Der neueste Teambesitzer der Major League Pickleball ist Anheuser-Busch

Zane Navratil und Parris Todd von BLQK feiern einen Punkt während eines Gruppenspiels der Major League Pickleball gegen den Florida Smash bei Pickle & Chill am 15. Oktober 2022 in Columbus, Ohio.

Major League Pickleball hat seinen neuesten Teambesitzer benannt und es ist eine große Biermarke.

Das gab die stark wachsende Sportliga am Dienstag bekannt Anheuser-Busch wird ein Pickleball-Team der Major League kaufen. Das Team wird in der Saison 2023 spielen.

In den letzten Monaten hat MLP Dutzende hochkarätiger Investoren angekündigt, darunter die NBA-Superstars LeBron James und Kevin Durant sowie Tom Brady und Drew Brees aus der NFL. Anheuser-Busch ist das erste Fortune-500-Unternehmen, das ein MLP-Team kauft.

Die finanziellen Bedingungen des Deals wurden nicht bekannt gegeben, aber ein Vertreter der Liga sagte CNBC, dass die gängige Rate für ein Team im siebenstelligen Bereich liegt.

„Wir lieben die Zugänglichkeit von Pickleball und denken, dass es eine großartige Gelegenheit für uns ist, Relevanz und Begeisterung für unsere Marken zu gewinnen“, sagte Matt Davis, Leiter des US-Sportmarketings und der Partnerschaften von Anheuser-Busch, gegenüber CNBC.

Das kommende Jahr wird das bisher größte Jahr, sagte MLP. Die Liga wächst von 12 auf 16 Teams, wobei sich die Veranstaltungen auf sechs verdoppeln. Das Preisgeld und die Auszahlungen der Spieler werden 2 Millionen US-Dollar übersteigen, hieß es.

Anheuser-Busch sagte, es werde an allen Aspekten des Teams beteiligt sein, einschließlich der Auswahl von Spielern in Entwürfen und der Entscheidung über Sponsoren. Davis sagte, er hoffe, in den kommenden Tagen einen General Manager und andere Teammitglieder einsetzen zu können.

„Unser Fokus wird darauf liegen, wie wir ein überzeugendes Team und eine überzeugende Teamkultur und -identität schaffen, die bei den Fans Anklang findet? Ich denke, von dort aus werden wir nach strategischen Partnern und Sponsoring-Kooperationen mit anderen Teams suchen, um sicherzustellen, dass wir es sind Dinge zu tun, die die Fanbasen ständig begeistern“, sagte er.

Major League Pickleball sieht die Partnerschaft auch als großen Gewinn.

„Anheuser-Busch ist einer der einflussreichsten professionellen Sportsponsoren in den USA. Sie als Eigentümerpartner zu gewinnen, ist eine unglaubliche Gelegenheit für die Major League Pickleball“, sagte MLP-Gründer und CEO Steve Kuhn.

Pickleball – eine Mischung aus Tennis, Badminton und Pingpong – hat an Popularität gewonnen, und viele Menschen haben den Sport während der Pandemie als sichere Möglichkeit, sozial und aktiv im Freien zu sein, aufgegriffen. Laut der Sports & Fitness Industry Association haben im Jahr 2021 fast 5 Millionen Menschen diesen Sport betrieben.

Laut dem Paddelhersteller Selkirk sind die Google-Suchanfragen nach „Pickleball“ in den USA in den letzten fünf Jahren um 219 % gestiegen.