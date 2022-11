Der neueste Kindle Paperwhite von Amazon ist immer noch zum Black-Friday-Preis erhältlich

Trotz der Ankunft von Amazons neuestem Einstiegs-Kindle, dem Kindle Paperwhite bleibt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der aktuellen Kindle-Reihe von Amazon. Zum Glück finden Sie das werbefinanzierte 8-GB-Modell derzeit noch zu einem Preisnachlass von nur 94,99 $ (normalerweise 139,99 $) bei Amazon, Buy Buy und Target. Das werbefreie Modell ist auch bei Amazon für 114,99 $ statt 159,99 $ erhältlich, was der bisher niedrigste Preis bleibt. Während 8 GB immer noch ungefähr 2.000 einzelne Literaturstücke aufnehmen können, gibt es auch erhebliche Rabatte auf das 16-GB-Modell, das bei Amazon für 99,99 $ statt 149,99 $ in der Anzeige erhältlich ist, wenn Sie Ihr Paperwhite zum Hören von Hörbüchern verwenden möchten -unterstützte Konfiguration oder für 119,99 $ (normalerweise 169,99 $) ohne Werbung.