Der neue Lagerroboter von Amazon kann einzelne Produkte handhaben

Der Post des Unternehmens, in dem der Roboter angekündigt wird, sagt nicht genau, wie Sparrow eingesetzt werden soll, aber es ist nicht schwer, sich viele weitere Anwendungen für etwas vorzustellen, das einzelne Produkte in Amazons Lagern heben und bewegen kann.

Van Chau erzählte auch Der Rand dass Amazon Sparrow derzeit nicht massenhaft in die Lager einführt: „Sparrow befindet sich derzeit in der Forschung und Entwicklung und wir testen es aktiv in unseren Betrieben. Wir sind begeistert von den Fortschritten, die wir sehen, aber es gibt viele Faktoren, die wir berücksichtigen, bevor wir diese Technologien in großem Maßstab einsetzen.“