Der Mega Millions-Jackpot beträgt 410 Millionen US-Dollar. 3 wichtige Dinge zu tun, wenn Sie gewinnen

Während die Wahrscheinlichkeit, dass ein einziges Ticket alle sechs gezogenen Zahlen in beiden Spielen trifft, gering ist – es ist 1 zu 302 Millionen für Mega Millions und 1 zu 292 Millionen für Powerball – sollten Sie daran denken, dass es nicht so einfach ist, wenn Sie tatsächlich gewinnen einen Scheck abholen und mit deinem Leben weitermachen.

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Ticket sicher aufbewahren. Experten empfehlen, sich mit dem wertvollen Zettel zu fotografieren und an einem sicheren Ort aufzubewahren, etwa in einem Schließfach.

Es wird auch allgemein empfohlen, dass Sie die Rückseite des Tickets unterschreiben, um zu beweisen, dass es Ihnen gehört. Bevor Sie dies tun, sollten Sie sich jedoch vergewissern, dass Sie die Regeln für die Inanspruchnahme Ihres Gewinns in dem Staat kennen, in dem das Ticket gekauft wurde.

In einigen Staaten können Sie vollständig anonym bleiben. Wenn Sie das Los jedoch in einem Staat gekauft haben, in dem der Name des Gewinners öffentlich geteilt werden muss, können Sie möglicherweise vermeiden, sich selbst zu identifizieren, indem Sie den Preis im Namen eines Trusts oder einer anderen juristischen Person beanspruchen.