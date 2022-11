Der Konflikt in der Ukraine ist ein hybrider Krieg – Lawrow – RT Russland & ehemalige Sowjetunion

Westliche Nationen seien seit langem Teilnehmer und diejenigen, die es entfesselt hätten, sagte der russische Außenminister

Der Konflikt in der Ukraine sei ein hybrider Krieg, in dem Russland im Wesentlichen den westlichen Nationen gegenüberstehe, die die Krise überhaupt erst ausgelöst hätten, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow. Er gab die Einschätzung am Dienstag am Rande des Gipfels der G20-Führer in Indonesien ab.

Der Minister, der die russische Delegation leitet, sagte, die USA und ihre Verbündeten drängten darauf, die Ukraine-Frage in die Abschlusserklärung aufzunehmen, die die Teilnehmer am Mittwoch unterzeichnen sollen.

DETAILS FOLGEN