Der Kongress schließt sich zusammen, um China zu verurteilen – spaltet sich aber erneut über Biden – nach dem Vorfall mit dem Spionageballon

Kennedy war kaum der einzige unter den Republikanern von Capitol Hill, der die Regierung für den unangemessenen Umgang mit dem Einfall des Ballons tadelte, während die Demokraten an der Entscheidung der Regierung festhielten, zu warten, bis der Ballon in Richtung Küste gereist war, bevor sie ihn zum Absturz brachten. Die Partisanenlinien, die sich nach den Briefings bildeten, standen in starkem Kontrast zu der Abstimmung des Repräsentantenhauses am Donnerstagmorgen über a Resolution zur Verurteilung Chinas für den Ballon, der in einem 419-0 Blowout passiert ist.

Diese Maßnahme wurde vom Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses eingeführt Michael McCaul (R-Texas), benötigte eine Zweidrittelunterstützung, um zu bestehen, und sein Mangel an Widerstand war eine bemerkenswerte Demonstration der Überparteilichkeit in der eng gespaltenen Kammer. Aber die GOP blieb offen besorgt über die Verwaltung der Ballon-Episode.

„Ich denke, sie hätten es früher abbauen sollen“, sagte Rep. Don Speck (R-Neb.) sagte in einem Interview. „Ich meine, ich glaube, es gibt die Debatte ‚Was sind die Sammelmöglichkeiten für uns, wenn wir es vorzeitig schließen?‘ aber dann hatten sie ihre Sammelmöglichkeiten.“

Und Florida Sen. Marco Rubioder oberste Republikaner im Geheimdienstausschuss, sagte auch, das Weiße Haus hätte den Ballon abschießen sollen, bevor er seinen Transit beendet hatte.

„Wir hatten sowohl die Autorität als auch die Fähigkeit, es viel früher zu Fall zu bringen, als wir es getan haben“, sagte Rubio. „Was wäre, wenn es eine Fehlfunktion gehabt hätte oder einen Selbstzerstörungsmechanismus hätte und auf eine Stadt hätte fallen können? Wenn es nicht bedrohlich war, warum haben sie dann die Zivilluftfahrt eingestellt?“

Mindestens ein Demokrat nutzte auch die Gelegenheit, um die Republikaner wegen politischer Gerangel über den chinesischen Einmarsch zu verurteilen. Sen. Jon Tester (D-Mont.) hielt am Donnerstag eine Anhörung zum Ballon in dem von ihm geleiteten Unterausschuss für Verteidigungsausgaben ab. Der Zentrist, der nächstes Jahr in seinem roten Staat zur Wiederwahl ansteht, sagte, die Republikaner nutzten Chinas Aktionen als „Gelegenheit, einige billige politische Punkte zu sammeln und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien zu erlangen“.

„Es ist mir egal, wer im Weißen Haus war“, sagte Tester und schwor, „jeden in der Biden-Administration zur Rechenschaft zu ziehen“, den er für den Spionageballon benötigt.

Während das Außenministerium ankündigte, es werde eine mögliche Bestrafung als Reaktion darauf „untersuchen“, argumentierte McCaul vor der Abstimmung im Repräsentantenhaus, dass der Vorfall „nicht unbeantwortet bleiben kann“. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus zur Verurteilung, sagte er, sende ein „klares, überparteiliches Signal“ an die Kommunistische Partei Chinas, dass der Einmarsch „nicht toleriert wird“.

„Ich habe noch nie einen Gegner einer fremden Nation ein Aufklärungsflugzeug fliegen sehen, das man vom Boden aus mit eigenen Augen sehen konnte“, sagte McCaul. „Die Bedrohung durch die KPCh ist jetzt für Amerikaner im Kernland in Sichtweite, eine Vision und Erinnerung, die sie nicht vergessen werden. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass es der KPCh egal ist, eine konstruktive Beziehung zu den Vereinigten Staaten zu haben.“

Die überparteiliche Abstimmung, China wegen Verletzung des US-Luftraums zu tadeln, kam, nachdem die Republikaner des Repräsentantenhauses zunächst eine symbolische Maßnahme abgewogen hatten, in der sie die Reaktion der Biden-Regierung auf den Ballon deutlicher kritisierten. Die GOP-Führer drehten sich inmitten der Lobbyarbeit von McCaul, um Chinas Spionagetaktiken auf überparteilicher Basis anzuprangern, anstatt Biden zu dingen.

Demokraten haben insbesondere angemerkt, dass das Herunterbringen des Ballons näher an Land riskiert hätte, Amerikaner mit Trümmern zu verletzen.

Die Republikaner „würden sich wahrscheinlich anders fühlen, wenn das Schiff abgeschossen worden wäre und jemand am Boden getötet worden wäre und die Regierung die Sicherheit des amerikanischen Volkes an die erste Stelle gesetzt hätte, wie sie es sollte, und deshalb denke ich, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben“, sagte Rep. Adam Schiff (D-Calif.), ein ehemaliger Vorsitzender des Geheimdienstgremiums, in einem Interview nach dem Briefing des Repräsentantenhauses.

Biden befahl letzte Woche den Abschuss des Ballons, aber Militärs rieten, zu warten, bis das Flugzeug über Wasser war, um Risiken zu minimieren. Der Ballon wurde am Samstag vor der Küste der Carolinas von einem US-Kampfflugzeug abgeschossen, und das Militär arbeitet daran, Trümmer zu bergen.

Während der Anhörung am Donnerstag, warum der Ballon nicht abgeschossen wurde, als er sich zum ersten Mal dem US-Luftraum in Alaska näherte, sagten Pentagon-Beamte den Senatoren, dies hätte die Bergung der Nutzlast zu einer viel riskanteren Operation gemacht.

Melissa Dalton, die stellvertretende Sekretärin des Pentagon für Heimatverteidigung, sagte, die Wassertiefe in der Nähe von Alaska, die kalten Temperaturen und das Eis könnten die Bergung von Trümmern „sehr gefährlich“ machen.

„Wenn wir es über dem Bundesstaat Alaska abgebaut hätten … wäre es eine ganz andere Bergungsoperation gewesen“, fügte Dalton hinzu. „Ein wichtiger Teil des Kalküls für diese Operation war die Fähigkeit, die Fähigkeiten des Ballons in großer Höhe zu retten, zu verstehen und zu nutzen.“

Die US-Diplomatin Nr. 2, die stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman, sagte dem Ausschuss für auswärtige Beziehungen des Senats am Donnerstag in einer separaten Anhörung in China, dass die Regierung „schnell reagiert habe, um die Amerikaner zu schützen und sich vor der Sammlung sensibler Informationen durch den Ballon zu schützen“.

Sherman, einer der Beamten, die den Gesetzgeber hinter verschlossenen Türen informierten, fügte hinzu, dass die USA „den PRC-Beamten klar gemacht haben, dass die Anwesenheit dieses Überwachungsballons inakzeptabel ist.

„Und nebenbei haben wir ein oder zwei Dinge über die Verwendung des Ballons durch die PRC gelernt, die Sie in der geheimen Einweisung hören werden“, sagte sie.

Vorsitzender des Senats für auswärtige Beziehungen Bob Menendez (DN.J.) sagte, er sei von Shermans Präsentation überzeugt, dass die Regierung das Richtige getan habe, indem sie den Weg des Ballons durch die USA überwacht habe, bevor er ihn über dem Atlantik abgeschossen habe – sowie durch die Ankündigung, dass sie Außenminister Tony verschieben werde Blinkens Besuch in Peking.

„Ich glaube, dass die Regierung beim Umgang mit dem Überwachungsballon richtig gehandelt hat“, sagte Menendez. „An die Chinesen sendete es eine sehr entschlossene Botschaft, einschließlich der Verhinderung des Besuchs des Außenministers. [and] der Absturz des Ballons. Und ich denke, all das sendet eine sehr entschlossene Botschaft an die Chinesen.“