Der letzte Biathlon-Weltcup in Deutschland steht ganz im Zeichen von Magdalena Neuner.

Magdalena Neuner hat schon lange nicht mehr jedes Biathlon-Rennen verfolgt. Aber die Erinnerungen an den Hype, den sie einst mit dem Höhepunkt der gigantischen Heim-WM 2012 vor mehr als 215.000 Zuschauern in Ruhpolding ausgelöst hatte, hat sie noch ganz deutlich in Erinnerung.

„Auf eine normale WM war ich mental vorbereitet, natürlich die Heim-WM und der große Fokus auf mich – aber ich konnte damit gut umgehen“, sagte der Rekordweltmeister der Deutschen Presse-Agentur.

Biathlon-Heimweltmeisterschaften in Oberhof

Elf Jahre später erhofft sich Deutschlands größte Medaillenhoffnung Denise Herrmann-Wick beim WM-Heimspiel in Oberhof, das am Mittwoch beginnt, auch vom eigenen Publikum einen positiven Effekt. «Man sieht Druck immer mit zwei Gesichtern, positiv und negativ. Wenn man mit sich im Reinen ist, kann man Druck in etwas Positives umwandeln», sagte der 34-Jährige. Eine „coole Atmosphäre“ in Thüringen könne viel bewirken, „damit Sportler auch über sich hinauswachsen. Und das sollte für alle gelten.“

Die Erwartungen werden nicht mehr so ​​extrem sein wie vor elf Jahren in Bayern bei Neuner. Neuner war allgegenwärtig, alle schauten nur auf „Gold-Lena“. Zumal klar war, dass die damals 25-Jährige nach dieser Saison ihre Karriere beenden würde. Als Belastung empfand die Ausnahmekünstlerin den Druck nicht. „Es kommt darauf an, wie man an die Sache herangeht. Auf solche Situationen kann man sich gut vorbereiten und ich glaube, dass man aus einer Situation wie einer Heim-WM viel positive Energie ziehen kann“, sagte Neuner.

Es war toll zu wissen, dass die meisten Fans die deutsche Mannschaft unterstützen. «Ich fand es in Ruhpolding extrem motivierend. Die tolle Atmosphäre, wenn man das aufnehmen und das Positive daraus ziehen kann, dann kann das sehr inspirieren», sagte Neuner, der nur für die Öffentlichkeit so genannt wird. Seit ihrer Hochzeit 2014 heißt sie eigentlich Magdalena Holzer.

„Einfluss von außen“ kostete viel Kraft

Schon damals war der zweifache Olympiasieger einer der ersten, der mit einem Mentaltrainer arbeitete. Und es begann wie erhofft. Sie startete mit Bronze in der Mixed-Staffel, gefolgt von ihrem Triumph vor zehntausenden euphorischen Fans mit Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung. Weitere 7,01 Millionen Zuschauer verfolgten dieses Rennen im deutschen Fernsehen – das ist immer noch ein Rekord außerhalb der Olympischen Spiele. ARD und ZDF erreichten damals durchschnittlich 4,57 Millionen TV-Zuschauer pro Rennen. Zahlen, die jetzt wahrscheinlich schwer zu wiederholen sind.

Doch in der zweiten WM-Woche lief es nicht rund für Neuner, 23. im Einzel, im Staffelgold war sie mit einer Strafrunde und sechs Nachladern alles andere als in Topform und im abschließenden Massenstart verpasste sie sechs Mal auf dem zehnten Platz. Der Grund? Auf ein Szenario war die strahlende Frau des deutschen Wintersports nicht vorbereitet – Morddrohungen gegen sie. „Von da an war es sehr, sehr schwer für mich“, erinnert sich Neuner, die damals dachte, die ihr zugeteilten Zivilpolizisten seien grundsätzlich für die deutsche Mannschaft da.

„Dann war da noch etwas von außen, das ich gar nicht auf dem Radar hatte – das hat mich viel Kraft gekostet. Ich konnte nicht mehr so ​​frei und entspannt ins Stadion gehen wie früher. Und wenn man sich dann die Bilder anschaut.“ „Man sieht relativ deutlich, wann mir die Kraft ausgegangen ist“, sagte Neuner rückblickend. Sie habe nicht mehr gut geschlafen, habe ständig „komische Gedanken“ gehabt, daran hätten auch die Extras für die engagierten Leibwächter nichts geändert.

Neuner steht Social Media kritisch gegenüber

Wenn sich jemand einen Scherz erlaubte, dann war es „wirklich ein schlechter. Und ich bin froh, dass nichts passiert ist. Die Person hatte wahrscheinlich schon einen Plan, mich abzuwürgen. Das hat er vielleicht ein bisschen gemacht, aber nicht ganz», sagte die dreifache Mutter. Die Ermittlungen führten zu nichts.

Leider gehört es mittlerweile zum Profisportler dazu, dass solche Dinge mit einem gewissen Bewusstsein passieren können. Damals war Neuner das Gesicht ihres Sports, des Biathlon-Booms auf seinem Höhepunkt. „Ich bin da ein bisschen empfindlich. Deshalb bin ich froh, dass es damals so etwas wie Social Media noch nicht gab“, sagte Neuner mit Blick auf Hasskommentare in den sozialen Medien.

In Oberhof richten sich die Augen vor dem Weltcup-Start mit der Mixed-Staffel am Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF und Eurosport) nun vor allem auf Herrmann-Wick. An den neun Wettkampftagen mit insgesamt zwölf Titelentscheidungen dürfen maximal 27.000 Zuschauer dabei sein; 2012 waren die Zahlen in Ruhpolding sogar noch höher. Das wird schwer zu erreichen sein – ebenso wie die Medaillenausbeute von fünffachem Edelmetall (2x Gold, 1x Silber, 1x Bronze).