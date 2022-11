Der Mexikaner López Obrador führt einen massiven regierungsfreundlichen Marsch an





MEXIKO-STADT (AP) – Hunderttausende Menschen demonstrierten am Sonntag in der mexikanischen Hauptstadt, um ihre Unterstützung für Präsident Manuel López Obrador zu demonstrieren, der vor seiner Amtsübernahme einige der größten Proteste des Landes angeführt hatte.

Der „Volksmarsch“ markierte die vierjährige Amtszeit des linken Führers und war eine Reaktion auf einen großen Oppositionsmarsch vor zwei Wochen, um gegen den Vorschlag von López Obrador zu protestieren, die Wahlbehörde des Landes zu reformieren.

Der Präsident selbst führte am Sonntag den Marsch durch das Zentrum von Mexiko-Stadt an, der von Mariachi-Musik, Gesang und festlicher Atmosphäre begleitet wurde. Viele Teilnehmer waren aus Provinzen in ganz Mexiko auf Reisen angereist, die von der regierenden Morena-Partei, Gewerkschaften und sozialen Gruppen organisiert wurden.

Die Opposition bestand darauf, dass viele Teilnehmer gezwungen wurden, sich dem Marsch anzuschließen, aber López Obrador sagte, er habe „keinen Cent“ des Bundeshaushalts in den Marsch gesteckt. Befragte Demonstranten gaben an, freiwillig gekommen zu sein.

Aber in vielen Fällen wurde der Transport von lokalen Regierungen oder Politikern bereitgestellt, die innerhalb der Regierungspartei gut angesehen sein wollten.

Gaby Contreras, eine ehemalige Bürgermeisterin von Morena, brachte eine Gruppe aus Teoloyucan, nördlich der Hauptstadt, mit und war die einzige ihrer Gruppe, die berechtigt war, zu sprechen. „Wir sind hier, um den Präsidenten zu unterstützen.“

Pedro Sánchez, ein Maurer, der mit seiner Frau aus der Landenge von Tehuantepec im Süden Mexikos kam, sagte, seine Gemeinde habe alles organisiert. Hunderte von Bussen, die die Teilnehmer gebracht hatten, säumten die umliegenden Straßen.

„Ich komme mit dem Flugzeug aus Sonora und habe mein Ticket bezahlt“, sagte die Anwältin und Unterstützerin von López Obrador, América Verdugo.

Nelly Muñoz, eine Administratorin der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, sagte: „Es heißt ‚Organisation‘ und, ob Sie es glauben oder nicht, es ist das, was wir seit 2006 tun.“

Dieses Datum bezog sich auf das Jahr, in dem López Obrador innerhalb von 0,56 % der Stimmen für den Gewinn der Präsidentschaft lag und seinen Verlust als Betrug anprangerte. Viele unterstützten ihn und starteten eine Massenprotestbewegung.

López Obrador wurde 12 Jahre später zum Präsidenten gewählt und seine Morena-Partei gewann bei den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr vier von sechs Rennen um den Gouverneursposten, was der Regierungspartei die Kontrolle über 22 der 32 mexikanischen Bundesstaaten verschaffte, ein wichtiger Vorteil für die Präsidentschaftswahlen 2024.

Aber die Regierung wurde für ihren verstärkten Einsatz des Militärs, Gesetze, deren Verfassungsmäßigkeit vor Gericht in Frage gestellt wurde, und ihre Unterstützung umstrittener Megaprojekte kritisiert. Einige Leute, die den Präsidenten unterstützen, sind jetzt seine Kritiker.

Clara Jusidman, Gründerin von INCIDE Social, einer auf Demokratie, Entwicklung und Menschenrechte spezialisierten NGO, sagte, dass es nicht auf die Anzahl der Teilnehmer am Marsch ankomme, sondern „warum sie teilgenommen haben“.

Sie sagte, dass sich viele Mexikaner zur Teilnahme gezwungen fühlen, weil sie Geldtransfers von der Regierung erhalten, die ihre wichtigste Art ist, Bedürftige zu unterstützen. Andere wollen vor den Kommunal-, Staats- und Präsidentschaftswahlen 2024 in der Gunst der Partei stehen. Die führenden Anwärter auf die Nachfolge von López Obrador als Morenas Präsidentschaftskandidat im Jahr 2024 traten auf dem Marsch auf.

Doch an Fans des mexikanischen Präsidenten, der nach wie vor einen hohen Zustimmungswert hat, mangelt es nicht.

Alberto Cervantes, der aus Los Angeles angereist war, um sich dem Marsch anzuschließen, ließ sich das Gesicht des Präsidenten und „AMLO 4T“ auf den Arm tätowieren. AMLO ist das populäre Akronym für López Obradors Namen, und 4T bezieht sich auf die „4. Transformation“, die López Obrador nach eigenen Angaben in Mexiko durchführt.

Lorena Vaca, die eine Flagge der LGBTQ-Community schwenkte, sagte, sie sei gekommen, um mehr Aufmerksamkeit für Frauen und Transgender zu fordern.

„Es gibt Dinge, mit denen wir nicht einverstanden sind … aber das bedeutet nicht, dass wir den Vierten Transformationsprozess nicht unterstützen“, sagte Aurora Pedroche, ein Mitglied eines kritischen Sektors innerhalb von Morena, die die Führung der Partei in Frage stellt, aber den Präsidenten unterstützt.

Die mexikanische Opposition hatte zu einem massiven Aufmarsch aufgerufen, weil sie befürchtete, dass López Obrador plante, seine vorgeschlagenen Reformen dazu zu nutzen, die Unabhängigkeit des Wahlinstituts zu gefährden und es seiner Partei stärker verpflichtet zu machen.

López Obrador kritisierte den Marsch wiederholt und sagte Tage später, er werde seinen eigenen Marsch einberufen.

„Man kann nicht über Nacht etwas ändern und Andrés Manuel ist nicht unfehlbar“, sagte Pedroche. „Aber wir haben hart gearbeitet und wollen nicht, dass dies rückgängig gemacht wird.“

Beitrag des AP-Journalisten Mark Stevenson zu diesem Bericht.

Maria Verza, The Associated Press