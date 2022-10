Der letzte Sommer von Noemi Durini

Als sich Noemi und Lucio verlieben, ist sie 15 und er 16. Noemi lebt in Specchia, Lucio ist ein Dorf weiter den Hügel hinunter zum Meer, in Montesardo.

Sie lernen sich unter Palmen und Pinien in dem kleinen Park kennen, wo die Jungs mit ihren Rollern auf dem Sportplatz stehen und die Mädchen von den Bänken neben der Heiligenstatue zu ihnen blicken.

Sie fahren im Mondlicht vorbei an Olivenhainen, Dörfern und Kirchen, meist nach Santa Maria di Leuca, bis zur Spitze des Stiefelabsatzes, wo die Wellen der Adria gegen die des Ionischen Meeres schlagen. Oder wie man hier unten in Apulien sagt: wo sich zwei Meere küssen.

„So eine junge Liebe habe ich noch nie gesehen“, sagt der Dorfpolizist von Specchia, Comandante Gino Scupola, bis heute. Er wischt sich den Schweiß von der Stirn, lehnt sich an die Bartheke und blickt in das dunkle Getränk in der Espressotasse vor ihm.