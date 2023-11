Der MLB-Offseason-Spaß beginnt: GM-Meetings, Free Agents, Managerbedürfnisse und mehr

Es ist offiziell die Nebensaison. Es ist Zeit, die Free-Agent-Gerüchte anzuheizen, eine überraschend große Anzahl von Managern zu finden und sich über ein arbeitsreiches erstes Wochenende auszutauschen. Ich bin Levi Weaver, hier mit Ken Rosenthal – willkommen beim Windup (kommt zweimal pro Woche, montags und donnerstags, alle Nebensaisonen zu Ihnen)!

Die Nebensaison hat begonnen

Heute ist der erste Tag, an dem Teams Mitglieder einer Free-Agent-Klasse unter der Leitung von Shohei Ohtani verpflichten können. Aber wussten Sie, dass es auch welche gibt? andere freie Agenten?? Wir haben hier ein Top-40-Free-Agent-Big-Board, also öffnen Sie es, setzen Sie ein Lesezeichen und machen Sie es zu Ihrem neuen Internetfreund für die nächsten Monate.

Bevor Spieler und Teams jedoch mit dem Free-Agency-Prozess beginnen konnten, mussten einige Angelegenheiten geklärt werden: Spieler- und Teamoptionen (und gegenseitige Optionen), die es einem Team oder Spieler ermöglichen, das letzte Jahr eines Vertrags auszuüben oder sich für eine Trennung zu entscheiden .

Hier sind einige der bekannteren Namen, die am Wochenende entweder Entscheidungen getroffen haben (oder Entscheidungen für sie treffen ließen):

Teamoptionen

• Unter denen, die von ihren Teams übernommen wurden: OF Max Kepler (Twins, 10 Millionen US-Dollar), 2B Jorge Polanco (Twins, 10,5 Millionen US-Dollar), LHP Andrew Heaney (Rangers, 13 Millionen US-Dollar), RHP Kyle Hendricks (Cubs, 16,5 Millionen US-Dollar) und RHP José Leclerc (Rangers, 6,25 Millionen US-Dollar).

• Und hier sind einige bemerkenswerte Namen, deren Optionen abgelehnt wurden, wodurch sie zu Free Agents wurden: SS Tim Anderson (White Sox, 1 Million Dollar Buyout), RHP Liam Hendriks (15 Millionen Dollar Buyout, zahlbar über 10 Jahre, laut CBS Sports), RHP Lance Lynn (Dodgers, 1 Million Dollar Buyout), 1B Joey Votto (Reds, 7 Millionen Dollar Buyout). Ja, vorerst gibt es die Reds und Votto nicht mehr.



Joey Votto ist ab sofort nicht mehr Mitglied der Cincinnati Reds. (Harry How / Getty Images)

Spieleroptionen

• 1B Josh Bell (Marlins, 16,5 Millionen US-Dollar) und RHP Ross Stripling (Giants, 12,5 Millionen US-Dollar) werden mit ihren Teams noch einmal dabei sein.

• Unter denen, die sich entschieden haben, das Wasser in der freien Hand zu testen: OF Cody Bellinger (5 Millionen Dollar Buyout), RHP Mike Clevinger (White Sox, 4 Millionen Dollar Buyout), RHP Seth Lugo (Padres), RHP Hector Neris (Astros), LHP Eduardo Rodriguez (Tigers), OF Jorge Soler (Marlins), RHP Marcus Stroman (Cubs) und DH Justin Turner (Red Sox, 6,7 Millionen US-Dollar Buyout)

Gegenseitige Optionen

• Die Padres lehnten Optionen für zwei Spieler ab – RHP Nick Martinez und RHP Michael Wacha (Padres), was eine Spieleroption mit einem niedrigeren Gehalt auslöste. Martinez hat bereits abgelehnt und Wacha wird voraussichtlich folgen.

• Ebenso beschlossen die Blue Jays und 2B/OF Whit Merrifield (500.000 $ Buyout), sich zu trennen.

Oh, und wir hatten auch einen Trade, bevor die Free Agency begann: Die Brewers schickten Mark Canha zu den Tigers für den Minor-League-Pitcher Blake Holub. Unterdessen beginnen die GM-Meetings am Dienstag in Scottsdale, Arizona. Hier ist Ken mit mehr dazu.

Kens Notizbuch: Manager-Karussell

Moment, haben wir Arizona nicht gerade verlassen? Ja, und die Feier der Rangers wird kaum zu Ende sein, wenn morgen die General Manager Meetings beginnen.

Die Treffen sind ein Sprungbrett für Gespräche außerhalb der Saison, bei denen Führungskräfte den Grundstein für zukünftige Trades und Neuverpflichtungen von Free Agents legen. Aber fünf Vereine – fast ein Fünftel des Sports – werden mit einer dringenderen Angelegenheit beschäftigt sein: der Suche nach einem Manager für 2024.

Die Guardians hätten es bis zum sechsten Mal geschafft, aber sie gaben am Montagmorgen bekannt, dass sie ihren Mann haben. Zwei der fünf verbleibenden Teams, die Mets und Brewers, warten auf eine Entscheidung von Craig Counsell, dem führenden Manager-Free Agent. Zwei weitere, die Angels und Astros, scheinen wahrscheinlich den Launen ihrer Besitzer zu folgen. Und der letzte Verein mit einer vakanten Stelle, die Padres, wird unter General Manager AJ Preller seinen sechsten Manager in 10 Jahren einstellen.

Ein kurzer Überblick:

Mets: Unter der Annahme, dass Counsell die erste Wahl der Mets ist, stellt sich die Frage, ob sie ihm genug Geld bieten werden, um jedes Angebot der Brewers, ihn zu behalten, zu vereiteln. Der Ersatztrainer der Yankees, Carlos Mendoza, ist ebenfalls im Kader der Mets, aber würde der neue Präsident der Baseball-Operationen, David Stearns, sich nach den zweifelhaften Erfahrungen des Teams mit Mickey Callaway und Luis Rojas für einen Neuling entscheiden?

Brauer: Counsell möchte die Messlatte für Managergehälter höher legen, und die Brewers sind nicht gerade dafür bekannt, Geld auszugeben. Aber um Counsell zu halten, sollte Besitzer Mark Attanasio versucht sein, alles zu tun, was nötig ist. Nehmen wir an, wir reden über ein Gehalt von 8 Millionen Dollar pro Saison. Das ist ungefähr der übliche Preis für einen Free-Agent-Setup-Mann. Und bei allem Respekt: ​​Counsell ist um einiges wertvoller als Joe Jiménez.

Wächter: Das Team gab am Montag bekannt, dass es den ehemaligen Major-League-Fänger Stephen Vogt engagiert, der gerade seine erste Saison als Bullpen-Trainer der Mariners abgeschlossen hat. Laut einem konkurrierenden Manager, der unter der Bedingung der Anonymität sprach, weil er sich nicht öffentlich zu einem anderen Verein äußern wollte, war Vogt der Spitzenkandidat für den Job.

Padres: Banktrainer Ryan Flaherty und Senior Advisor Mike Shildt sind die führenden internen Kandidaten, und auch der ehemalige Angels-Manager Phil Nevin und Angels-Infield-Trainer Benji Gil sind mit von der Partie. Preller hat die Neulinge Andy Green und Jayce Tingler sowie die erfahrenen Manager Bud Black und Bob Melvin kennengelernt. Flaherty und Gil würden zum ersten Mal dabei sein. Shildt und Nevin verfügen bereits über Führungserfahrung.

Astros. Wenn die Astros den nächsten in der Reihe befördern würden, würden sie Ersatztrainer Joe Espada engagieren. Wenn die Wahl allein bei General Manager Dana Brown läge, könnte der Job an einen seiner ehemaligen Trainer bei den Braves, Walt Weiss oder Eric Young Sr., gehen. Aber Besitzer Jim Crane wird mit ziemlicher Sicherheit ein großes Mitspracherecht haben, und einer seiner Berater, Der ehemalige Star der Astros, Jeff Bagwell, könnte sich für seinen ehemaligen Teamkollegen, den ehemaligen Manager der Tigers and Angels, Brad Ausmus, einsetzen. Crane ist gut mit Ausmus vertraut, der Zweiter hinter Brown bei GM und Finalist für den Managerposten war, der 2020 an Dusty Baker ging.

Engel. Es ist Artes Entscheidung, Arte ist Angels-Besitzer Arte Moreno. Eines Tages wacht Moreno vielleicht auf und denkt: „Gib mir einen großen Namen.“ Ich will Buck Showalter.“ An einem anderen Tag könnte er sagen: „Geben Sie mir ein Mitglied der World Series-Champion Angels von 2002 – Benji Gil, Darin Erstad, Tim Salmon, einen der oben genannten!“ Showalter hat bei den Mets 2023 nicht seinen besten Job gemacht, wäre aber eine kluge Wahl für ein Team, das dringend Stabilität und Verantwortung braucht.

Goldene Handschuhe verliehen

Die Ergebnisse sind da: Hier ist eine vollständige Liste der Gewinner des Gold Glove Award 2023. Einige Highlights:

• Anthony Volpe gewann in seiner Rookie-Saison den AL Shortstop Award. Wie Chris Kirschner im obigen Link schreibt, ist Volpes langfristige Passform bei den Yankees möglicherweise nicht einmal beim Shortstop, da sie Oswald Peraza haben, der auf dieser Position als überlegener Verteidiger gilt.

• Bei den Rangers landete Nathaniel Lowe 2022 bei den Defensive Runs Saved unter den First Basemen auf dem absoluten letzten Platz. Dieses Jahr ist er nach einem Winter, in dem er mit Francisco Lindor und anderen zusammengearbeitet hat, ein Gold Glove-Gewinner. Adolis García nahm die Auszeichnung im rechten Feld mit nach Hause und Jonah Heim holte sich die Goldmedaille im Catcher, ein Jahr nachdem sein ehemaliger Teamkollege Jose Trevino es mit den Yankees gewonnen hatte.

• Zwei weitere Teams hatten ebenfalls drei Gewinner: die Toronto Blue Jays (3B Matt Chapman, CF Kevin Kiermaier und P José Berríos) und die Chicago Cubs (2B Nico Hoerner, SS Dansby Swanson und LF Ian Happ).

• Und in San Diego gewann der zweite Baseman Ha-Seong Kim als erster in Asien geborener Infielder einen Gold Glove.

Marlins stellen Leiter der Baseball-Operationen ein

Kim Ng verließ das Front Office der Marlins Mitte Oktober und nun haben die Marlins Peter Bendix, den ehemaligen GM der Rays, engagiert, um den Baseballbetrieb in Miami zu übernehmen.

Es handelt sich um eine neue Position, an der schon seit einiger Zeit gearbeitet wird. Es wurde berichtet, dass Ng das Unternehmen verließ, als Marlins-Besitzer Bruce Sherman ihr mitteilte, dass er einen Leiter der Baseball-Abteilung einstellen würde, der über ihr einsteigen würde.

Wie Andy McCullough anmerkt, ist Bendix nur das jüngste Mitglied der Andrew Friedman-Crew, das den Baseballbetrieb anderswo übernimmt, nach dem kürzlich entlassenen Chaim Bloom in Boston, James Click (der Houston nach 2022 verließ) und Matt Arnold, der immer noch dabei ist Milwaukee. Friedmans Weggang ging ihrem voraus; Nach der Saison 2014 übernahm er den Baseballbetrieb der Dodgers.

Bendix war seit seinem Eintritt in die Organisation als Praktikant im Jahr 2009 bei den Rays.

Händeschütteln und High Fives

Der Fluch des Bambino: interessant, aber ziemlich einfach. Der Fluch des Ziegenbocks? Okay, jetzt kommen wir irgendwohin. Aber wie wäre es mit dem Fluch des KFC-Colonels? Das ist wirklich seltsam, und Andrew Baggarly hat in dieser Geschichte alle Details parat und erklärt, wie eine Statue von Colonel Sanders für die 38-jährige Titeldürre der Hanshin Tigers „verantwortlich“ war. Das Team gewann diese Woche zum ersten Mal seit 1985 die Japan Series.

Chad Jennings hat ein absolut erstaunliches Interview mit Geddy Lee von Rush, der viele – aber nicht alle – seiner Sammlung von Baseball-Erinnerungsstücken verkauft. Der Umfang von Lees Sammlung ist atemberaubend, aber Jennings erzählt auch die Hintergrundgeschichte von Lees Baseball-Fangemeinde.



Geddy Lee und ein Teil seiner Sammlung. (Mit freundlicher Genehmigung von Richard Sibbald)

Clayton Kershaw hofft, nach einer Schulteroperation irgendwann im Jahr 2024 wieder Pitching betreiben zu können.

In den Front-Office-Nachrichten sagt Jen McCaffrey, dass die Beziehung zwischen Red Sox-Manager Alex Cora und dem neuen Leiter der Baseball-Abteilung, Craig Breslow, in diesem Jahr ein großer Schwerpunkt sein wird.

Der Radiomoderator der Rangers, Eric Nadel, ist seit 1979 im Team. Letzte Woche hatte er endlich die Chance, eine „Bucket List“-Anfrage zu stellen – den letzten Sieg bei der Rangers World Series. Früher an diesem Tag habe ich mich mit Eric zusammengesetzt, um über sein Leben im Rundfunk zu sprechen.

(Oberes Foto von Tim Anderson: Quinn Harris / Getty Images)