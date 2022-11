Der kroatische Chef Zlatko Dalic fordert mehr „Respekt“ vom kanadischen Manager John Herdman, der seinem Team sagte, er solle den WM-Rivalen „ficken“, und Tottenhan-Star Ivan Perisic „kann es kaum erwarten“, gegen Maple Leafs anzutreten

Kroatiens Chef Zlatko Dalic und Ivan Perisic waren wütend über John Herdmans Äußerungen, dass er seiner kanadischen Mannschaft den Gegnern von „F“ am Sonntag erzählt hatte.

Dalic forderte Kroatien auf, mehr „Respekt“ zu zeigen, während der vielseitige Tottenham-Star Perisic erklärte, er „kann es kaum erwarten“, gegen Kanada anzutreten.

Getty Kanadas Chef Herdman sagte seiner Mannschaft zu „F“ Kroatien, wenn die beiden Nationen am Sonntag aufeinandertreffen

Getty Die kroatischen Trainer Dalic und Perisic sind verärgert über Herdmans Äußerungen

Maple Leafs-Trainer Herdman hielt eine leidenschaftliche Rede vor seinem Team, nachdem sie beim WM-Auftakt gegen Belgien mit 0:1 verloren hatten.

Und er weiß, dass Kanada gegen den Vizemeister von 2018 ein Ergebnis erzielen muss, wenn es überhaupt eine Chance auf den Einzug in die K.-o.-Runde haben will.

Als er nach der Niederlage gegen Belgien sprach, gab Herdman bekannt, dass er seinen Spielern ein X-bewertetes Team-Talk gegeben hatte.

Herdman, der die kanadische Frauenmannschaft sowohl bei den Olympischen Spielen 2012 als auch 2016 zur Bronzemedaille führte, sagte: „Ich habe ihnen gerade gezeigt, dass sie hierher gehören.

„Ich habe ihnen gesagt, dass sie hierher gehören und dass wir nach Kroatien gehen werden. Das ist so einfach wie es geht.

„Weißt du, das ist jetzt unsere nächste Mission. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mein erstes Spiel bei den Olympischen Spielen 2012 in London verloren habe und dass wir unsere erste Medaille seit 86 Jahren gewonnen haben.

Getty Herdman weiß, dass Kanada es sich nicht leisten kann, bei der Weltmeisterschaft erneut zu verlieren

BUK BESTANDEN Saka „hatte wahrscheinlich sein schlechtestes Spiel in einem englischen Trikot“, aber der Grund dafür wurde erklärt

Ha! „Sie haben letzte Nacht Dart gespielt!“ – Keanes England-Ausgrabung hat Experten in Stich gelassen

komisch „Los, jetzt“ – Australiens Trainer befiehlt dem Torhüter wütend, das Tor zu feiern

mehr Mount lehnt neuen Chelsea-Vertrag ab, da die Bezahlung von Teamkollege Sterling hervorgehoben wurde

OH BABY „Er würde keinen Platz mehr betreten“ – scherzt Enrique über Torres Feier

Schlag Van Dijk beißt zurück, nachdem die niederländische Legende Van Basten ihn für das Tor von Ecuador verantwortlich gemacht hat







„So reagieren wir jetzt, und mit diesem Glauben und wir halten die Bruderschaft fest, haben wir eine Chance.“

Und seine Kommentare haben Dalic und Perisic verärgert, die ihre Gefühle gegenüber Herdman und ihrem kommenden Gegner Kanada deutlich gemacht haben.

Auf der kroatischen Pressekonferenz vor dem Spiel sprach Dalic das Problem an und sagte: „Das kroatische Team verdient Respekt von allen.

„Das haben wir mit unserer Spielweise und unserem Verhalten während der WM bewiesen. Wir sind der Zweitplatzierte, der Zweite der Welt.

„Wir respektieren alle gleichermaßen, also erwarten wir von unseren gegnerischen Teams, dass sie uns respektieren. Diese Art der Wortzusammenstellung ist kein Zeichen von Respekt.“

Perisic saß neben Dalic und sagte: „Ich unterstütze den Cheftrainer und kann es kaum erwarten, dass das Spiel beginnt.“

Getty Dalic hat Herdman aufgefordert, dem Zweitplatzierten der Weltmeisterschaft 2018 mehr Respekt zu erweisen

Herdman wurde nach seinen Kommentaren von den kroatischen Medien heftig kritisiert, wobei die Boulevardzeitung 24 Sata (24 Stunden) ein Nacktbild von ihm auf ihrer Titelseite verspottete, mit kanadischen Flaggen in Form von Ahornblättern, die seinen Mund und seine Männlichkeit bedeckten.

Übersetzt lautete die Überschrift: „Du hast den Mund, aber hast du auch die Eier?“

Als er über den Aufruhr sprach, den er versehentlich verursachte, bemerkte Herdman: „Sie sagen diese Dinge in einem leidenschaftlichen Moment, in dem Sie versuchen, Ihr Team in einem Gedränge zu inspirieren, und wenn Sie gefragt werden, was Sie in diesem Gedränge gesagt haben, ja, es war, was ich sagte.

„Es ist nicht sehr respektvoll gegenüber dem kroatischen Volk und der kroatischen Nationalmannschaft.

„Ich verstehe sehr gut, wo sie auf der Weltbühne stehen. Aber in diesem Moment haben Sie Ihre Männer zum nächsten Ort gebracht.“

Kroatien gegen Kanada ist heute Abend live auf talkSPORT.