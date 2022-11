Der Leiter des Normenkontrollrates geht davon aus, dass es bei der Auszahlung der unterschiedlichen Beträge große Probleme gibt

„Jeder wird irgendwann sein Geld bekommen, aber es wird dauern und es werden Fehler passieren“, sagte Lutz Goebel der „Welt am Sonntag“. Aus Sicht des Vorsitzenden des Unabhängigen Beratungsgremiums der Bundesregierung für Bürokratie- und Gesetzgebungsabbau räche sich nun, dass die Digitalisierung der Verwaltung „einfach vermasselt“ worden sei, sagte er.

Einen weiteren Grund für die zu erwartenden Probleme sieht Goebel in der Art und Weise, wie die sogenannten „Hilfspakete“ zustande kamen. „Wenn man sich am Anfang Zeit für die Gesetzgebung nehmen würde, gäbe es am Ende weniger Frust für alle Beteiligten“, sagte er. Allen, die die Projekte vor Ort umsetzen müssen, gibt die Regierung oft nur wenige Stunden Zeit, um die Gesetzesentwürfe zu kommentieren. „Das geht definitiv zu Lasten der Qualität“, sagte Goebel. Der Gesetzgeber hat in den vergangenen Wochen eine Reihe von „Entlastungsmassnahmen“ beschlossen, von der Energiepreis-Flatrate über die Gaspreisbremse bis hin zur Anhebung des Wohngeldes. Allerdings sind manche Experten skeptisch, was die langfristigen Folgen betrifft, da irgendwann die gesamtwirtschaftliche Rechnung bezahlt werden muss. Und Jens Spahn, stellvertretender Unions-Fraktionsvorsitzender, fordert von der Regierung eine einfachere Umsetzung: „Die Ampel sollte ihre gesammelten Projekte dringend einem Bürokratiecheck unterziehen“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Der administrative Aufwand für die Projekte ist enorm. „Wenn Ämter, Kommunen und Versorger mit komplizierten Regelungen überfordert sind, kommen finanzielle Entlastungen für Bürger und Unternehmen zu spät oder gar nicht“, sagte Spahn. Das eigentlich von der Regierung beschlossene Stressmoratorium hat sie offenbar bereits vergessen. Kritik an der Ausgestaltung der Hilfspakete der Bundesregierung kommt auch aus der Deutschen Steuerunion. „Die Hilfsmaßnahmen sind völlig unkoordiniert“, sagte Bundesvorsitzender Florian Köbler. Zuerst gab es die Energiepreis-Flatrate nur für Arbeitnehmer, dann auch für Rentner und Rentenbezieher, jetzt kommt die Besteuerung der Gaspreisobergrenze hinzu. „Das ist ein Scherbenhaufen, der eine Finanzverwaltung trifft, die schon am absoluten Limit ist“, sagte Köbler. Die Folgen von Überstunden würden viele Steuerzahler 2023 spüren. „Bürger müssen im kommenden Jahr länger auf Steuererstattungsansprüche warten“, sagte Köbler. Schon jetzt werden die Servicestellen und Telefon-Hotlines der Behörden mit Anfragen überschwemmt, zum Beispiel von Rentnern, die wissen wollten, ob sie wegen der zu zahlenden 300-Euro-Energiepreispauschale im nächsten Jahr eine Steuererklärung abgeben müssen aus bis zum 15.12. Auch bei Unternehmen gibt es Zweifel, ob das Geld noch rechtzeitig kommt. So werden beispielsweise Anträge von Energieversorgern auf Ausgleich des Dezemberabzugs für Gaskunden zunächst von drei Stellen geprüft, bevor sie ausgezahlt werden. „Der Zeitplan ist extrem eng, es gibt keinen zeitlichen Puffer“, sagt Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft. Erhalten die Energieversorger die Erstattung des Dezemberabzugs vom Staat nicht rechtzeitig, ist ihre Liquidität gefährdet.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH