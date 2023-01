Der NATO-Generalsekretär fordert Südkorea auf, direkte Waffenexporte in die Ukraine zuzulassen

Seoul, Südkorea

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte Südkorea am Montag auf, seine Regel, keine Waffen in Konfliktländer zu exportieren, zu überdenken, damit es der Ukraine helfen könne, die russische Invasion abzuwehren.

„Ich fordere die Republik Korea auf, das spezifische Thema der militärischen Unterstützung fortzusetzen und zu intensivieren“, sagte er in einer Frage-und-Antwort-Sitzung nach einer Rede vor dem Chey Institute for Advanced Studies in Seoul.

„Mehrere NATO-Verbündete, deren Politik es war, niemals Waffen in Konfliktländer zu exportieren, haben diese Politik jetzt geändert“, sagte Stoltenberg und nannte Deutschland, Norwegen und den NATO-Bewerber Schweden als diejenigen, die ihre Waffenexportpolitik geändert haben, um der Ukraine zu helfen.

„Nach der brutalen Invasion der Ukraine haben diese Länder ihre Politik geändert, weil sie erkannt haben, dass, wenn wir vor einer brutalen Invasion stehen, bei der eine Großmacht – Russland – eine andere auf unverhohlene Weise überfällt, wie wir es in der Ukraine gesehen haben, wenn wir an Freiheit glauben , wenn wir an die Demokratie glauben, wenn wir nicht wollen, dass Autokratie und Tyrannei siegen, dann brauchen sie Waffen.

„Als die ausgewachsene Invasion im vergangenen Jahr stattfand, änderten viele Länder ihre Politik, weil sie erkannten, dass der einzige Weg, sich für die Demokratie einzusetzen, der Ukraine zum Sieg zu verhelfen und die Bedingungen für einen dauerhaften Frieden zu schaffen, darin bestand, militärische Unterstützung zu leisten.“

Die Militärhilfe für die Ukraine erhielt letzte Woche einen großen Schub, als Deutschland ankündigte, 14 zu entsenden seiner Leopard-2-Panzer nach Kiew, während es gleichzeitig anderen Ländern, die die Leoparden besitzen, einschließlich Norwegen, erlaubt, sie zu liefern.

Der Leopard 2 ist ein Panzer der nächsten Generation, der sowohl agil als auch schnell ist, obwohl er mit fortschrittlicher Schutzpanzerung und Feuerkraft auf große Reichweite ausgestattet ist. Es gilt als eines der besten der Welt und ist allem überlegen, was Russland in der Ukraine stationiert hat.

Zusätzlich zu den Leoparden wird die Ukraine schwere Rüstungen von den Vereinigten Staaten erhalten, die 31 entsenden M1 Abrams-Panzer und das Vereinigte Königreich, das 14 Challenger-Panzer zugesagt hat.

Einige Experten sagen, dass der südkoreanische K2 Panther ebenfalls zu dieser Gruppe von Top-Panzern gehört und für die Ukraine nützlich sein könnte.

Aber ein südkoreanisches Präsidialdekret, das das Außenhandelsgesetz des Landes durchsetzt, besagt, dass seine Exporte nur für „friedliche Zwecke“ verwendet werden dürfen und „den internationalen Frieden, die Aufrechterhaltung der Sicherheit und die nationale Sicherheit nicht beeinträchtigen“.

Südkorea ist auch Unterzeichner des Waffenhandelsabkommens der Vereinten Nationen, das 2014 mit der Absicht ratifiziert wurde, eine genaue Kontrolle darüber zu behalten, wer Waffen erhält und unter welchen Bedingungen sie eingesetzt werden dürfen.

Das heißt aber nicht, dass Südkoreas Rüstungsindustrie keine Rolle im Krieg der Ukraine mit Russland sieht.

Im Dezember teilte ein US-Verteidigungsbeamter CNN mit, Washington beabsichtige, 100.000 Schuss Artilleriemunition von südkoreanischen Waffenherstellern zu kaufen, um sie an die Ukraine zu liefern.

Die Runden werden über die USA in die Ukraine verlegt, sodass Seoul an seinem öffentlichen Versprechen festhalten kann, keine tödliche Hilfe in das vom Krieg zerrüttete Land zu schicken.

Und einer der größten militärischen Unterstützer der Ukraine – Polen – unterzeichnete letztes Jahr einen großen Waffenvertrag mit Südkorea über Hunderte von Panzern und Haubitzen und Dutzende von Kampfflugzeugen.

Das Abkommen wird es Polen ermöglichen, viele der Waffen zu ersetzen, die Warschau nach Kiew geschickt hat.

Stoltenberg sagte am Montag, es sei unbedingt erforderlich, dass die Demokratien der Ukraine so lange beistehen, bis Kiew den Krieg gewinnt.

„Denn wenn wenn [Russian] Präsident [Vladimir] Putin gewinnt, die Botschaft an ihn und andere autoritäre Führer wird sein, dass sie mit Gewalt bekommen können, was sie wollen“, sagte er. „Das würde die Welt gefährlicher und uns verwundbarer machen.“