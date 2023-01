Der neue Generalsekretär der NATO, derselbe wie der alte? – POLITIK

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Während der Krieg in Europa tobt, ist das Rennen um den nächsten Chef der NATO im Gange.

Jens Stoltenberg war eine ruhige Hand, als die westlichen Hauptstädte eilten, um der Ukraine zu helfen, die einfallenden russischen Truppen zurückzudrängen. Doch als seine Amtszeit im September ausläuft, nehmen die Spekulationen darüber zu, wer ihm nachfolgen könnte.

Könnte es eine Frau sein? Jemand aus Osteuropa?

Moskaus Krieg erschwert die Entscheidung erheblich, die einen Konsens zwischen den Führern der 30 NATO-Mitgliedsländer erfordert.

Der nächste Generalsekretär muss einen schwierigen Balanceakt spielen, indem er die Hauptstädte ermutigt, weiterhin Waffen an die Ukraine zu liefern und die eigene Verteidigung der NATO aufzubauen – und sich dabei formell aus dem Konflikt heraushält. Nur wenige bestehen diese hochsensible Rolle.

Das „allgemeine Gefühl“, sagte ein hochrangiger NATO-Diplomat, sei, dass es „Zeit für frische Luft“ sei.

Aber die Verbündeten könnten am Ende doch auf Nummer sicher gehen und an Stoltenberg festhalten.

Die Stoltenberg-Karte

Ein hochrangiger europäischer Diplomat fasste die Aufregung um Namen in drei Stufen zusammen, die nach der Intensität des Geschwätzes geordnet sind.

Eine Verlängerung der Amtszeit Stoltenbergs ist die am häufigsten genannte Option.

Eine zweite Stufe umfasst den niederländischen Premierminister Mark Rutte, die estnische Premierministerin Kaja Kallas und den britischen Verteidigungsminister Ben Wallace.

Eine dritte Gruppe weniger häufig genannter Namen, so der Diplomat, bestehe aus der litauischen Ministerpräsidentin Ingrida Šimonytė, der slowakischen Präsidentin Zuzana Čaputová und der deutschen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Da bisher alle Nato-Generalsekretäre männlich waren, besteht in den Reihen der Druck, eine Frau zu ernennen.

„Zeit für eine weibliche Sek Gen“, sagte der hochrangige Nato-Diplomat. „Wenn Männer versuchen, ihre Positionen ewig zu halten, wird eine faire Vertretung von Frauen niemals eine Chance haben.“

Und einige Verbündete haben auf mehr regionale Vielfalt gedrängt. Stoltenberg, der das Amt seit 2014 innehat, ist ein ehemaliger norwegischer Premierminister. Seine jüngsten Vorgänger waren Dänen, Holländer und Briten.

Die Amtszeit des derzeitigen Generalsekretärs wurde nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im vergangenen März schnell verlängert. Viele Funktionäre glauben inzwischen, dass eine weitere Verlängerung für Stoltenberg, wenn auch nur kurz, eine ernsthafte Möglichkeit ist.

Der langjährige Anführer gilt als sicheres Paar Hände. Obwohl einige Delegationen es vorziehen, bald ein frisches Gesicht zu sehen, wird Stoltenberg immer noch als seltener hochrangiger Beamter wahrgenommen, der selbst in der schwersten Krise einen kühlen Kopf bewahren und sich an das Drehbuch halten kann.

„Stoltenberg will bleiben“, sagte der hochrangige Nato-Diplomat.

Aber Stoltenberg eine kurze Verlängerung zu gewähren, könnte eine künftige Ersatzentscheidung mit dem EU-eigenen Wettbewerb um Spitzenjobs im Jahr 2024 kollidieren lassen, ganz zu schweigen von den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen – ein Ergebnis, das einige Verbündete lieber vermeiden würden.

Ein NATO-Sprecher lehnte es ab, auf Stoltenbergs zukünftige Bestrebungen näher einzugehen. Als er im Dezember zu diesem Thema befragt wurde, sagte der derzeitige Generalsekretär der BBC: „Ich konzentriere mich jetzt auf meine Verantwortung.“

„Ich spekuliere nicht“, fügte er hinzu, „darüber, was nach meiner Amtszeit passieren wird.“

Die Ostfront

Manche sehen Kandidaten aus Osteuropa als besonders geeignet an.

Bereits vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gab es Impulse für das Bündnis, einen Generalsekretär aus dem Osten zu wählen. Einige Beamte in der Region argumentieren, dass der Krieg seitdem die Argumente für jemanden aus einem Land wie Estland oder Litauen gestärkt hat.

„Seit Jahren warnen die Länder der Ostflanke vor der Bedrohung durch Russland“, sagte ein Beamter aus dem Baltikum.

Die Länder der Region, sagte der baltische Beamte, seien Vorreiter bei der Erhöhung der Militärausgaben und drängten das Bündnis, seine Verteidigung zu verbessern.

„Es wäre sehr logisch und ernüchternd“, fuhr der Beamte fort, „jemanden, der Erfahrung im Umgang mit Russland hat und die Logik und Mentalität Russlands versteht, an der Spitze der Nordatlantischen Allianz zu haben.“

Die Slowakin Čaputová erfüllt als Ostkandidatin beide Kriterien, obwohl ihr Name in Bündniskreisen seltener genannt wird.

Eine Sprecherin von Čaputová sagte, sie konzentriere sich auf ihren derzeitigen Job, sagte aber, die Möglichkeit, dass eine Slowakin für den NATO-Posten freigesetzt werde, sei „ein starkes Spiegelbild unserer außen- und sicherheitspolitischen Entscheidungen“.

Eine weitere Person, die möglicherweise im Rennen ist, ist Klaus Iohannis, Rumäniens Präsident. Aber er könnte auf Hindernisse aus dem benachbarten Ungarn und Widerstand von denen stoßen, die eine weibliche Kandidatin bevorzugen würden.

Einige westliche Hauptstädte würden solche Kandidaten derzeit jedoch nicht unterstützen, da sie den Osten des Bündnisses – und insbesondere die baltischen Staaten – als zu kriegerisch ansehen, wenn nebenan Krieg tobt.

Die Estin Kallas selbst hat die Erwartungen heruntergespielt und den lokalen Medien im November gesagt, dass „die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Angebot gemacht wird“, „extrem gering“ sei.

Die westliche Variante

Westliche NATO-Staaten sind für einige Verbündete eine zuverlässige Fallback-Quelle für eine mögliche Führung.

Wallace, der britische Verteidigungsminister, ist hoch angesehen und hat zuvor gesagt, dass die NATO eine „schöne Aufgabe“ wäre. Es wird jedoch erwartet, dass zahlreiche europäische Hauptstädte – insbesondere Paris – Einwände gegen einen Londoner Namen erheben und auf einem EU-Kandidaten bestehen.

Ein möglicher Kompromiss, der in Brüssel in Umlauf gebracht wird, ist ein weiterer Generalsekretär aus den Niederlanden. Niederländische Politiker sind traditionell eine beliebte Wahl für die Rolle, die den Posten zuvor für drei Amtszeiten von 21 Jahren in den letzten sechs Jahrzehnten innehatten.

Die Niederländer gelten als so seriös in der Verteidigung, aber nicht so restriktiv wie die Balten – und die Namen des derzeitigen Premierministers Rutte, der stellvertretenden Premierministerin und Finanzministerin Sigrid Kaag und der Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren kursieren alle als mögliche Kandidaten.

Auf die Spekulationen angesprochen, sagte Rutte, er wolle „die Politik ganz verlassen und etwas ganz anderes machen“. Die beiden niederländischen Minister bekundeten kein Interesse an dem Job.

Kommissionspräsidentin von der Leyen, eine ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, ist eine Kandidatin, die Unterstützung aus westlichen Hauptstädten gewinnen könnte, die angesichts der Aussicht auf einen Führer von der Ostflanke nervös sind, aber es ist unklar, ob sie an der Rolle interessiert ist. „Wir kommentieren solche Spekulationen nie“, sagte ein Sprecher der Kommission.

Obwohl ihr Ruf in Sicherheitskreisen gemischt ist, wird von der Leyen trotzdem als starke mögliche Kandidatin angesehen – wenn der Zeitpunkt stimmt und sie keine zweite Amtszeit als Präsidentin der Europäischen Kommission erhält.

Andere weibliche Politikerinnen, die ins Wasser gelassen wurden, sind Kanadas weithin respektierte Vizepremierministerin Chrystia Freeland und Außenministerin Mélanie Joly. Da sich das Bündnis jedoch auf die Stärkung seiner Verteidigung konzentriert, sagen Beamte, dass Ottawas niedrige Verteidigungsausgaben und sein außereuropäischer Status bedeuten, dass ein Kanadier den Job wahrscheinlich nicht bekommen wird.

Inmitten all der Spekulationen lehnen einige innerhalb der Allianz das atemlose Namensspiel ab.

„Das ist eher ein Korb mit Namen, die jedem in den Sinn kommen“, sagte ein zweiter hochrangiger europäischer Diplomat und fügte hinzu: „Meine Vermutung: Stoltenberg.“

Jacopo Barigazzi und Cristina Gallardo trugen zur Berichterstattung bei.