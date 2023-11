Der Krieg zwischen Israel und der Hamas tobt, während der Aufschrei über die Gaza-Krise zunimmt: Live-Updates

5. November 2023, 19:09 Uhr ET

Blinken stattet dem Irak einen unangekündigten Besuch ab, da er sich Sorgen über einen umfassenderen regionalen Konflikt macht



Von Jennifer Hansler von CNN



US-Außenminister Antony Blinken stattete dem Irak am Sonntag einen unangekündigten Besuch ab – ein bedeutender Zwischenstopp auf seiner stürmischen Reise durch die Region.

Blinken traf sich mehr als eine Stunde lang mit dem irakischen Premierminister Mohammed Shia al-Sudani in Bagdad. Er besuchte auch die US-Botschaft, wo er eine Sicherheitsunterweisung über die Bedrohung für US-Einrichtungen erhielt.

Etwas Kontext: US-Beamte haben wiederholt davor gewarnt, dass sich andere Parteien in den Konflikt in Israel einmischen. Nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober haben vom Iran unterstützte Stellvertretergruppen ihre Angriffe auf US-Truppen im Irak und in Syrien verstärkt.

„Wir müssen weiterhin eine Eskalation dieses Konflikts und seine Ausbreitung auf andere Gebiete und andere Schauplätze verhindern. Die Vereinigten Staaten haben und werden weiterhin auf Angriffe von Irans Stellvertretern reagieren, um unser Personal in der Region zu verteidigen, Personal, das hier im Irak und in Syrien ist, um das Wiederaufleben von ISIS zu verhindern. Wir werden alles Notwendige tun, um Angriffe abzuschrecken und, wie gesagt, darauf zu reagieren“, sagte Blinken am Freitag auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv.

Vor seinem Aufenthalt im Irak machte Blinken Zwischenstopps in Israel, Jordanien, im Westjordanland und auf Zypern. Vom Irak aus wird er weiter in die Türkei reisen.

Mehr von Blinken: In einem Gespräch mit Reportern nach dem Irak-Treffen am Sonntag sagte Blinken, sein Gespräch mit dem Premierminister sei „gut“ und „produktiv“ gewesen und fügte hinzu, dass er deutlich gemacht habe, dass Angriffe von vom Iran unterstützten Milizen gegen US-Personal völlig inakzeptabel seien.

Sie diskutierten auch darüber, sicherzustellen, dass sich der Konflikt in Gaza nicht auf die weitere Region ausweitet, sagte der Spitzendiplomat der USA.

In Bezug auf Gaza sagte Blinken, die Verhandlungen über eine humanitäre Pause in den Kämpfen seien ein „Prozess“, aber dass sich amerikanische und israelische Teams am Sonntag treffen würden, um „die Einzelheiten und die praktischen Aspekte dieser Pausen durchzuarbeiten“.