Robert wer? Robert Martiensen war in Australien kein Name, den irgendjemand kannte. Zudem ist der Australier seit 16 Jahren tot. Der ehemalige Mathematiklehrer wurde 2007 im Alter von 74 Jahren tot in seinem abgelegenen Bauernhaus in Südaustralien aufgefunden. Zu seinen Lebzeiten wusste niemand, dass Martiensen ein Künstler war. Der Lehrer besuchte nie eine Kunstschule, er mied Kameras und stellte seine Werke nie aus oder verkaufte sie gar.

Das Werk von Robert Martiensen umfasst 7.000 Bilder. © Quelle: Hamilton Gallery

Doch in den Jahren seiner Pensionierung schuf der ehemalige Lehrer ein kreatives Lebenswerk, das ihn neben Künstlern wie Kandinsky, Mondrian und Klee stellt. Nach seinem Tod kamen über 7.000 Kunstwerke ans Licht. Um dies zu erreichen, muss er rund 20 Jahre lang unermüdlich gemalt haben. Jedes seiner Werke trägt einen Namen, ist datiert und nummeriert. Die ersten Bilder stammen aus den späten 1980er Jahren, sein letztes Werk aus dem Jahr 2007 – nur wenige Tage vor seinem Tod.

Ich glaube nicht, dass das Müll ist. Auktionator

Trotz der enormen kreativen Leistung landeten Martiensens Werke fast im Müll. Dass dies nicht der Fall war, war dem erfahrenen Blick der Psychotherapeutin und Kunstgutachterin Elizabeth Arthur und einem aufmerksamen Auktionator zu verdanken. Letzteren hatte die Familie mit dem Verkauf von Martiensens Nachlass beauftragt. Sie hatten ihm gegenüber die Bilder als „Müll“ bezeichnet und wollten sie entsorgen lassen. Der Auktionator war jedoch von Anfang an skeptisch und machte sich auf die Suche nach einem erfahrenen Kunstgutachter, der ihm bei der Beurteilung und Bewertung von Gemälden helfen konnte. Als er Arthur traf, sagte er zu ihr: „Ich glaube nicht, dass das Unsinn ist.“

Sprachlos vor den brillanten Werken

Arthur war von Anfang an von der Geschichte fasziniert. Sie ließ alles fallen und machte sich von ihrer Praxis im Bundesstaat Victoria auf den Weg ins benachbarte Südaustralien, um zu sehen, was der Auktionator entdeckt hatte. In einem Interview mit The Guardian berichtete sie später, dass sie „buchstäblich nicht sprechen konnte“, als sie das Lagerhaus mit den Kunstwerken betrat. Die Farbenpracht überwältigte sie. Die Werke seien „brillant“ und sie sagte dem Auktionator: „Das ist kein Mist, das ist wirklich etwas Besonderes.“

Ohne dass seine engsten Angehörigen wussten, dass der zurückgezogen lebende Mathematiklehrer ein außergewöhnlicher Künstler war. Zusätzlich zu den Tausenden von visuellen Werken, die von Vorhängen über Leinwände bis hin zu Sandpapier gemalt wurden, schuf Martiensen auch Holzskulpturen. Um so viele Gemälde zu schaffen, müsse er „extrem diszipliniert“ gewesen sein, sagte der Experte dem australischen Sender ABC. „Ich glaube, er hat sehr wenig geschlafen und sehr wenig gegessen.“

Abstrakt und inspiriert von den großen modernistischen Künstlern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. © Quelle: Hamilton Gallery

Arthur beschreibt Martiensens Werk als abstrakt und inspiriert von den großen modernistischen Künstlern des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Aber insgesamt fällt es ihr schwer, sein Werk zu beschreiben, da es in den Tausenden von Gemälden so viele verschiedene Stile gibt. Das gesamte Interessenspektrum – von sozialen und indigenen Themen bis hin zu Kunst, Kultur und Musik – wird abgedeckt.

Traurig und doch ermutigend

In den letzten Wochen wurden über 100 Werke Martiensens erstmals in Australien ausgestellt. Die Ausstellung des bisher völlig unbekannten Künstlers wurde zu einem unerwartet großen Erfolg. Tausende Besucher strömten in die Hamilton Gallery in Victoria, die die Werke ausstellte, wobei vor allem junge Leute Interesse zeigten. Laut dem Direktor der Galerie, Joshua White, könnte dies daran liegen, dass Martiensen ein Außenseiterkünstler war, der an keine Regeln gebunden war. „Es ist für Jugendliche zugänglich und eine wirklich interessante Geschichte“, sagte White.

Obwohl die Geschichte in mancher Hinsicht „traurig“ sei, sei sie in anderer Hinsicht „sehr ermutigend“. Martiensen war jemand, der Kunst nur für sich selbst schaffen wollte und sich nicht von einer Kunstschule, dem Kunstmarkt oder kommerziellen Galerien beeinflussen ließ. Er war vielmehr auf der Suche nach seiner eigenen Reise und seinem eigenen Kunstwerk. „Menschen suchen Bestätigung in ihrer Kreativität, in ihrer Arbeit oder in Beziehungen“, sagte White. Martiensen hingegen hatte nur die Mission, etwas für sich selbst zu schaffen.