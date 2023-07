Eine Dose Diät-Cola in einem Supermarkt, ein künstlicher Süßstoff, der häufig in Tausenden von Produkten verwendet wird, darunter Diät-Limonaden, Eiscreme und Kaugummi, soll Berichten zufolge als potenziell krebsgefährdend für den Menschen eingestuft werden.

Die Weltgesundheitsorganisation hat am Donnerstag den Limonadensüßstoff Aspartam als mögliches Karzinogen eingestuft, sagte jedoch, dass der Verzehr innerhalb der empfohlenen Tagesmenge für Menschen unbedenklich sei.

Die Internationale Agentur für Krebsforschung, ein WHO-Gremium, identifizierte einen möglichen Zusammenhang zwischen Aspartam und einer Leberkrebsart namens Hepatozelluläres Karzinom, nachdem sie drei große in den USA und Europa durchgeführte Studien an Menschen untersucht hatte, in denen künstlich gesüßte Getränke untersucht wurden.

Aspartam wird in Diät-Cola, Pepsi Zero Sugar und anderen Diät-Limonaden sowie einigen Kaugummis und verschiedenen Snapple-Getränken als Ersatz für Zucker verwendet. Laut Lancet Oncology waren künstlich gesüßte Getränke in der Vergangenheit die größte Aspartam-Expositionsquelle.

Dr. Mary Schubauer-Berigan, eine leitende Mitarbeiterin der IARC, betonte, dass die Einstufung von Aspartam als mögliches Karzinogen auf begrenzten Beweisen beruht. Die drei Studien könnten durch Zufall, Voreingenommenheit oder andere Mängel beeinflusst worden sein, bemerkte Schubauer-Berigan. Es seien weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob der Konsum des künstlichen Süßstoffs tatsächlich zu Krebs führen kann, sagte sie.

„Dies sollte eigentlich nicht als direkte Aussage verstanden werden, die darauf hinweist, dass durch den Konsum von Aspartam ein bekanntes Krebsrisiko besteht“, sagte Schubauer-Berigan am Mittwoch während einer Pressekonferenz vor der Veröffentlichung der Ergebnisse gegenüber Journalisten.

„Aus unserer Sicht ist dies eigentlich eher ein Aufruf an die Forschungsgemeinschaft, die krebserzeugende Gefahr, die möglicherweise durch den Konsum von Aspartam entsteht oder auch nicht, besser zu klären und zu verstehen“, sagte Schubauer-Berigan.

Die US-amerikanische Food and Drug Administration ist mit der Schlussfolgerung der IARC nicht einverstanden, dass Aspartam beim Menschen möglicherweise krebserregend ist, sagte ein Sprecher der Behörde am Donnerstag. Die FDA habe die gleichen Beweise wie die IARC im Jahr 2021 überprüft und erhebliche Mängel in den Studien festgestellt, sagte der Sprecher.

„Aspartam ist einer der am besten untersuchten Lebensmittelzusatzstoffe in der menschlichen Ernährung“, sagte der Sprecher. „FDA-Wissenschaftler haben keine Sicherheitsbedenken, wenn Aspartam unter den zugelassenen Bedingungen verwendet wird.“