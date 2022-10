Der libysche Energiepakt erhöht das Risiko eines Türkei-Griechenland-Konflikts – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören

ATHEN – Das Energieabkommen der Türkei mit Tripolis in diesem Monat erhöht die Gefahren eines offenen Konflikts zwischen Ankara und Athen.

Am 3. Oktober unterzeichnete die Türkei ein vorläufiges Abkommen mit der libyschen Regierung in Tripolis, um vor der libyschen Küste nach Öl und Gas zu suchen, ohne anzugeben, ob die Untersuchungen in Gewässern südlich von Griechenland stattfinden würden, wo Athen sagt, dass die Türken kein Recht darauf haben. Griechenlands Außenminister Nikos Dendias warf der Türkei vor, „die turbulente Lage in Libyen auszunutzen, um die Sicherheit im Mittelmeerraum weiter zu destabilisieren und eine regionale Hegemonie aufzubauen“.

Dieser Pakt zwischen Ankara und Tripolis kommt zu einem besonders fieberhaften Zeitpunkt, der durch die Tatsache, dass Griechenland, die Türkei und Zypern im nächsten Jahr Wahlen abhalten werden, nur noch verstärkt wird, was die Risiken eines verstärkten Wählerpatriotismus in die geopolitische Mischung des östlichen Mittelmeerraums im Laufe des Jahres 2023 wirft.

Obwohl Griechenland und die Türkei sich gegenseitig regelmäßig Provokationen mit Kampfjets über der Ägäis vorwerfen, hat die Rhetorik inzwischen alarmierende Ausmaße angenommen. Letzten Monat, türkischer Präsident Recep Tayyip Erdoğan warnte davor, dass seine Truppen „eines Nachts plötzlich herunterkommen könnten“. Dendias interpretierte dies als direkte Bedrohung für die griechischen Inseln und warnte seine Verbündeten, dass sie hart gegen Ankara vorgehen müssten oder eine weitere Ukraine-Krise riskieren würden.

„Die Leute unterschätzen das Konfliktpotenzial und in den USA und der EU herrscht das Gefühl, dass wir diesen Film schon einmal gesehen haben und sich nichts wirklich ändert; Ich weiß nicht, ob das noch der Fall ist“, sagte Ryan Gingeras, Professor in der Abteilung für nationale Sicherheitsangelegenheiten an der Naval Postgraduate School in Kalifornien.

Er sagte, dies bedeute nicht, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe oder wahrscheinlich sei, merkte aber an, dass eine militärische Konfrontation jetzt wahrscheinlicher sei.

„Das Kräfteverhältnis wird jetzt mehr als zuvor zugunsten der Türkei wahrgenommen. Die Türkei ist seit 2016 mehrfach in den Krieg gezogen und hat sich durchgesetzt. Es hat gezeigt, dass es in der Lage ist, politische Bedingungen durch militärische Interventionen an mehreren Fronten zu ändern.“

Bei den Wahlen in der Türkei im Juni will Erdoğan, dessen Partei keine Mehrheit hat, der nationalistischen Guten Partei einige Stimmen abjagen.

„Diese Gelegenheit kann ihm entweder von Griechenland oder von Syrien angeboten werden“, sagte Angelos Syrigos, Professor für internationales Recht und stellvertretender Bildungsminister. „In rechtlicher Hinsicht gibt es den Begriff der potenziellen Böswilligkeit. Ankara will vielleicht niemanden töten, aber durch sein extremes Verhalten könnte es uns in den Krieg führen.“

Auch Griechenlands Regierung befindet sich im Wahlkampfmodus und ihr Image wurde kürzlich durch einen Überwachungsskandal beschädigt, in dem sie Oppositionsführer und Journalisten ausspionierte.

„Wahlen sind dafür bekannt, übermäßig hitzige Debatten und neue Streitigkeiten zu erzeugen“, sagte der türkische Botschafter in Athen, Burak Özügergin, gegenüber POLITICO. „Nächstes Jahr, mit den Wahlen in der Region, haben wir vielleicht einen ‚perfekten Sturm‘, wie man so sagt. Aber es wäre alles andere als perfekt, wenn die Spannung ein gewisses Maß überschreitet. Wir müssen wirklich wachsam sein, denn die Dinge können sehr schnell außer Kontrolle geraten.“

Die Ost-Med-Gleichung

Nach dem von der Türkei mit Libyen unterzeichneten Abkommen sagten Griechenland und Ägypten, sie würden sich jeglicher Aktivität in umstrittenen Gebieten des östlichen Mittelmeerraums widersetzen | Aris Messinis/AFP über Getty Images

Der Konflikt im östlichen Mittelmeer um Meeresgrenzen hat tiefe Wurzeln.

Athen wurde im November 2019 überrascht, als Ankara bekannt gab, dass es mit einer der beiden rivalisierenden Regierungen in Libyen – der in Tripolis, nicht Bengasi – ein Abkommen über die Abgrenzung neuer Seegrenzen unterzeichnet hatte. Die vorgeschlagene Linie in diesem Abkommen zwischen Libyen und der Türkei verläuft nahe der griechischen Insel Kreta.

Diese Absichtserklärung wurde vom türkischen Parlament schnell ratifiziert, aber der Schritt wurde von Griechenland und Zypern als Seeraub angesehen. Die EU sagte, das Abkommen verstoße gegen das Seerecht und verletze die souveränen Rechte von Drittstaaten, während das US-Außenministerium es als „nicht hilfreich und provokativ“ bezeichnete.

Im Gegensatz dazu entgegnete der türkische Botschafter Özügergin, dass das Abkommen von 2019 kein Schock für die Griechen gewesen sein sollte, die mit dem Segen der USA – einer Allianz namens 3+1 – auf ein eigenes Pipeline-Projekt mit Zypern und Israel gedrängt hatten .

„Die Entscheidung, das MoU zwischen Türkiye und Libyen im Jahr 2019 zu unterzeichnen, wurde nicht über Nacht getroffen; Vielmehr war es eine klare und eindeutige Reaktion auf Manöver wie den 3+1-Mechanismus und das EastMed-Projekt, mit denen Griechenland und die griechischen Zyprioten versuchten, Türkiye aus der Gleichung des östlichen Mittelmeerraums zu drängen“, sagte Özügergin. „Hat irgendjemand gedacht, dass wir das tun würden? auf unseren Händen sitzen und akzeptieren, auf der anatolischen Halbinsel eingesperrt zu sein?“

Griechenland und Ägypten versuchten 2020 mit einem Pakt zur Ausweisung einer eigenen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) im östlichen Mittelmeerraum, die Initiative zurückzugewinnen. Griechische Diplomaten sagten, dies würde das Abkommen von 2019 effektiv annullieren, und nach dem Abkommen vom 3. Oktober erklärten Griechenland und Ägypten, sie würden sich jeder Aktivität in umstrittenen Gebieten des östlichen Mittelmeers widersetzen.

Ein Großteil der Sensibilität über das Explorationsabkommen läuft auf Meinungsverschiedenheiten darüber hinaus, wer die legitime Regierung in Libyen vertritt. Ankara unterzeichnete sein Explorationsabkommen mit der in Tripolis ansässigen Regierung, die es unterstützt, und nicht mit einer rivalisierenden Militärverwaltung, die seit 2014 in Bengasi im Osten Libyens ansässig ist.

Das US-Außenministerium sagte, die provisorische Regierung in Tripolis sei vom libyschen Forum für politischen Dialog gezwungen worden, keine neuen Abkommen zu unterzeichnen, aber dieses Argument sei bei den Türken kaum annehmbar. Die im Osten ansässige Regierung bezeichnete das Seeabkommen als illegitim.

„Also ist es legitim für Italien, Ägypten, Malta und eine Vielzahl anderer Länder, in letzter Zeit Dutzende von Abkommen mit derselben Regierung zu unterzeichnen, und nicht legitim für Türkiye? Das macht keinen Sinn“, sagte der türkische Botschafter.

Die griechische Regierung hat versucht, Beziehungen zur ostlibyschen Konkurrenzregierung aufzubauen, in der Hoffnung, das türkisch-libysche Seeabkommen von 2019 zu untergraben. Im April 2021 schlug Athen jedoch einen neuen Weg ein und versuchte, die Beziehungen zur Regierung von Tripolis durch eine Wiedereröffnung zu normalisieren dort die griechische Botschaft. Wenig nützen. Der neue griechische Botschafter, der Anfang dieses Monats in Tripolis eingetroffen war, wurde nach der Vereinbarung ohne Vorlage nach Athen zurückgerufen seine Beglaubigungen und die Botschaft besteht laut griechischen Beamten im Wesentlichen aus einem Presseattaché.

Für die Regierung in Tripolis signalisiert der Deal mit Ankara, dass die Türkei ihre Souveränität und Legitimität als repräsentative Regierung Libyens anerkennt.

Es ist nicht klar, ob die Türkei bald mit kommerziellen Bohrungen in den umkämpften Zonen beginnen wird, aber Athen erwartet als ersten Schritt die Exploration in der libyschen AWZ.

„Für Ankara dient das Abkommen langfristig seinem größeren Ziel, eine durchsetzungsfähigere Präsenz in der Ägäis und im östlichen Mittelmeerraum zu haben“, sagte Gingeras. „Wenn das Entsenden von Bohrschiffen ein Ziel für sich ist und bis zu einem gewissen Grad eine Hegemonie im östlichen Mittelmeer zeigt, ist es ein Ziel, das die Türkei gerne erfüllen möchte.“

Zeit zu reden

Wenn Griechenland und die Türkei keine Einigung finden, werden sie ein Schiedsverfahren im Seestreit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anstreben | Bas Czerwinski/AFP über Getty Images

Trotz der erhöhten Spannungen erklären sich beide Seiten bereit, sich dem Dialog zuzuwenden, um ihre Differenzen beizulegen, und werden, falls sie sich nicht einigen können, ein Schiedsverfahren im Seestreit vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anstreben.

Das Problem ist, dass Griechenland und die Türkei unterschiedliche Ansichten darüber haben, was zur Diskussion steht. Griechenland akzeptiert nur Meereszonen als Gesprächsthema, während die Türkei ein breiteres Spektrum von Themen wie die Souveränität über Inseln und deren Entmilitarisierung angehen will.

„Die Türkei will uns in eine Debatte über alle Themen führen, nicht nur über die Abgrenzung“, sagte Syrigos von der regierenden Partei Neue Demokratie. „Keine Regierung in Griechenland könnte das jemals akzeptieren, es würde am nächsten Tag fallen.“

Beide Seiten sagten, dass das jüngste Seehandelsabkommen zwischen Israel und dem Libanon zeige, dass eine Einigung möglich sei.

In der Zwischenzeit und als Zeichen dafür, wie der Seestreit die Wahlpolitik belasten könnte, schlug die wichtigste Oppositionspartei Syriza Griechenland vor, seine Hoheitsgewässer präventiv und unverzüglich auf 12 Seemeilen südlich und östlich von Kreta auszudehnen Beginnen Sie dann Abgrenzungsgespräche mit allen Küstennachbarn im östlichen Mittelmeerraum, einschließlich Libyen und der Türkei.

„Wir sollten unsere Hoheitsgewässer erweitern, wie wir das Recht dazu haben, und einen Abgrenzungsdialog im östlichen Mittelmeer mit klaren roten Linien anstreben“, sagte Syriza-Führer Alexis Tsipras am Sonntag.

Beamte des Außenministeriums sagten, dass ein solcher Schritt unmittelbar bevorstehen könnte, da die erforderlichen technischen Arbeiten innerhalb von Wochen fertig sein könnten.

Die Türkei hat Griechenland mit Militäraktionen gedroht, sollte es seine Rechte aus dem UN-Seerecht (UNCLOS) ausüben und seine Hoheitsgewässer in der Ägäis wegen eines Großteils seiner Küste auf 12 Seemeilen ausdehnen der Zugang zum Meer verwehrt würde.

Gingeras hob die potenziellen Folgen eines solch mutigen Schritts hervor: „Die politische Geographie der Ägäis begünstigt die Türkei nicht, und wie zwingt man Athen, etwas zu geben, das es für existentiell hält? Es ist ein Nullsummenspiel.“