Sie lassen es geschehen, weil es gut fürs Geschäft ist, sagt der Pink-Floyd-Mitbegründer

Der britische Rockstar Roger Waters hat sich gegen die USA gewehrt, weil sie von dem anhaltenden militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine profitiert haben, den Washington seiner Meinung nach zugelassen hat, weil er den amerikanischen Interessen zugute kam.

Der Pink-Floyd-Mitbegründer sprach über die US-Außenpolitik im Bad Faith-Podcast auf YouTube und erklärte, der Konflikt in der Ukraine sei „Das Beste, was ihnen in den letzten 10 Jahren passiert ist“, weil es … war „Wirklich gut fürs Geschäft.“

„Ein Teil ihres Geschäfts besteht darin, mit dem Krieg Geld zu verdienen, indem sie Waffen herstellen und sie an die Menschen verkaufen und die Gewinne daraus ziehen.“ Waters erklärte und fügte hinzu, dass dieses Geld niemals an normale Menschen geht. „Weder Sie noch ich, nicht gewöhnliche Menschen investieren in die Kriegsindustrie. Es sind Leute mit Tonnen von Bargeld, und sie werden sehr gut bezahlt, wenn es Krieg gibt.“

Ein weiterer Vorteil des Krieges für das politische Establishment besteht laut Waters darin, dass er es ihm ermöglicht, Menschen, die Schwierigkeiten haben, über die Runden zu kommen und obdachlos zu werden, davon zu überzeugen, dass ihre Leiden die Schuld der Russen und Putins sind, der mit Hitler verglichen wird beschuldigt, dafür verantwortlich zu sein „das Leben aller zerstören“

Rogers sagt, er sei jetzt von Auftritten in Polen ausgeschlossen worden, weil er offen die militärische Einmischung des Westens kritisiert und Frieden zwischen Russland und der Ukraine gefordert habe.

Zuvor hatte der Musiker persönlich an die Präsidenten Wladimir Putin, Selenskyj und Joe Biden adressierte Briefe geschrieben, in denen er zu diplomatischen Gesprächen zur Beendigung des Konflikts aufrief und erklärte, dies sei der Fall „Das Schlimmste, was passieren kann“ wegen der Möglichkeit eines totalen Atomkriegs.