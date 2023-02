Der Letzte von uns: Wie ein aufgeregter Charakter sein grausames Schicksal traf

„Als Michael und ich klein waren, kam mir dieser Raum so groß vor“, erzählt Kathleen Perry. „Ich hatte wirklich Angst vor Donner, also sagte Michael mir, als es stürmte, dass dies überhaupt kein Raum sei. Das sei eigentlich nur eine große Holzkiste. Eine große Holzkiste, in die nichts eindringen könne. Es spielte keine Rolle, ob es Blitze oder Tornados oder Schüsse gab, er sagte, solange wir zusammen in unserer perfekten Box wären, wären wir sicher.“

Kathleens sentimentale Seite bleibt jedoch nicht lange bestehen.

„Wenn du gekommen bist, um mir zu sagen, dass Michael nicht will, dass ich Henry weh tue, dass er will, dass ich ihm vergebe? Das weiß ich auch“, sagt Kathleen zu Perry. „Er hat es mir gesagt. Als ich ihn das letzte Mal lebend im Gefängnis gesehen habe, hat er mir gesagt, ich solle vergeben. Und was hat er dafür bekommen? Wo ist die Gerechtigkeit darin?

Perry, bis zum bitteren Ende eine treue rechte Hand, hatte nicht die Absicht, Kathleen davon abzubringen, indem er ihr sagte: „Er hat nichts geändert. Du hast es getan.

Und einfach so sind sie weg.

Kathleen und ihre Kavalkade spüren schließlich den Vierer auf – und dann trifft es wirklich den Fan.

Nachdem es Joel gelingt, den Fahrer eines der massiven Fahrzeuge der Miliz zu erschießen und zu töten, rast das Auto in ein nahe gelegenes heruntergekommenes Haus und geht in Flammen auf. Und gerade als Kathleen und ihr Trupp beginnen, Ellie, Henry und Sam in die Enge zu treiben, taucht an der Stelle, an der das Fahrzeug aufschlug, ein riesiges Loch auf und hüllt das Ding vollständig ein.

Was kommt aus dem Loch, fragen Sie sich vielleicht? Oh, nur eine Armee infizierter Menschen, die nach einem Abendessen suchen.