als ein Mann auf der Bühne auf ihn zukam und einen scharfen Gegenstand in die Nähe seines Kopfes und Halses stieß. Er blieb unverletzt, der Mann wurde festgenommen.

Hochul sagte in einer auf Twitter veröffentlichten Erklärung, dass sie über die Schießerei informiert worden sei.

„Während wir auf weitere Einzelheiten warten, bin ich erleichtert zu hören, dass die Familie Zeldin in Sicherheit ist, und dankbar für die schnelle Reaktion der Strafverfolgungsbehörden“, sagte der Gouverneur.