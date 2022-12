Der Landkreis Georgia hat angeordnet, die Frist für die Briefwahl bei der Stichwahl zu verlängern

CNN

Ein Richter des Obersten Gerichts in Georgia hat Cobb County angewiesen, seine Frist für die Annahme von Briefwahlen in der Stichwahl des US-Senats zu verlängern, nachdem in einer Klage behauptet wurde, dass zahlreiche Wähler, die Briefwahlen beantragt hatten, diese nicht erhalten hatten.

Die Klage, die vom Southern Poverty Law Center und der ACLU eingereicht wurde, führte konkrete Beispiele von Wählern an, die vor Ablauf der Frist vom 26. November Briefwahl beantragt hatten, ihre Stimmzettel aber immer noch nicht erhalten hatten.

Das Gericht ordnete an, dass Cobb County die Frist für den Erhalt von Briefwahlzetteln bis zum 9. Dezember verlängert, vorausgesetzt, die Stimmzettel werden am Wahltag bis 19 Uhr abgestempelt. Es wies den Bezirk außerdem an, auf seiner Website eine Mitteilung zu veröffentlichen, aus der hervorgeht, dass alle Wähler, die noch keine Briefwahl erhalten haben, am Wahltag persönlich an ihrem zugewiesenen Wahllokal wählen können.

„Eine Verzögerung beim Versand von Briefwahlzetteln an Wähler, die sie rechtzeitig angefordert haben, kann das Recht der Kläger (und aller anderen betroffenen Wähler) verletzen, gemäß der Verfassung von Georgia zu wählen“, schrieb Richterin Kellie Hill.

Cobb County, das einen großen Teil der nördlichen Vororte von Atlanta umfasst, ist ein dicht besiedeltes Gebiet im Nordwesten von Georgia. Die äußeren nördlichen Vororte der Stadt haben historisch gesehen Republikaner gemeldet, aber viele dieser Gebiete wie Teile von Cobb haben sich in den letzten Jahren in Richtung Demokraten bewegt.

Der Richter stellte fest, dass Cobb County bestritten hat, dass die Stimmzettel nicht rechtzeitig ausgegeben wurden. Der Landkreis behauptete, dass vor dem 26. November eingegangene Briefwahlanträge ordnungsgemäß bearbeitet wurden und dass die Stimmzettel „so schnell wie möglich nach Feststellung ihrer Berechtigung“ ausgestellt oder verschickt wurden und dass für nach diesem Datum eingegangene Anträge die Stimmzettel „innerhalb von drei Tagen nach Erhalt a fristgerechte Bewerbung“.

Poy Winichakul, leitender Anwalt für Stimmrechte beim Southern Poverty Law Center, lobte die Entscheidung in einer Erklärung und schrieb: „Wir ermutigen alle Gemeinden in Georgia, sich für ihre Stimmrechte einzusetzen, indem sie sie ausüben und persönlich abstimmen oder ihren Abwesenden persönlich übergeben Stimmzettel, um sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden.“

Der georgische Außenminister Brad Raffensperger, ein Republikaner, nannte die Anordnung des Gerichts eine „schreckliche Idee“ und schrieb in einer Erklärung, dass „Änderungen in letzter Minute unfair sind, zu Verwirrung führen (was nur dazu führt, dass mehr Richter versuchen, in letzter Minute mehr zu machen Änderungen,) und gibt denen Futter, die nicht geneigt sind, die Wahlergebnisse zu akzeptieren.“