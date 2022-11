Der Mangel war nicht das Problem (nd-aktuell.de)

Foto: Imago/Ulrich Hässler

Wie feiert ein Institut seinen 30. Geburtstag, wenn seine Forschung bis ins Jahr 1946 zurückreicht? Das ist möglich, wenn Wissenschaftsgeschichte zugleich deutsche Geschichte ist. Das heutige Deutsche Institut für Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke blickt in diesem Jahr auf 30 Jahre Arbeit zurück. Tatsächlich reichen die Wurzeln der Ernährungsforschung an diesem Standort bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Der neu erschienene Sammelband „Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke“ gibt nun Einblicke in die bewegte Entwicklung dieser wissenschaftlichen Einrichtung – bis hin zur heutigen „deutlichen Fokussierung auf die Zusammenhänge von Ernährung und Gesundheit“, wie es im Vorwort heißt.

Ein Institut muss auf dem neuesten Stand sein. Dringende gesellschaftliche Probleme wie Studien zu Adipositas, Typ-2-Diabetes oder Ernährung im Alter stehen im Mittelpunkt. „Aber auch so grundlegende Fragen wie: Was bestimmt unsere tägliche Nahrungsauswahl?“ Zukünftig werden auch Nachhaltigkeitsaspekte gesunder Ernährung eine immer größere Rolle spielen. Auch die Vorträge bei den Jubiläumsfeiern trugen Titel wie: »Warum werden wir dick? Ist das alles Kopfsache?“ und „Von ‚Fettgenen‘ und unerwarteten Fettdepots“. Aber auch: »Ernährungsmuster im globalen Kontext – Gibt es eine Lösung für alle?«

Tatsächlich unterscheidet sich dieser deutlich von den Forschungsschwerpunkten der Ernährungsforscher in den ersten Nachkriegsjahren. Damals hungerten die Menschen in Deutschland, Mangelernährung war also weit verbreitet. In diesen Phasen „bestimmten die Auffüllung von Versorgungsengpässen und der Mangel an Nährstoffen die Forschung“, heißt es in der Festschrift. In der späteren DDR wurden „Untersuchungen zur Ernährung und Lebensmittelentwicklung“ betrieben, aber auch medizinisch orientierte Forschung.

So unterschiedlich die Ansätze auf den ersten Blick erscheinen mögen, es gibt unverkennbare Kontinuitäten, sagt Co-Autorin Judith Schäfer mit Blick auf den Nachhaltigkeitsgedanken: »In den ersten Jahren nach dem Krieg beschäftigten sich die Potsdamer Ernährungsforscher mit Neben der Erschließung neuer Nahrungsquellen und der Suche nach Ersatzstoffen macht es die Zunahme der Weltbevölkerung auch erforderlich, die zukünftige Ernährung auf bisher ungewohnte Weise (Insekten, pflanzliche Proteine) sicherzustellen.«

Der Erlass 169 der sowjetischen Besatzungsmacht vom 10. Juni 1946 verfügte die Gründung eines Instituts für Ernährungs- und Gaststättenkunde – damals noch mit Außenstelle in Berlin-Dahlem. Während die Einrichtung Dahlem 1950 auf Beschluss des Berliner Rates wieder aufgelöst wurde, wurde die Ernährungsforschung in Potsdam-Rehbrücke weitergeführt. 1989 arbeiteten hier rund 600 Menschen.

Besonders bemerkenswert ist für Judith Schäfer nach vierjähriger Arbeit an diesem Buch die Führung von der »ersten Stunde« an. „Alle hatten Lebens- und Karrierewege vor 1945.“ Da war der Ernährungswissenschaftler Wilhelm Ziegelmayer als Gründungsfigur, Leiter der Abteilung Verpflegung, Beschaffung und Nachschub in Hitlerdeutschland im Heeresverwaltungsdienst, der nach eigenen Angaben den Nazis ferngeblieben ist. Er genoss das Vertrauen der Sowjets, verlor aber im Laufe der Jahre Positionen und Einfluss.

Und dann war da noch der Tierarzt Arthur Scheunert, jahrelang das Gesicht des Instituts und später DDR-Nationalpreisträger. Der Band dokumentiert Scheunerts Menschenversuche im Dritten Reich, die unter anderem an Insassen der Justizvollzugsanstalt Waldheim, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen durchgeführt wurden. Die Adresse des Instituts lautet noch heute Arthur-Scheunert-Allee.

Das Zentralinstitut für Ernährungsforschung wurde 1970 als Teil der Akademie der Wissenschaften der DDR gegründet. Dem Band zufolge genoss es in der DDR hohes Ansehen und pflegte viele wissenschaftliche Kontakte – vor allem zu einschlägigen Institutionen in den sozialistischen Ländern. Das Forschungsprofil war »Made in DDR«. Im Fokus stand eine möglichst gesündere Gemeinschaftsverpflegung, ob in Betrieben oder Ferienhäusern, aber auch die Lebensmittelversorgung in Kindergärten und Schulen.

Der immer wieder gegen die DDR erhobene Mangelvorwurf trifft an dieser Stelle auf Co-Autor Schäfer nicht wirklich zu – schließlich war der Überfluss an Fleisch und Fett ab den 1960er Jahren eher ein Problem der Ernährungsforschung in der DDR zu bewältigen hätte. Wohlstandssymptome wie Übergewicht und Diabetes, ernährungsbedingte Nierenerkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen nahmen zu. Laut Schäfer sei Großes geleistet worden – unter anderem in der Aromaforschung und Säuglingsernährung. Am Beispiel des Babynahrungs-Ersatzes Manasan dokumentiert ihr Band auch, wie schwierig es damals war, solche Erkenntnisse in die Praxis einer großtechnischen Produktion zu übertragen.

Der veraltete Gerätepark und der technische Rückstand behinderten die Forschung in den 1980er Jahren zunehmend. Im Zuge der Wende versuchten viele Wissenschaftler, sich mit neuen Konzepten durchzusetzen. Präsentiert wurde damals unter anderem kompostierbares Geschirr.

Die erfolgreiche Evaluation durch den Wissenschaftsrat sicherte schließlich den Fortbestand der Einrichtung. Das ab dem 1. Januar 1992 aktive Deutsche Institut für Ernährungsforschung trat ausdrücklich nicht in die Rechtsnachfolge des DDR-Instituts ein, was viele Beschäftigte zwang, sich erneut auf eine zuvor verlorene Stelle zu bewerben. „Für manche bitter“, stellt Judith Schäfer fest. Die Zahl der am Standort beschäftigten Personen sank auf ein Drittel.

Der inzwischen emeritierte Wissenschaftler muss anerkennen, dass die Erkenntnisse rund um gesunde Ernährung immer tiefer gehen, das reale Essverhalten vieler Zeitgenossen ihnen jedoch widerspricht. Sie findet es besorgniserregend, dass bestimmte Formen der einseitigen Ernährung bereits verbissene Züge annehmen, insbesondere wenn die eigenen Kinder diesbezüglich einem Katechismus unterzogen werden. Von sogenannten Smoothies hält sie nicht viel: „Die Kinder haben Zähne.“

Auch die Wissenschaft sieht sich mit dem Problem konfrontiert, dass bestimmte Essgewohnheiten für manche Menschen unbedenklich sind, für andere aber nachteilige Auswirkungen haben. Wahrscheinlich wäre es besser, nicht jeder Mode in diesem Bereich unkritisch zu folgen, sagt Judith Schäfer.