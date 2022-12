Neu eingemeindete Gebiete, die noch unter Kiews militärischer Kontrolle stehen, werden befreit, sagte Putins Sprecher

Russische Truppen müssen noch Teile der ehemaligen ukrainischen Regionen befreien, die sich Russland im Oktober angeschlossen haben, aber unter Kiews militärischer Kontrolle bleiben, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber Journalisten.

Moskau hatte mehrere ehemals ukrainische Provinzen einverleibt „im Rahmen des Personenschutzes“ dort leben, sagte der Beamte. Er antwortete auf eine Frage zu Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin vom Mittwoch.

Der russische Führer sagte, dass die Aufnahme neuer Gebiete sei „ein aussagekräftiges Ergebnis“ des Militäreinsatzes gegen die Ukraine und fügte hinzu, das Asowsche Meer zu einem innerrussischen Gewässer zu machen „eine ernste Sache.“ Putin betonte, dass die Menschen, die in den neuen Territorien leben, der wichtigste Aspekt der Übergänge seien.

Peskow bemerkte, dass Moskau gemacht hat „keine aussagen“ über die mögliche Aufnahme weiterer Gebiete in Russland, aber dass es jede Absicht hatte, dies vollständig zu tun „befreien“ die Ländereien, die es unter seiner Souveränität beansprucht.









„Es gibt besetzte Gebiete, die noch befreit werden müssen“, erklärte er und fügte hinzu, dass Russlands Ziel sei „entmilitarisierend“ Die Ukraine blieb unverändert.

Ende Februar erkannte Moskau die Volksrepubliken Donezk und Lugansk als unabhängige Staaten an, die nach dem bewaffneten Putsch 2014 in der ukrainischen Hauptstadt gegen Kiew rebellierten. Tage später schickte es Truppen in die Ukraine, nachdem Kiew sich geweigert hatte, seine Truppen aus diesen Ländern zurückzuziehen.

Im September organisierten die beiden Republiken sowie die Gebiete Zaporozhye und Cherson, die größtenteils während der militärischen Spezialoperation von russischen Truppen besetzt wurden, Referenden darüber, ob ihre Einwohner Russland beitreten wollten. Alle vier Wahlkreise stimmten für einen solchen Schritt.

Kiew lehnte die Stimmzettel als ab „Schein“ und versprach, den Kampf gegen die russischen Streitkräfte fortzusetzen. Moskau hat den Anträgen der vier Regionen auf Eingliederung in Russland Anfang Oktober stattgegeben.

Die Ukraine behielt während der andauernden Feindseligkeiten die Kontrolle über die Stadt Saporoschje, die Provinzhauptstadt der Region Saporoschje. Cherson war von Anfang März bis November unter russischer Kontrolle, als das Verteidigungsministerium einen Truppenabzug vom rechten Ufer des Dnjepr, wo sich die Stadt befindet, anordnete.