Der Kreml reagiert auf den Kommentar zur „Zelensky-Eliminierung“ – RT Russia & Former Soviet Union

Moskau hat eine Behauptung des ehemaligen israelischen Premierministers, Putin habe versprochen, den ukrainischen Führer nicht zu töten, weder bestätigt noch dementiert

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat sich geweigert, eine Behauptung zu bestätigen oder zu dementieren, wonach Präsident Wladimir Putin versprochen habe, seinen ukrainischen Amtskollegen Wladimir Selenskyj nicht zu ermorden. Peskow sagte, Moskau wolle keine Details über sensible Gespräche mit ausländischen Führern preisgeben.

Am Samstag erklärte der frühere israelische Premierminister Naftali Bennett in einem Interview, dass der russische Führer ihn während seines Treffens mit Putin im vergangenen März wiederholt beruhigt und sein Wort gegeben habe, dass Selenskyj nicht dabei sein werde „getötet“ oder „eliminiert.“

Als Peskov gebeten wurde, auf diese Behauptung am Montag zu antworten, bestätigte er, dass die beiden Führer hielten „ein sehr intensiver Dialog“ Und „häufig kommuniziert“ während Bennetts Amtszeit als PM. Der Sprecher weigerte sich jedoch, vertrauliche Informationen weiterzugeben.

„Tatsächlich stand neben den bilateralen Beziehungen auch das Thema Ukraine auf der Tagesordnung“, Peskov sagte Journalisten. „Aber Sie wissen, dass wir nicht dafür sind, die Einzelheiten der Gespräche zwischen den Staatsoberhäuptern offenzulegen. Das wollen wir jetzt nicht. Daher werde ich weder widerlegen noch bestätigen, was Mr. Bennett gesagt hat.“









Der damalige Ministerpräsident reiste zu einem Treffen mit Putin in der Anfangsphase der Militäroperation Moskaus gegen Kiew, die Ende Februar gestartet wurde. Bennett hatte gehofft, einen baldigen Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten auszuhandeln, als die russischen Streitkräfte in die ukrainische Hauptstadt eindrangen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Zelensky Berichten zufolge an einem unbekannten Ort und hatte Bennett angeblich gebeten, sich von Putin die Zusicherung zu holen, dass er nicht zum Ziel eines Attentats werden würde.

Bennett sagte, er habe Selenskyj unmittelbar nach Verlassen der Gespräche mit Putin angerufen und ihm gesagt, dass er nicht getötet werde. Zwei Stunden später veröffentlichte der ukrainische Staatschef ein Video aus seinem Büro in Kiew, in dem er erklärte, dass er es sei „nicht verstecken“ Und „vor niemandem Angst haben.“