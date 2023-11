Eine ähnliche Antriebstechnologie – sogenannte „Extended Range Electric Vehicles“ (EREVs) – ist in Überseemärkten, insbesondere in China, erhältlich. Es wird in ähnlicher Weise auch in Fahrzeugen wie der eingestellten Chevrolet Volt-Limousine von General Motors angeboten.

Stellantis-Ingenieure sagten, der Hauptunterschied zwischen der Technologie des Ramcharger und des Volt bestehe darin, dass der Lkw ausschließlich von Elektromotoren und nicht vom Motor des Fahrzeugs angetrieben werde, sobald die Batterie leer sei. Es wird auch erwartet, dass es die erste Anwendung in einem serienmäßigen Pickup in Originalgröße sein wird.

Der Ramcharger verfügt über 663 PS und 615 Fuß-Pfund Drehmoment und kann in 4,4 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde beschleunigen, sagte Stellantis. Der Lkw werde in der Lage sein, bidirektional zu laden, wobei das Fahrzeug als Generator fungiert, um Geräte oder sogar ein ganzes Haus mit Strom zu versorgen, so das Unternehmen.

Kuniskis, der auch die Marke Dodge von Stellantis leitet, wollte sich nicht dazu äußern, ob die Technologie des Ramcharger auch in anderen Fahrzeugen zum Einsatz kommen wird. Weitere Stellantis-Marken sind Chrysler, Jeep und Fiat in den USA

Der Ramcharger funktioniert anders als aktuelle Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeuge (PHEVs), die eine Reihe rein elektrischer Fahrleistungen bieten, gefolgt von einem Motor, der das Fahrzeug antreibt, nachdem die Batterie leer ist.