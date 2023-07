An sich bietet der neueste Kindle ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weshalb das heutige Prime Day-Angebot für den beliebten E-Book-Reader so herausragend ist. In vielerlei Hinsicht fungiert Amazons neuester Kindle als eine leicht abgespeckte Version des Kindle Paperwhite aus dem Jahr 2021. Beide verfügen über ein gestochen scharfes 300-ppi-Display und USB-C-Unterstützung für relativ schnelles Aufladen. Überraschenderweise verfügt das Basismodell jedoch zunächst über satte 16 GB Speicher, was doppelt so viel ist wie beim Paperwhite. Dank des 6-Zoll-Displays auf dem Basis-Kindle lässt sich der E-Reader auch leicht mit einer Hand halten oder sogar in die Tasche stecken.