Der Musiker Gil Ofarim beschreibt in einem Instagram-Video, dass er am 4. Oktober 2021 Opfer eines antisemitischen Vorfalls in einem Leipziger Hotel wurde. Ein Mitarbeiter an der Rezeption forderte ihn auf, seine Halskette mit einem Davidstern-Anhänger einzupacken. Dann kann er einchecken. In der langen Schlange an der Hotelrezeption hatten nach Angaben des Sängers zuvor andere Gäste Vorrang erhalten.