„Der letzte Teil von ‚Yellowstone‘ erhält ein neues Datum, das Prequel von ‚1944‘ wird eingestellt, das zeitgenössische Spin-off erhält einen Titel – Deadline“

Paramount-Netzwerk

YellowstoneDas letzte Kapitel, die zweite Hälfte der fünften Staffel, wird im November 2024 auf Paramount Network Premiere haben. Darüber hinaus wird die Yellowstone Das Universum erweitert sich mit einem weiteren Prequel, 1944 (Arbeitstitel). Und es wird nun erwartet, dass die zuvor angekündigte zeitgenössische Spin-off-Serie das Titelformat der Prequels fortsetzt, da Paramount die Dekade-Idee verdoppelt und einen bekommt 2024 Arbeitstitel. Seine Premiere folgt auf den Abschluss von Yellowstone.

Die meistgesehene Serie im linearen Fernsehen, Yellowstone Ursprünglich war geplant, die Serie mit der Premiere von Staffel 5, Teil 2, im November zu beenden, gefolgt vom Debüt des zeitgenössischen Spin-offs im Dezember. Die beiden Starts wurden nun auf die nächste verschoben, nachdem die Streiks der WGA und SAG-AFTRA die Produktion beider Shows verzögerten.

Die Zukunft des Serienstars Kevin Costner in der Mothership-Serie war Gegenstand von Spekulationen, nachdem es einen Streit über die Größe seiner Verfügbarkeit in Staffel 5 gab. Ich habe gehört, dass es möglich ist, dass er dabei ist Yellowstoneist die letzten Episoden.

Mittlerweile wurde es nicht bestätigt, aber Matthew McConaughey wird voraussichtlich 2024 als Headliner auftreten, zusammen mit Schauspielern aus der Originalserie.

1944 Und 2024 Folgen Sie den vorherigen Prequels 1883 Und 1923. Alle Yellowstone Serien werden von MTV Entertainment Studios und 101 Studios produziert. Die Ausgründungen werden von Paramount+ getragen.

„Innerhalb von fünf Jahren sind wir gewachsen Yellowstone Von einer erfolgreichen US-Kabelsendung mit fünf Millionen Zuschauern zu einem globalen Hit-Franchise mit über 100 Millionen Fans auf der ganzen Welt und mehreren Erweiterungen – und wir fangen gerade erst an“, sagte Chris McCarthy, Präsident/CEO von Showtime & MTV Entertainment Studios . „Auf den Fersen von 1883 Und 1923Der Erfolg von , unsere neuen geplanten Ausgründungen, 1944 Und 2024, wird das Publikum auf eine spannende, neue und unerwartete Reise mitnehmen, mit der komplexen und fesselnden Erzählung, die zu einem Markenzeichen des Franchise geworden ist und dazu beigetragen hat, es zu einem weltweiten kulturellen Phänomen zu machen – dank des kreativen Masterminds von Taylor Sheridan.“

Insgesamt ist die Yellowstone Das Franchise wird die Erkundung der Vergangenheit und Gegenwart der Dutton-Familiendynastie mit neuen Schauplätzen und Charakteren sowie einigen Crossover-Charakteren fortsetzen.

Die Mothership-Serie handelt von der Familie Dutton, die die größte zusammenhängende Rinderfarm in den Vereinigten Staaten kontrolliert. Inmitten wechselnder Allianzen, ungelöster Morde, offener Wunden und hart erkämpften Respekts steht die Ranch in ständigem Konflikt mit denen, an die sie grenzt – einer expandierenden Stadt, einem Indianerreservat und erbitterten geschäftlichen Rivalitäten.

„Der weltweite Erfolg von Yellowstone begeistert und begeistert uns weiterhin in den 101 Studios und auf der Bosque Ranch. „Das war eine aufregende Reise mit unseren Partnern bei MTV Entertainment Studios und wir können es kaum erwarten, 1944 und 2024 dem Publikum auf der ganzen Welt näher zu bringen“, sagte David Glasser, CEO von 101 Studios.

Yellowstone wurde von Taylor Sheridan und John Linson gemeinsam erstellt. Zu den ausführenden Produzenten zählen John Linson, Art Linson, Taylor Sheridan, Kevin Costner, David C. Glasser, Bob Yari, Stephen Kay und Christina Voros.

Sheridans neueste Serie für Paramount+, Gesetzeshüter: Bass ReevesPremiere am 5. November.