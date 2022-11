Der Kriegstag im Überblick: Moskau will Cherson-Brückenkopf aufgeben – Kiew lehnt neues Gesprächsangebot ab

Die Ukraine nähert sich offenbar der Befreiung der Region Cherson. Denn Russlands Verteidigungsminister Schoigu ordnet die Aufgabe des Brückenkopfs am Westufer des Dnjepr an. Unterdessen wird ein Führer der russischen Besatzungsverwaltung von Cherson getötet. Der 259. Kriegstag auf einen Blick.

Der stellvertretende Chef der Besatzungsverwaltung von Cherson ist tot

Der von Russland ernannte stellvertretende Verwaltungschef für das besetzte Gebiet Cherson, Kirill Stremousov, ist tot. Stremousov starb bei einem Verkehrsunfall, sagte Besatzungschef Vladimir Saldo in einem Video auf Telegram. Wie die Agentur Interfax unter Berufung auf die Behörden mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der Autobahn zwischen der Stadt Cherson und der Stadt Armyansk auf der Halbinsel Krim. Stremousov verbreitete auf seinem Telegram-Kanal bis zuletzt Durchhalteparolen, war aber längst aus der Regionalhauptstadt Cherson geflohen. Ein Foto, das er auf Telegram gepostet hat und das ihn mit seiner Familie zeigt, wurde in einem Wildpark auf der Krim aufgenommen, bestätigte das Verifizierungsteam von ntv.

Russland kündigt Abzug im Süden an

Wenige Stunden nach Bekanntwerden der Nachricht von Stremoussows Tod kündigte Moskau den Abzug russischer Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherson und Teilen der gleichnamigen Region an. Verteidigungsminister Sergej Schoigu ordnete im Staatsfernsehen die Evakuierung des Westufers des Flusses Dnipro an. „Das Leben und die Gesundheit der Soldaten der Russischen Föderation hatten immer Priorität“, sagte Shoigu. Mit dem Abzug verliert Russland die Kontrolle über den Süden der einzigen ukrainischen Regionalhauptstadt, die es seit Beginn des Angriffskriegs Ende Februar erobert hat.

Die Führung in Kiew reagierte skeptisch auf die Ankündigung des Kremls. „Die Ukraine sieht keine Anzeichen dafür, dass Russland Cherson kampflos aufgibt“, schrieb Präsidentschaftsberater Mykhailo Podoliak auf Twitter. „Die Ukraine befreit Gebiete, indem sie sich auf Aufklärungsdaten verlässt und nicht auf inszenierte Fernsehankündigungen“, fuhr Podoliak fort.

Kiew lehnt neues Gesprächsangebot ab

Die ukrainische Führung hat ein neues Gesprächsangebot aus Moskau als „neue Nebelwand“ abgelehnt. „Russische Beamte bieten immer dann Gespräche an, wenn russische Truppen auf dem Schlachtfeld Niederlagen erleiden“, schrieb der Sprecher des russischen Außenministeriums, Oleh Nikolenko, auf Facebook. Russland spiele mit dem neuen Dialogangebot nur auf Zeit, um seine Truppen neu zu formieren und zu verstärken und dann „neue Angriffswellen“ einzuleiten.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, bot am Nachmittag in Moskau Russlands Gesprächsbereitschaft „auf der Grundlage der aktuellen Realitäten“ an. Damit war der aktuelle Stand an den Fronten gemeint. „Wir bleiben offen für Gespräche, wir haben sie nie abgelehnt“, sagte sie. Kiew hat bereits mehrere Gesprächsangebote aus Moskau abgelehnt und im Vorfeld den vollständigen Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine gefordert.

Russland und Iran vereinbaren eine engere Zusammenarbeit

Russland und Iran wollen ihre Wirtschafts- und Handelsbeziehungen angesichts des westlichen Sanktionsdrucks auf beide Länder ausbauen. Darauf einigten sich laut russischen und iranischen Medien der Chef des russischen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, und sein iranischer Amtskollege Ali Shamchani bei Gesprächen in Teheran. Wie die engere wirtschaftliche Zusammenarbeit aussehen wird, ist nicht bekannt. Der Iran gilt als Unterstützer des Krieges gegen die Ukraine. Am Wochenende räumte Teheran erstmals ein, auch Drohnen nach Russland geliefert zu haben.

Krimbrücke bleibt offenbar länger beschädigt

Laut britischen Geheimdienstexperten könnte es fast ein Jahr dauern, die beschädigte Krimbrücke wiederherzustellen. „Russische Bemühungen, die Krimbrücke zu reparieren, gehen weiter, aber es ist unwahrscheinlich, dass sie vor September 2023 voll funktionsfähig sein wird“, sagte eine Quelle aus London. Die für die Versorgung der russischen Invasionstruppen in der Ukraine wichtige Brücke wurde am 8. Oktober durch eine Explosion schwer beschädigt.

Laut einem Briefing an den russischen Präsidenten Wladimir Putin würden die Arbeiten an der Straßenbrücke den Verkehr bis März 2023 einschränken, sagten die britischen Experten. Die Instandsetzung der Bahnstrecke wurde vertraglich bis September 2023 vereinbart. Derzeit ist ein Gleis befahrbar, der Zugverkehr aber weiterhin eingeschränkt.

Amnesty: Liste russischer Kriegsverbrechen wird länger

Amnesty International beklagt russische Kriegsverbrechen in der Ukraine: „Die Liste der von russischen Streitkräften in der Ukraine begangenen Kriegsverbrechen wird immer länger“, sagte Janine Uhlmannsiek, Rechercheurin für Europa und Zentralasien bei Amnesty. „Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine, der an sich schon ein völkerrechtliches Verbrechen darstellt, haben russische Truppen wahllos Wohngebiete angegriffen, verbotene Streumunition eingesetzt und gezielt Zivilisten getötet.“ Nach Ansicht der Menschenrechtsorganisation stellen die russischen Aktionen der illegalen Vertreibung und Überstellung ein Kriegsverbrechen dar und sollten auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit untersucht werden.

Gouverneur von Luhansk: Die Russen haben Angst, Munition in Lagern zu deponieren

Nach ukrainischen Angaben wollen die russischen Truppen in der Region Luhansk ihre Munition nicht mehr in Lagern deponieren. Dies berichtete „Kyiv Independent“ und verwies auf den Gouverneur der Region, Serhiy Hajdaij. Demnach sahen Bewohner des besetzten Alchwvsk viele russische Lastwagen mit Munition. Russische Streitkräfte hätten wegen der Artillerieangriffe in der Ukraine „Angst“, Munition in Lagern zu lagern, sagte Hajdaj. Also luden die Russen nachts die Munition von Lastwagen in kleinere Fahrzeuge und brachten sie an die Front.

Die Ukraine ruft zum Stromsparen auf

Weitere Stromausfälle sind in allen Regionen der Ukraine sowohl in Privathaushalten als auch in der Industrie zu erwarten. Das schreibt der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo auf Telegram. Mit den Stromausfällen für Unternehmen und Haushalte soll das Stromnetz des Landes stabilisiert werden. Gleichzeitig rief das Unternehmen alle Ukrainer zum Energiesparen auf: „Verbrauchen Sie Strom sparsam und schließen Sie tagsüber nicht mehrere leistungsstarke Elektrogeräte gleichzeitig ans Netz an, insbesondere in Spitzenverbrauchszeiten – von 6 bis 11 Uhr und von 17:00 bis 23:00 Uhr: Mitternacht.“

LKA-Mann wegen Russland-Reise aus dem Staatsschutz entlassen

Ein Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamts (LKA) ist offenbar aus dem Staatsschutz entlassen worden, weil er mit einem den Behörden bekannten Rechtsextremisten nach Weißrussland und Russland gereist sein soll, ohne dies anzuzeigen. Laut dem Bericht des ARD-Magazins „Kontraste“, „Zeit“ und des russischsprachigen Online-Mediums „Meduza“ wird gegen den Mann ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Der 58-jährige LKA-Mitarbeiter soll in Brandenburg in einem Verein für Völkerfreundschaft aktiv sein, dessen Mitglieder sich „Kosaken“ nennen und Verbindungen zu einer paramilitärischen russischen Kosakengruppe unterhalten.

