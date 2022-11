Der legendäre Verteidiger der Maple Leafs, Börje Salming, ist im Alter von 71 Jahren gestorben

Der legendäre NHL-Verteidiger Börje Salming, der 16 Jahre lang ein fester Bestandteil der Blue Line der Toronto Maple Leafs war, ist gestorben. Er war 71 Jahre alt.

Die Maple Leafs gaben am Donnerstagnachmittag Salmings Tod bekannt.

„Börje war ein Pionier des Spiels und eine Ikone mit einem unzerbrechlichen Geist und unbestrittener Härte“, sagte Präsident und stellvertretender Gouverneur Brendan Shanahan in einer Erklärung. „Er hat dazu beigetragen, den Europäern in der NHL die Tür zu öffnen, und sich durch sein Spiel auf dem Eis und durch seine Beiträge zur Gemeinschaft definiert.

„Börje kam vor 50 Jahren zu den Maple Leafs und wird für immer ein Teil unserer Hockeyfamilie sein. Wir sprechen seiner Frau Pia, seinen Kindern Theresa, Anders, Rasmus, Bianca, Lisa und Sara sowie Bruder Stieg unser tiefstes Beileid aus.“

Bei Salming wurde Anfang dieses Jahres die fortschreitende Erkrankung des Nervensystems, amyotrophe Lateralsklerose, auch bekannt als ALS oder Lou-Gehrig-Krankheit, diagnostiziert. Er war in seiner Heimat Schweden behandelt worden.

Salming, ein wegweisender europäischer Star aus der nordschwedischen Stadt Kiruna, bestritt 1.099 Spiele für die Leafs und rangiert mit 768 Punkten auf dem vierten Platz unter den Karriere-Spitzenreitern des Teams.

Die ehemaligen Toronto Maple Leafs-Spieler und Mitglieder der Hockey Hall of Fame, Darryl Sittler (links), Borje Salming (Mitte) und Mats Sundin (rechts), nehmen am 11. November an einer Pregame-Zeremonie in Toronto teil. (Frank Gunn/The Canadian Press)

1997 wurde er von einem Gremium, dem ehemalige Spieler, Trainer, Führungskräfte und Medienvertreter angehörten, zu einem der 100 besten Spieler der NHL-Geschichte gewählt.

Salmings Nummer 21 hängt in den Dachsparren der Scotiabank Arena, nachdem sie 2016 zusammen mit anderen Leafs-Größen wie Dave Keon, Johnny Bower und Doug Gilmour in den Ruhestand getreten war. Er war auch der vierte ehemalige Maple Leaf, der mit einer Statue in der Legends Row des Teams am Maple Leafs Square verewigt wurde, neben Ikonen wie Bower, Darryl Sittler und Ted Kennedy.

Emotionale letzte Hommage in Toronto

Seine Bedeutung für die Maple Leafs und die Stadt Toronto wurde Anfang dieses Monats durch emotionale Ehrungen und stehende Ovationen veranschaulicht, als er zum letzten Mal an Spielen in Toronto teilnahm.

UHR | Salming erhält emotionale Ovationen von Leafs-Fans:

Borje Salming erhält emotionale Standing Ovations beim NHL Hall of Fame Game Der langjährige Verteidiger der Maple Leafs wurde von den Zuschauern in Toronto herzlich willkommen geheißen, während er gegen ALS kämpft.

Salmings starkes Zwei-Wege-Spiel machte ihn zu einem der Elite-Verteidiger des Eishockeys. Er war auch einer der beliebtesten Spieler in der Vereinsgeschichte.

„Den Toronto Maple Leaf-Pullover 16 Saisons lang zu tragen, war eine große Ehre“, sagte Salming teilweise in einer Erklärung, die bei der Ankündigung seiner Statue im Jahr 2014 abgegeben wurde.

„Ich denke immer gerne an meine Zeit in Toronto zurück und genieße die Gelegenheit, sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu besuchen.“

Ein Wegbereiter

Der frühere Maple Leafs-Kapitän und Landsmann Mats Sundin sagte zuvor, dass jeder Schwede Salming respektiere und ihn für seinen Reichtum an Leistungen hoch schätze.

„Für uns schwedische Eishockeyspieler ist er der Mann, der uns den richtigen Weg gezeigt hat; er ist ein Wegbereiter“, sagte Sundin.

Obwohl europäische Spieler heute in der NHL alltäglich sind und zu den größten Stars der Liga gehören, war das nicht immer so. Seit 1973 hat Salming seinen Landsleuten – auf die Eishockeyfans einst mit dem kindischen Spitznamen „Chicken Swedes“ herabblickten – dank Stereotypen, dass sie mit der Körperlichkeit der Nordamerikaner nicht mithalten konnten, Türen zum nordamerikanischen Eishockey geöffnet Spiel.

Salming (links) hält Canadiens-Stürmer Yvon Lamber (rechts) zurück, als er 1981 während eines Spiels in Toronto dem Puck nachjagt. (Gary Hershorn/UPC/The Canadian Press)

Salming trug dazu bei, dieses Klischee zu vernichten, indem er nicht nur überlebte, sondern in der NHL aufblühte und sich den Spitznamen „King“ verdiente. In 16 Saisons mit dem Team vor einer letzten Saison in der Liga mit den Detroit Red Wings sammelte Salming neben 148 Toren einen Teamrekord von 620 Assists.

Er wurde auch einmal in das erste All-Star-Team der Liga und fünfmal in das zweite All-Star-Team berufen, was ebenfalls einen Mannschaftsrekord darstellte. Er kam 1980 knapp um genügend Stimmen für die Norris Trophy als bester Verteidiger der Liga.

In einer Erklärung vom Donnerstag bezeichnete NHL-Kommissar Gary Bettman Salming als den ersten schwedischen Star, der in der Liga spielte, und als „körperlich und geistig stark wie er talentiert war.

„Er hat den Weg geebnet, dem viele der größten Spieler der NHL-Geschichte folgten, und dabei alle Stereotypen über europäische Spieler zerstört, die in einer Liga, die fast ausschließlich von Nordamerikanern bevölkert war, vor seiner Ankunft im Jahr 1973 weit verbreitet waren“, sagte Bettman.